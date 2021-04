Propone Kamel Athié El Granero como fuente de agua para la capital

Kamel Athié Flores, propuso en su participación en el Foro de sustentabilidad hídrica para Chihuahua, el acueducto El Granero, como nueva fuente de abastecimiento de agua superficial para uso humano para los habitantes de la ciudad de Chihuahua, considerando el conflicto que se vive en los tres acuíferos que la abastecen actualmente.

El Foro de sustentabilidad hídrica para Chihuahua se realiza en coordinación del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, A.C., la Asociación Mexicana de Hidráulica, A.C., Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, A.C.

Kamel Athié Flores, expresidente de la sección regional Asociación Mexicana de Hidráulica en Chihuahua, compartió durante su intervención que el 98% del agua urbana es subterránea, por lo que se vive una feroz competencia entre el agua para el campo y el agua para la ciudad, y calificó como paradojas inaceptables, que mientras nogales y alfalfa tienen agua para una cosecha segura, las personas padecen escasez.

En ese sentido, mencionó que el nogal y la alfalfa son cultivos muy sedientos, y que al norte del municipio de Chihuahua, se tienen sembradas siete mil hectáreas en la localidad de El Sauz, para una empresa extranjera, que compite con la producción de nuez.

Athié Flores destacó que Chihuahua entró en crisis principalmente por la sobre explotación de los acuíferos y crecimiento demográfico, por lo que urgió a que Chihuahua debe frenar su crecimiento poblacional.

“Quiero reconocer a Óscar Ibáñez, por el trabajo que ha venido haciendo como director ejecutivo del a Junta Central de Agua y Saneamiento, que de manera normativa puso en marcha, redujo gasto corriente, eficientar cobro del agua, promovió la profesionalización de técnicos y ha hecho que el desempeño de las juntas sean muy exitoso”, le expresó al panelista que le acompaña durante el Foro.

Entre las medidas para frenar la problemática, hizo un llamado a tomar conciencia, compartir una estrategia que le de sustentabilidad, no se cumple con la ley de aguas nacionales, los COTAs no funcionan en los tres acuíferos. También, señaló que hay pozos ilegales en los tres acuíferos, y los que son legales, tienen el defecto que no cuentan con un medidor; y los que tienen medidor, no son supervisados si se cumple con lo que tiene concesionado, lo que conlleva al crecimiento de las nogaleras.

Propuso, que debe prohibirse la transmisión de derechos y tener tecnología moderna, que no la hay para darle sostenibilidad a esos acuíferos; formar un comité técnico interinstitucional ciudadano, con representación de los diferentes usuarios.

“Si tecnificamos las nogaleras, se ahorra hasta el 60% cuando se le pone cintillas, y la energía cuya inversión se recupera con lo que deja de pagar de energía”, finalizó.

