--Escoltas para candidata evitaban arresto… --Tres amenazas y el fuego amigo en el Verde

DESBANDADA.- Tal como lo adelantó este espacio hace un par de semanas, la diputada local Rosa Isela Gaytán, hasta ayer coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, dejó atrás sus 25 años de militancia y anunció su adhesión al proyecto estatal de la candidata panista María Eugenia Campos. Salida que estuvo cantada desde el momento en que no respondía siquiera los mensajes y las llamadas de la presidenta nacional del ONMPRI, organismo que ella lideró por años.

DESBANDADA II.- Con su renuncia, la bancada priista quedó en la práctica, como una palmera en el desierto: Jesús Velázquez nunca se reportó como integrante de la fracción parlamentaria del tricolor; Betty Chávez rara vez votó en el mismo sentido que el resto de sus compañeros y, Omar Bazán es el único que ingresó y saldrá como diputado.

INSEGURIDAD.- La Estrategia de Protección en Contexto Electoral, que en los últimos días había concentrado la atención de los integrantes de la Mesa por la Reconstrucción de la Paz tendrá que esperar, ya que la guerra entre cárteles que se disputan la plaza va en aumento. A la cifra cotidiana de personas asesinadas en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y sus alrededores, se encienden los focos rojos en la zona sur del estado. Nada menos ayer se localizaron los cadáveres de seis jóvenes en la vía corta Chihuahua-Parral.

DISPUTA.- Hasta ahora señala el fiscal estatal César Augusto Peniche Espejel, que la confrontación se debe a la pelea por el control de las rutas para el tráfico de droga y el robo de combustible, mejor conocido como huachicol, que desde hace tiempo se libra entre Parral y Jiménez.

DISPUTA II. No lo había expuesto antes el funcionario pero a propósito de los cuerpos encontrados en la carretera, se indicó que hoy miércoles se reunirán las autoridades y corporaciones, estatales y federales, en el Palacio de Gobierno, aprovechando la reactivación de las mesas que fueron suspendidas desde el año pasado a partir del conflicto del agua y las presas en la región del Conchos.

ESPALDAS.- Y hablando de inseguridad, ayer Armando Cabada, candidato de Morena a la diputación federal por la vía plurinominal y alcalde de Juárez con licencia, solicitó formalmente protección personal ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

ESPALDAS II.- Hasta el momento, Cabada es el único en el ámbito federal que ha pedido escoltas, ya que en materia local han sido dos candidatos que han hecho el mismo trámite.

ESPALDAS III. Una de las solicitantes es la abanderada del tricolor por la alcaldía de Juárez, Adriana Fuentes Téllez. De hecho, ayer que fue noticia nacional al ser arrestada por obstruir las obras de construcción de la ruta de transporte público –BRT—, sus escoltas pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad acabaron confrontándose con sus compañeros por la detención. Otro que pidió seguridad personal es un candidato a la gubernatura pero no se dio a conocer su nombre, sólo que presentó la solicitud y al parecer, no muy bien fundamentada ya que todavía no le responden.

DENUNCIA.- Desde que Brenda Ríos fue anunciada como candidata del Partido Verde a la gubernatura, tanto María Ávila, dirigente estatal del PVEM y señalada como presunta partícipe de la nómina secreta del exmandatario César Horacio D.J., así como su esposo el diputado Alejandro Gloria han pedido a los candidatos que no la apoyen, ni se sumen a su proyecto estatal.

DENUNCIA I.- Así lo dio a conocer Ríos Prieto, quien ayer se dijo preocupada por la integridad de ella y su familia. No es la primera ocasión que María le dice “que se cuide y que cuide a su familia”, por ello la aspirante del partido verde dijo que acudirá hoy ante la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia en contra de María Ávila. Según Brenda, hace 15 días recibió la primera amenaza, luego hubo una segunda y ayer ya dijo, la tercera es la vencida y lo hizo público. El CEN del PVEM le ofreció a Ríos Prieto sacarla del estado y no precisó si lo hará.

TIERRA.- Un evento que fue tomado muy en serio por el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Alfredo Lozoya, fue el arranque de campaña de Ernesto Visconti, quien contiende por la diputación federal del Octavo Distrito. Logró reunir a una importante cantidad de ciudadanos el domingo pasado y lució el trabajo por tierra, que realiza desde meses atrás, a través del programa “La Auditoría” que le dio pauta para recorrer de nueva cuenta decenas de colonias en la capital. A raíz de ello, tanto Lozoya como Francisco Sánchez dijeron que harán mancuerna con Visconti, quien por cierto asegura que su contrincante por Morena, Fernando Tiscareño, no le verá ni el polvo.

PREOCUPADOS.- Quienes se encuentran preocupados son los panistas de Parral, ya que manifiestan que la trayectoria de servicio de Humberto Olivas, candidato del PAN a la alcaldía, es sólida pero no suficiente para ganar y en lugar de organizar encuentros con sectores, se ha quedado quieto, mientras sus adversarios con un pretexto u otro llevan a cabo reuniones.

TRAYECTORIA.- Olivas se basa en su servicio a la ciudadanía durante 30 años y con cargos honorarios, sin embargo, las encuestas advierten un estancamiento en su figura, en tanto que sus competidores sin tantos años en la luz pública de la capital del mundo, suben como la espuma.

CONFIANDO.- Por ahí se dice que Olivas confía en que sin campaña será suficiente el respaldo parralense y que le alcance la oleada de la contendiente por la gubernatura, Maru Campos. Nada más que las preocupaciones de sentarse en sus laureles provienen de la propia militancia del albiazul. Algo similar a lo que está ocurriendo en el cuarto de guerra del candidato capitalino Marco Bonilla.