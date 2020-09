-- Delicias hoy, en el ojo del huracán --Busca GN salida en la FGR --¿32 candidatos independientes?

DEFENSA.- La expectativa sobre el desarrollo del conflicto por el agua de las presas de nuestra entidad se centra en ciudad Delicias en la manifestación que en defensa de este recurso se programó para este día a las 12 horas; una disputa que ya no es exclusiva entre el gobierno federal y los agricultores de los distritos de riego de esa zona, pues también se sumaron los productores texanos a través de su gobernador Greg Abbott, quien pidió a su Secretario de Estado, Michael Pompeo, exija a nuestro país el pago de la cuota por el Tratado Internacional de 1944.

AYUDA.- Después de conocerse la exigencia de los norteamericanos, el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, retomó la tribuna de las mañaneras para descalificar las protestas y lanzar adjetivos a quienes considera los instigadores de las mismas, en una intervención en la que se le vio molesto y presionado, tal vez por eso y quizás por petición expresa de ayuda, salieron casi al mismo tiempo en su defensa el delegado de Bienestar en Chihuahua y legisladores federales de Morena.

SALIDA.- Como parte de esa defensa que se ve instrumentada desde la presidencia de la República, puede tomarse el que de una manera orquestada o coincidente, este fin de semana, hayan aparecido en entrevistas con diferentes medios de comunicación y con publicaciones en sus redes sociales el subsecretario de Seguridad Publica Federal, Ricardo Mejía; el director para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, así como Blanca Jiménez, directora general de Conagua; dependencia que, incluso, todavía ayer envió un comunicado precisando el volumen extraído de las presas chihuahuenses en 2017; reviviendo también los diputados federales guindas, quienes llevaban tres meses desaparecidos.

SEGOB.- A las acciones anteriores puede agregarse la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que congeló las cuentas de un ex gobernador, agricultores, así como algunas pertenecientes a la alcaldía de Delicias, en una maniobra considerada como de uso político de una institución en represalia a las protestas. Llama la atención que en el listado de las dependencias federales actuantes en este conflicto, no figura la Secretaría de Gobernación, tradicionalmente el área política del gobierno; su ausencia hace suponer que la negociación no es una alternativa que contemple la federación.

Tal vez en este contexto es posible encuadrar las expresiones del gobernador, Javier Corral, en entrevista con la corresponsalía de un medio internacional, en la que señaló que no descarta un conjunto de represalias al considerar que, López Obrador, se encuentra en un plan de confrontación por el tema del conflicto por el agua y el pago del Tratado Internacional de 1944, una situación por la que los funcionarios federales, dijo, cancelaron los canales de diálogo.

DESGRACIA.- Por lo anterior habrá esperar la manera en la que se desarrolla hoy la manifestación por la defensa del agua, allá en Delicias, que ya es de interés nacional y en el extranjero; pues además de la irritación por las expresiones de descalificación a los agricultores por parte del presidente de la República, se suma la provocada por el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, al explicar la manera en la que uno de sus elementos acribilló por "un desgraciado, lamentable accidente" a un matrimonio de agricultores.

PENAL.- En este mismo orden de ideas muchos se ha cuestionado el ejercicio de la no acción penal en contra de los elementos de la Guardia Nacional, que dispararon en contra del matrimonio de agricultores, pues a pesar de que tienen el pleno conocimiento de los hechos, han decidido hacer omiso el conocimiento y turnar toda la carpeta a la FGR.

PENAL I.- Los expertos dicen que si el estado en realidad quisiera resolver los hechos, ya podría solicitar las órdenes de captura de los elementos responsables, ya que no están obligados a turnar la carpeta a la FGR como se ha venido señalando.

PENAL II.- Claramente se asoman los intereses políticos en los hechos, pues al ser un delito del fuero común, los agentes investigadores ya podrían detener a los elementos de la Guardia Nacional, pero como no quieren pisar “callos” a la federación, buscaran que sean ellos quienes resuelvan el caso de forma penal. Se dice que sería en la vinculación a proceso de los elementos cuando el caso puede ser turnado a un juzgado federal y no en la etapa de la elaboración de la carpeta como lo ha venido declarando el propio Fiscal General, César Augusto Peniche.

PRISIÓN.- Pareciera que la estrategia de la defensa del personal de la Guardia Nacional, será que la FGR integre la carpeta y buscar la forma de buscar una excluyente como la de cumplimiento de su deber, en la que se podrán justificar que seguían la instrucción de cuidar al personal y que solo atendían órdenes directas, que de poder demostrar eso podrían librar la prisión.

MAÑANERA.- Desde luego también hay que estar atentos a la rueda de prensa de mañana lunes, para conocer las reacciones que el presidente López Obrador, pueda tomar en relación a esos hechos; por lo pronto está pendiente el informe que sobre el conflicto del agua rendirán varias dependencias según lo anunció. Según se observa y se dice, es posible esperar un endurecimiento de las acciones y el tono del discurso de parte de la federación.

ACTIVA.- Se comenta que tras rendir el segundo informe de trabajo, la alcaldesa capitalina Maru Campos empató una segunda agenda con la que realiza visitas a municipios y se reúne con diversos grupos de la sociedad civil a fin de ganar simpatías y posicionar su nombre como posible candidata a la gubernatura del estado de Chihuahua, prueba de ello, fue la presencia que recientemente hizo a la presa La Boquilla.

ESTRATEGIA.- Sin embargo y de acuerdo a lo que se empezó a rumorar, la alcaldesa de la capital desarrolla Plan B en caso que Rocío Reza, la presidenta del PAN Estatal, no le permita registrarse como aspirante y pueda competirles la candidatura al senador Gustavo Madero y al exalcalde Carlos Borruel Baquera.

CALLADITA.- El caso es que, de buena fuente, se habla de una posible alianza que comenzó a tejer Maru Campos con 32 serios políticos que, por la vía independiente, buscan ser alcaldes en igual número de municipios, entre ellos están Rodolfo “el güerito” Martínez Ortega en Ciudad Juárez y Fermín Ordóñez en esta capital.

BLOQUE.- En cuanto a este último, los que comentaron, se sabe que el pasado miércoles Ordóñez Arana visitó a la presidenta municipal en su despacho y ahí, por espacio de alrededor de 2 horas, ambos analizaron opciones políticas para participar en el proceso del 2021, y una de ellas sería por la vía independiente.

VISITA.- Y hablando de alianzas y aspirantes, ayer Rafael Espino De la Peña se reunió en la frontera norte con Javier González Mocken, el exalcalde interino de Juárez y quien en el pasado proceso electoral, perdiera la elección en la mesa jurídica del Tribunal Electoral ante el independiente Armando Cabada.

FORTALECE.- El hecho está que Espino también empezó a mandar señales políticas. Recientemente se reunió con el exgobernador Patricio Martínez; además, ha establecido acuerdos con grupos de sectores y militantes de Morena que anteriormente les daban el apoyo a otros aspirantes y que ahora están sumados al proyecto del consejero independiente de Pemex.

JUCOPO.- Todo apunta a que será la diputada del PRI Rosy Gaytán la que se lleve la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, pues esta legislatura le ha dado mucho peso al tema de la paridad de género y aunque Morena es la segunda fuerza política, la alternancia será también pieza clave para que sea una mujer, en este caso, la coordinadora de la bancada del PRI.

PRESIDENCIA.- Se dice que también la busca el coordinador morenista Miguel Colunga, quien ya la había ocupado en el primer año legislativo, pero de acordar que sea una mujer, en el Congreso sólo existen dos coordinadoras de fracción, Rosy Gaytán del PRI y Rocío Sarmiento del MC, esta última ha mostrado su apoyo a la priista para ocupar la JUCOPO, por lo que de no pasar nada extraordinario en los próximos días, seguramente la siguiente semana de realizará dicho nombramiento.

TRAICIÓN.- Esto representaría una nueva derrota para Morena, quienes por su novatez no han sabido negociar las posiciones más importantes en el Congreso del Estado, y luego de la traición de Rubén Aguilar, en este periodo también perdieron la presidencia del Congreso y aunque les tocaba a ellos, terminaron por entregarla a Blanca Gámez del PAN.