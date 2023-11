--¿De dónde provino el pitazo a NCG? --Para algunos el FAM aún no cuaja…

BRAZOS.- Tres aspectos relevantes afloraron en el seguimiento informativo del arresto de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina C. D. Primero que el grave involucramiento de la Policía Municipal con el crimen organizado parece que tiene más brazos que los de la corporación.

PITAZO.- Porque alguien alertó a la secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández a quien los elementos de la Fiscalía Anticorrupción ya no localizaron para detenerla junto con la presidenta municipal y se le declaró prófuga de la justicia.

MÁS.- Vaya a saber si cuando los agentes acudan por los otros tres funcionarios implicados en la venta irregular de al menos seis terrenos municipales, que ayer refirió el fiscal Abelardo Valenzuela, aún estén en la comunidad.

ABOGADOS.- Lo que lleva al segundo punto cuando se dio a conocer que los abogados de Cynthia Marina y Silvia Ivón trabajaron en la Fiscalía Anticorrupción durante la administración pasada Ulises Sotelo Torres y Francisco Fabián García García, y uno más fue fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez Valle.

OREJAS.- Más allá de la traición de los exfiscales y el conflicto de intereses que reclamó Valenzuela Holguín, la cuestión no es sólo si eso califica para interponer algún recurso en su contra, sino las orejas precisamente dentro de esas dependencias.

ARTILLERÍA.- Alguien les avisó y ya tenían lista la artillería de la defensa, que de hecho desde hace meses trató de obtener amparos para conocer el fondo de las acusaciones y con qué evidencia contaba la Fiscalía Anticorrupción y la General del Estado, pues como puntualizó ayer el fiscal César Jáuregui sobre la mesa se analizan las denuncias penales por abuso de autoridad, amenazas, tortura y desapariciones.

CABILDO.- Con ese contexto, el tercer asunto es quién aceptará quedar como interino en el municipio, a poco menos de siete meses de la elección, pues bajo arresto la alcaldesa y prófuga quien la sustituye, el Cabildo deberá designar al suplente que incluso puede ser un regidor.





***





VIGILANCIA.- El alcalde capitalino Marco Bonilla adelantó que el 16 de noviembre al mediodía arrancará el operativo por el Buen Fin y Navideño, para lo cual se destinó a un número considerable de agentes de Seguridad Pública Municipal, quienes vigilarán los principales corredores comerciales de la ciudad.

SUSPENDEN.- Como ocurre cada año, desde el Buen Fin hasta que pase el Año Nuevo se suspenden descansos y vacaciones a los elementos, ya que durante estas fechas el flujo de efectivo se eleva por la entrega de aguinaldos, por lo que se reforzará el patrullaje en los establecimientos y las sucursales bancarias.

DISPOSICIÓN.- Hay que reconocer la disposición de los oficiales porque recortan el tiempo con sus familias por cuidar a la población en una de las épocas más importantes para gran parte de la población y que además impulsa la economía.





***





RECONOCIMIENTO.- El Ayuntamiento de Meoqui recibió el reconocimiento a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2023, al registrar un 86.5% de puntaje, con lo cual se situó como el mejor calificado del estado, de acuerdo con la distinción entregada por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

MEOQUI.- Según se indicó, esa evaluación revisa aspectos como desarrollo económico, sustentable y de ecología, cobertura en pavimentación, luminarias, agua y drenaje, así como oportunidades de desarrollo a personas vulnerables, oferta educativa y finanzas sanas, en lo cual salió con estrellita la administración de la alcaldesa Miriam Soto.





***





CUAJE.- Después de que los asistentes a la concentración realizada el domingo en la Plaza de Armas para escuchar el último informe de actividades legislativas de la senadora Xóchitl Gálvez, destacaron la participación de militantes de los tres partidos en coalición y se subrayó la ausencia de Fermín Ordóñez; él pidió aclarar que no fue porque está a la espera de que esa alianza “cuaje”.

FAM.- La coalición del FAM se formalizó para ir juntos por la Presidencia de la República, según lo suscribieron los dirigentes partidistas Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno después de las elecciones por las gubernaturas de Coahuila y Estado de México celebradas en junio pasado.

¿FRACTURA?- No obstante para Ordóñez Arana, quien regresó a las filas locales del tricolor la semana pasada, esa alianza aún está por verse y no se descarta la posibilidad de que el PRI vaya solo en el 2024, de manera que o está adelantando la noticia de que los priistas se bajan o su cercanía con el líder estatal Alejandro Domínguez no supera la que tiene con el diputado Omar Bazán para considerarse incluido en el reparto de candidaturas.