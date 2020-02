--Alcalde quiere quedar bien con todos --Álvarez y Bujanda amarran desafuero --Federación pega en 3 frentes a Corral

LUCHA.- En su lucha por hacer “clic” con otras fuerzas políticas, ya sea para impulsar al ayuntamiento o basado en futuros planes para seguir vigente en el erario, al presidente municipal de ciudad Aldama, Miguel Rubio, le han recriminado que siendo postulado por Nueva Alianza realice operaciones para beneficiar a otros partidos.

APOYO.- Por ejemplo, su director de Desarrollo Rural, Mario Meléndez, se ha visto en varias ocasiones apoyando al senador del PAN Gustavo Madero, candidato a la gubernatura; en tanto que el titular de Desarrollo Urbano, Carlos Hermosillo, recibe órdenes de Marco Quezada, al punto de que lo han visto en los eventos del Colectivo Ciudadano, al que se adhirió con el alcalde de Juárez Armando Cabada.

ESCUELA.- Nos reportan que Rubio quiere seguir la escuela de Quezada, pues es de todos conocido que el ex edil capitalino ha desfilado por diferentes mesas de negociación, desde las Redes Sociales Progresistas, pasando por Morena, y ahora con el Colectivo ya referido, en el entendido de que logren unificar a los independientes en una sola agrupación.

FOTO.- Por cierto a Marco Adán se le vio en días recientes en una reunión de café con Cruz Pérez Cuéllar, a quien ya se le ha hecho costumbre presumir en sus redes sociales con quién se reúne, pensando quizá que ello lo mantiene en la jugada y más tratándose de Marco, cuya aceptación ciudadana le sirve en su afán por la candidatura de Morena.

VENIA.- Se dice que al expriista Fermín Ordóñez, quien sigue aferrado a conseguir la alcaldía capitalina, le ofrecieron la candidatura por Movimiento Ciudadano, en el marco de la visita del senador Dante Delgado, dirigente nacional de dicho partido. Fermín tiene a su favor la ventaja de las postulaciones ciudadanas y por ahora ya tiene un partido que lo puede respaldar en su proyecto.

DESAFUERO.- Hoy a temprana hora iniciará la sesión del Pleno del Congreso del Estado, que se convertirá en juzgado de procedencia, con tal de llevar a cabo la votación del dictamen de la declaración de procedencia en contra del magistrado Jorge Ramírez a solicitud de la Fiscalía de Chihuahua.

SESIÓN.- La sesión será a puerta cerrada y se espera que la votación del dictamen sea también de manera secreta, aunque muchos aseguran que tanto Fernando Álvarez, líder de la bancada del PAN en el Congreso, como Georgina Bujanda, fueron los encargados de pedir el apoyo y cabildear para juntar los votos necesarios y que proceda el desafuero.

HISTÓRICA.- No será tampoco una sesión de trámite, de todos es sabido que los diputados venden su amor muy caro, aunado a que el magistrado Ramírez estará atento a cada una de las fallas que haya, o se vayan a cometer en el proceso de su desafuero, para acudir a otra instancia federal, ya sea para impugnar o solicitar la protección a través del amparo.

PROCESO.- Sin duda, a pesar de que hoy proceda o no el desafuero, el proceso no terminará, ya que por un lado el jurista agotará todos los recursos legales para no perder el fuero y lo que es más sagrado, la libertad; y por otro lado, el MP de la FGE puede pedir otra solicitud de desafuero, pero ahora por otro delito; de no proceder el desafuero, Ramírez estaría interponiendo una serie de demandas por el daño que el procedimiento del desafuero le dejó, no a él, sino a la envergadura de magistrado de la Primera Sala Penal del TSJ que ostenta.

ACUSACIÓN.- La sesión se llevará a puerta cerrada, en virtud de que por ser una solicitud para que le sea quitado el fuero, en la que se pueden abordar datos relativos a una investigación que, al parecer, según se dice, derivará en un proceso penal, al ser el magistrado presuntamente responsable de enriquecimiento ilícito, pues se habría encontrado un diferencial de 10 millones de pesos entre los ingresos y su patrimonio.

FUENTES.- Fuentes al interior de Palacio observan como una afrenta directa contra el gobierno corralista tres temas que están actualmente en la agenda: primeramente señalan que el propio presidente de la República quiere, mediante los operadores de su partido, afectar el proyecto de remodelación del parque El Chamizal.

ACUSAN.- Nos reportan que a pesar de la inversión proyectada por el Gobierno Federal, legisladores morenistas están detrás de la movilización de organizaciones que se oponen a ese proyecto, que puede darle otro rostro a esa zona tan característica de la ciudad. Dentro de los promotores de estas acciones, se menciona al senador Cruz Pérez Cuéllar.

IMPUESTO.- También el gobierno de Corral enfrenta, desde la Consejería Jurídica del Gobierno de la República, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la intentona de eliminar tanto el Impuesto Universitario como el cobro del Derecho de Alumbrado Público.

PELIGRO.- De concretarse pegaría en la línea de flotación de las comprometidas finanzas de 56 municipios chihuahuenses, así como de la viabilidad de las universidades autónomas de Juárez y Chihuahua, que sufren ya de por sí una problemática fuerte por la falta de recursos.

AGUA.- Y tercero, el martes pasado apareció otro personaje que se ha sumado a insistencia de sacar agua de las presas de Chihuahua para llevarla a Nuevo León y Tamaulipas, se trata del senador morenista Américo Villarreal, quien empezó a presionar que se abran las compuertas porque se pretende que el caudal vaya hasta los embalses de esas entidades, con el pretexto del pago del Tratado Internacional de Aguas.