Propone Conagua trasvase entre presas de Chihuahua

El diputado federal por Chihuahua Mario Mata Carrasco comunicó que durante la última reunión de usuarios del Distrito de Riego 090 con personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), llegaron a varios acuerdos, manifestando su preocupación porque en uno de éstos “se quiera trasvasar agua de La Boquilla y Las Vírgenes a la presa Luis. L. León o El Granero”.

El entrevistado enlistó que los acuerdos fueron que Conagua realizará un estudio de batimetría la próxima semana y analizará movimientos de aguas de otras presas y de ser viable hará una propuesta; CILA analizará demandas para establecer posibles escenarios de negociación sujetos al marco del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y a su debido cumplimento.

Foto: ARCHIVO OEM

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), y Conagua trabajarán con las contrapartes para hacer un programa para regularizar el abasto y distribución de agua, y se realizará una mesa de trabajo la próxima semana con los mismos integrantes.

Mata no estuvo en la reunión aunque no por falta de interés, sino el diputado chihuahuense de Morena, Eraclio Rodríguez, gente de la dependencia federal y los usuarios del Distrito 090.

“Veo cosas positivas en los acuerdos a los que llegaron, pero entre los principales no vi cerrar el flujo que no se necesita sacar, entonces eso me preocupa bastante, porque pareciera que ahora los dejaron contentos diciéndoles que les van a asegurar el ciclo, pues de llegar a faltar van a trasvasar el agua de las presas Las Vírgenes y La Boquilla a la presa El Granero, lo cual yo veo imposible, como está la situación política y social en esa área no creo posible que los agricultores permitan que se saque agua concesionada”, refirió al respecto.

Foto: Genaro Fuentes | El Heraldo de Chihuahua

El legislador detalló que se hizo un balance hídrico donde se arroja que si se hubieran llevado de La Boquilla los mil millones que Conagua pretendía, en este momento ya les hubiera faltado agua para el ciclo agrícola; “estamos hablando de mucho dinero, yo creo que los señores de Conagua no dimensionan el problema de dejar a los agricultores sin el agua necesaria, además rompen con el principio de sustentabilidad: las presas son para guardar agua, no para estar sacando agua de ellas para otros fines”, apuntó.

En este sentido, recalcó que el tratado es muy claro: después de todos los aprovechamientos (“y todos los aprovechamientos significa tener las presas en su nivel ordinario de agua para el ciclo presente y si se necesita para el siguiente”), lo que escurra en aguas “broncas”, los excedentes, las demasías, es lo que se usa para pagar el tratado; no obstante, Mata destacó que el año pasado se cometió el “gravísimo error” de autorizar agua a Tamaulipas sin tenerla en sus fuentes de abastecimiento que son las presas internacionales, por esto recurrieron por primera vez en la historia a quitarle el agua a los agricultores de Chihuahua.

Mata Carrasco aplaudió la intervención que ha venido teniendo el diputado Eraclio Rodríguez en este asunto, al considerar que un funcionario del partido que gobierna entendió que es un problema grave si se extrae totalmente el agua de la presa, “pues secar la presa trae consecuencias graves, incluso si la presa tuviera poca agua y la gente del 090 no tuviera completo su ciclo, ellos entienden que tendrían que limitar, pero no era necesario”, señaló.

Hizo saber que en Chihuahua, muchas veces, los agricultores se han limitado a un porcentaje cuando tienen problemas de agua, para evitar precisamente secar las presas, detallando que ellos ponen un límite para que no haya un problema de estructura fuerte en la presa o generar un daño ecológico, “pero ésa es una cosa que no ha entendido Conagua, no es posible que los usuarios sepan más y tengan más conciencia ecológica que la propia Conagua”, criticó.