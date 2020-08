Protestan enfermeros frente palacio de gobierno

Se inconforman enfermeros afuera del Palacio de Gobierno

Esta mañana, enfermeros que trabajan en el Hospital General, acudieron a manifestarse afuera del Palacio de Gobierno.

De acuerdo a dichos trabajadores de la salud, no se ha cumplido por parte del gobierno, el bono Covid-19 que se anunció continuaría.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Sin embargo, no sólo se inconforman por la falta del bono prometido, sino que además, algunos señalan que no se les otorgan vacaciones, en tanto que otros dijeron que no se les proporciona el material que requieren para trabajar.

