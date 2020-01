--Cónclave Maru-Empresarios --Viene director del Issste --Calendario electoral del PAN

EMPRESARIOS.- En días pasados, el jueves para ser exactos y buscando no hacer mucho ruido, la alcaldesa sostuvo una reunión con los presidentes de Canaco de todo el estado para mostrarles los avances en materia de seguridad que ha logrado el Municipio de Chihuahua con la Plataforma Escudo Chihuahua.

CONTENIDO.- Durante la reunión, Héctor Luján felicitó a Maru Campos y a Gilberto Loya por la implementación de su estrategia de seguridad y habló de cómo el comercio se ha sostenido en la región por el trabajo en conjunto de las autoridades con la IP, a pesar del nulo crecimiento económico que se ha visto en el país.

ASISTENTES.- En la reunión estuvieron representados los empresarios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Aldama, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Saucillo y Meoqui; en dicho encuentro más que uno de los presentes hizo comentarios a favor de la gestión de Maru al frente del municipio, y otros hasta se quejaron de sus presidentes municipales, algunos hasta sospechan de vínculos no muy sanos.

MODALIDAD.- Hay que reconocer que la Fecanaco no suele reunirse con alcaldes, sin embargo hicieron una excepción con la presidenta de la Capital. Edibray Gómez aprovechó la ocasión para pedirles a los empresarios mecanismos para darle continuidad al trabajo de inteligencia que se realiza en la PECUU. Y ¿qué mejor forma de darle continuidad si no es en 2021?

ANHELO.- El pasado jueves sesionó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de acuerdo a un comunicado oficial, se desechó por unanimidad de votos la controversia constitucional que promovió la síndica del Municipio de Juárez Leticia Ortega, y que apoyó el síndico de Chihuahua Amín Anchondo, para incorporar su figura al Sistema Estatal Anticorrupción, con facultades de control interno dentro de los Ayuntamientos.

GOLPE.- La propuesta que fuera promovida en el año 2017 y que provocara la confrontación de los síndicos ante sus respectivos alcaldes, fue descartada por los 11 ministros de la SCJN por contravenir a la Constitución federal, este resultado fue celebrado inmediatamente por los opositores de Ortega y Anchondo, aunque el golpe más duro lo recibió Amín, toda vez que es serio aspirante a buscar la candidatura a la Presidencia Municipal.

ANTECEDENTE.- Y es que, como se recordará, en el mes de octubre del año 2017 fue presentada la controversia constitucional 271/2017, que demandaba invalidar 3 artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, referentes al Sistema Estatal Anticorrupción y que fueran aprobados por el Pleno del Congreso local el 19 de julio de ese mismo año.

DIRECCIONAR.- Por lo pronto y tras esta mala noticia, Amín Anchondo tendrá que reorientar su estrategia mediática si quiere seguir ganando adeptos y, aprovechar que la caballada de aspirantes blanquiazules a la alcaldía capitalina, en este momento está flaca. De acuerdo a los que opinan, el síndico cuenta con el apoyo de los Comités Municipal y Estatal para lograr su fin.

LEYENDA.- Y ya que hablamos del municipio, en recientes fechas directores y subdirectores de área recibieron no con muy buena sonrisa la instrucción de que a partir del diez de enero toda la papelería institucional deberá traer algunas leyendas con dedicatorias al gobierno federal

FEDERALISMO.- En esta misiva se explica que de acuerdo al decreto LXV1EXDEC/0615/2019IPO se declara el año “2020, por un nuevo federalismo fiscal, justo y equitativo” “2020, año de la sanidad vegetal”, ordenamiento que incluye a todas las instituciones públicas dependientes de los tres poderes del estado.

MUNICIPIOS.- Esta instrucción también va dirigida a las entidades administrativas centralizada, descentralizadas, paraestatal y organismos constitucionales autónomos de los 67 municipios del estado a quienes se les pide que se impriman las leyendas referidas a todos los documentos oficiales que tengan a bien elaborar con motivo y en ejercicio de sus funciones y facultades, durante el transcurso del año.

AUSTERIDAD.- Obviamente que incluir este tipo de leyendas no es tan trascendental y mucho menos para las instituciones gubernamentales que siempre lo habían hecho, pero de eso, a ordenar dilapidar tiempo y recursos con la burocracia como que los chihuahuenses seguimos sin comprender.

GIRAS.- Quien retomó sus giras de trabajo, o lo que ha llamado Maratón de Obras, en fines de semana por los municipios, fue el gobernador Javier Corral, quien tuvo que interrumpirlas por la visita que hiciera el presidente López Obrador a Juárez y Nuevo Casas Grandes, hace un poco más de una semana.

RECORRIDOS.- Corral Jurado recorrió el viernes pasado los municipios de Rosario y El Tule, en donde supervisó e inauguró diversas obras, entre las que destacó la del Centro de Salud, ubicado en la segunda de estas localidades y ayer sábado, nuevamente estuvo de gira, pues visitó los municipios de Guerrero y Ocampo, concretamente en Tomochi y Basaseachi, respectivamente, para inaugurar en esta última población, una clínica de salud.

JUÁREZ.- Mañana lunes, el gobernador estará en Ciudad Juárez, en donde se tiene programada la inauguración del colector Oriente XXI, así como la entrega de apoyos a mujeres jefas de familia.

ISSSTE.- Y si las cosas no cambian, el martes, el gobernador recibe y acompañará en gira de trabajo, por esta capital, al director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien por cierto estuvo el pasado 25 de noviembre en Ciudad Juárez, acompañando al director general del IMSS, Zoé Robledo.

RECORRIDOS.- En ese acto también estuvo el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, quienes hicieron un recorrido por los hospitales de Especialidades y Cancerología, que se encuentran inconclusos, en esa frontera y que se van a terminar de construir mediante un esquema que involucra a los dos órdenes de gobierno.

OBJETIVO.- A menos de dos meses, nuevamente el director general del Issste, Ramírez Pineda, regresa y se apersona en la entidad con una visita de trabajo y con un objetivo preciso de supervisar el funcionamiento de las instalaciones y los servicios que presta esa institución en nuestra capital.

RELACIONES.- Al parecer, el gobernador Javier Corral ha establecido una muy buena relación con los principales funcionarios federales en materia de salud, lo que puede ser de provecho para Chihuahua, pues hay que recordar que la visita del pasado 25 de noviembre fue para establecer las bases para rescatar los dos "elefantes blancos" que permanecen en Juárez deteriorándose, para convertirlos en lo que se ha dicho, será un moderno centro hospitalario.

NOMBRAMIENTO.- A propósito del gobernador Corral, llamó la atención durante el acto celebrado para la toma de protesta de Rodolfo Noble San Román, como nuevo subsecretario de Administración, la presencia de Jesús Mesta Delgado, quien fue responsable de la Secretaría de Finanzas, durante el sexenio de Francisco Barrio.

PRESENCIA.- Mesta Delgado, a quien incluso se le ha mencionado como una persona con el perfil para ocupar la actual Coordinación de Gabinete, en el Gobierno del Estado, que permanece aún sin titular, acompañó de muy buena gana, según se vio, a quien fuera su ex colaborador, Noble San Román, en aquellos ayeres.

EXPERIENCIA.- Por los tiempos y los acontecimientos, parece que Corral busca la experiencia y la "mano izquierda", de algunos personajes que fueron actores principales durante la administración de Francisco Barrio, para transitar el último tramo y cerrar bien la propia.

SEGURIDAD.- Por cierto, también, en esa ocasión, el mandatario estatal dio a conocer en rueda de prensa, que algunas de las mesas de seguridad, ahora llamadas por el gobierno federal, Reuniones de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, serán itinerantes, como ya ha ocurrido en Ciudad Juárez; por lo que no se descarta que Ciudad Madera pueda ser sede para la celebración de uno de estos ejercicios, a consecuencia de los hechos delictivos que se presentaron recientemente en la localidad de Las Pomas.

PANISTAS.- El Calendario Electoral para el Proceso 2020–2021 del Partido Acción Nacional ya está listo, durante el fin de semana los albiazules sesionaron en la permanente y determinaron las fechas para los registros de los candidatos. Los que pretendan ser diputados federales se registrarán el 17 de noviembre a través del Registro del Método de Selección de Candidatos, dígase por la vía interna, abierta o designación.

CALENDARIO.- Los precandidatos tendrán del 3 de enero 2021 al 11 de febrero para realizar sus precampañas a diputados federales y el 14 de febrero se llevará a cabo la elección interna, en tanto que del 03 de abril al 02 junio será la campaña y el 6 de junio la jornada electoral.

FECHAS.- En tanto que para el proceso de selección de candidato a Gobernador, alcaldes, síndicos y diputados federales, ésta será hasta el 1 de octubre, fecha en la que se darán a conocer los criterios de paridad de género, mientras que del 1 de octubre 2020 al 15 de enero 2021 definirán el método de selección de candidato a gobernador; si será por elección interna, abierta o por designación.

PRECAMPAÑAS.- Del 01 de febrero al 13 de marzo 2021 inicia la precampaña a la gubernatura, del 1 de marzo al 23 de marzo del mismo año la precampaña para alcaldes, síndicos y diputados locales y del 21 al 28 de marzo elección de candidato a Gobernador, una semana después se llevará a cabo la elección interna de candidatos a alcaldes, síndicos y diputados locales.

ASPIRANTES.- Se dice que quienes ya están en espera para que llegue el día y registrarse como aspirantes a la gubernatura son la presidente municipal Maru Campos, el senador Gustavo Madero, el diputado federal Mario Mata y surge uno más que se integra a la lista que es el diputado Jesús Villarreal.

ALCALDÍA.- En tanto que para la Alcaldía podrían registrarse Roberto Lara Rocha, Miguel La Torre y Miguel Riggs, por parte de las mujeres se nombra a Rocío Reza que a pesar de varias contrariedades ha logrado mantener la unidad del PAN y Georgina Bujanda quien muy apenas pudo ganar la diputación.

POSIBILIDADES.- De estos aspirantes los que se dice se encuentran mejor posicionados son los tres primeros, aunque de ellos el que tiene mayor posibilidades es Roberto Lara, en el caso de Miguel La Torre caminaba bien en su aspiración hasta que decidió pelearse con el partido y coquetear con Morena, y el diputado Miguel Riggs se ha caracterizado por sus numerosos escándalos públicos y privados.

GUINDA.- Cada vez está tomando mayor fuerza la iniciativa “Morena Unido”, que su primer paso será no vacunarse contra grupos con ideologías marcadas o radicales , sino simplemente un ala que busca el consenso estatal para fines muy específicos como la creación de una estructura y organización partidaria de valores.

GARRAS.- Se habla de que la “Morena Unido” quiere rescatar al partido de las garras de aquellos que con protagonismos o intereses de grupo o individuales han estado fallando a la sociedad y a la 4T, por lo cual se tiene programada una reunión para definir quiénes son los perfiles que se adhieren, así como las líneas de acción que se tomarán.

MARCA.- El pensamiento central se unidad y rescate, como se sabe dice que viene de Fernando Tiscareño, quien ha sido secundado por Ernesto Visconti, quien desde su radio de acción ha estado fomentando la marca, en busca de una inminente suma de esfuerzos rumbo a la dirigencia estatal que actualmente dirige el profe Chaparro.

MORENA.- Por cierto que, hacia el interior del partido fundado por López Obrador, se han venido ventilando dos puntos de vista y versiones de la dinámica que se vive al interior del partido, la primera impulsada por la actual dirigente, Yeidckol Polevnsky, quien le apuesta a la auto nominación al frente del partido al menos de aquí al proceso electoral del 2021, donde se renovarán 13 gubernaturas, legislaciones federales y locales, entre otros.

CONSEJO.- Por el otro lado, el Consejo Nacional y varios estados de la república que llaman a la celebración de un Congreso Nacional, para que sean las y los asambleístas de todo el país, que por cierto actualmente son cerca de tres mil, quienes definan el futuro inmediato y el proceso de renovación de dirigencias, incluyendo el destino de Polevnsky.

NACIONAL.- Actualmente se desarrollan asambleas de los consejos estatales del país, en los que destacan el próximo domingo el de la CDMX, que junto con el Edomex son las más representativas, Nuevo León, Sonora, San Luis, Colima, Nayarit, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche, Michoacán y Veracruz, entre otros.

REPRESENTANTE.- Desde Chihuahua el ex candidato a alcalde de Morena en Chihuahua capital, Fernando Tiscareño encabezó los esfuerzos de diálogo y unidad, para que tuviera efecto el desarrollo en las tierras morenas de Veracruz, las pruebas de ello muy elocuente las plasmó en todos los medios donde podía.

REPOSICIÓN.- En este Congreso Nacional del 26 de enero próximo, los que se dicen de la vieja guardia del partido, pero que representan a la nueva, pretenden reponer las asambleas distritales que dan vida y pie al proceso interno de renovación de dirigencias estatales y nacional de Morena.

ATAQUES.- Por cierto que a muchos les ha despertado la preocupación en su dirigencia estatal por el inicio de golpes bajos que comenzaron a darse entre la misma militancia, trascendió que uno de los que recientemente abrieron fuego fue el diputado local Gustavo De la Rosa en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar.

ENEMIGO.- Los enterados aseguran que recientemente el legislador local por Juárez, escribió un editorial en un medio digital de la capital de la República donde endilga una serie de calificativos contra el senador juarense, a sabiendas que en este momento se trata de la figura mejor posicionada de Morena para la sucesión gubernamental.

COMPINCHES.- Los que opinaron del tema, no descartan que tras estas descalificaciones públicas se encuentren funcionarios de delegaciones federales, que también aspiran a la principal silla de Palacio de Gobierno. El caso es que este año se abre el proceso para las elecciones del 2021 y en juego están varias posiciones, donde la más importante es la gubernatura de Chihuahua.

REACIOS.- Por lo pronto y de acuerdo al resultado de varias encuestadoras, Pérez Cuéllar se ubica como el perfil con mayor simpatía en el electorado chihuahuense, lo mismo para su partido, aspectos que lo colocan en una posición de golpeteos políticos, sin embargo, muchos apostarían a pensar que los enemigos están en el resto de los partidos, pero la realidad en este momento es que se encuentran en casa.

MADRUGADOR.- El que dicen que este año lo inició con el pie derecho -al menos eso intenta- es el aspirante a la presidencia municipal Fermín Ordóñez, el ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRI y ahoya postergado del mismo al no quedar ni en las listas del padrón interno del partido.

AFERRADO.- Y es que resulta que poco a poco Fermín sigue avanzando en su intención de ser un contendiente serio para la Alcaldía por Chihuahua, mientras en el PAN de los 5 aspirantes ninguno toma color para ser el ungido, y en Morena sí cantan mal las ranchera ya que la caballada anda por demás de flaca.

LUCHA.- El ahora independiente Fermín Ordóñez no sólo dice que quiere y puede sino que anda tejiendo todos los hilos, se reúne con empresarios, tiene singulares ruedas de prensa, -porque no a todos invita-, en las calles no deja de gastar suela y hasta propuestas de gobierno anda haciendo ya.

MONEDA.- La realidad es que en las oficinas de Morena y en Acción Nacional están parando antenas, porque mientras ahorita le favorece a los azules que Fermín quiera irse por la libre, la realidad es que si se une a los Amlovers, pues se pondría muy difícil la situación para que los panistas refrenden la joya de la corona.

NEPOTISMO.- Desde finales del año pasado a la fecha, han llamado la atención los casos de supuesto nepotismo al interior del Tribunal Superior de Justicia, que no es otra cosa que ya se ve común en todos los niveles de gobierno, señalan como ejemplo a una tal Mariana, hija del magistrado Rogelio y otra de nombre Alejandra, quien es hija de la ex magistrada Otilia.

APTITUDES.- Ambas jóvenes son responsables del departamento de Relaciones Públicas de la presidencia del TSJ, y se ha referido que desde que fueron asignadas no demuestran porqué motivos llegaron a ese encargo, lo que evidencia que alcanzaron el puesto sólo por ser hijas de gente con poder.

PRÁCTICAS.- Al parecer los tiempos no han cambiado y la práctica indebida de algunos funcionarios públicos, de favorecer a parientes con cargos y ascensos laborales, se mantiene viva en cualquier ente gubernamental, lo que trunca las aspiraciones de personas calificadas para dichos puestos.