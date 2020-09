-Familias nogaleras, al descubierto -Se tuvo que mudar “el Jaguar” a Sonora -Guardia Nacional y su burocratismo

POLÍTICO.- En un nuevo episodio de confrontación con el gobierno de Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador la emprendió fuerte al acusar que desde las mesas de seguridad que se realizaban entre las corporaciones federales y la del estado, había un complot para pasar información a los dirigentes del PAN.

POLÍTICO I.- El gobierno federal decidió separarse de las mesas de seguridad con el estado para hacerlo por su parte, pues según el presidente López Obrador, se veían asuntos de índole nacional que no son posible revisar cuando tienes a la oposición conspirando, fue el argumento que dio durante su intervención en la rueda de prensa mañanera, en la que prácticamente aceptó que ese rompimiento en la coordinación de seguridad fue por cuestiones de carácter político.

INTIMIDACIÓN.- Y si la acusación fue dura, la respuesta del gobernador Javier Corral, a través de distintos espacios informativos, también estuvo en el mismo nivel, pues dijo que el presidente está acostumbrado a descalificar a quien no comparte sus puntos de vista y si lo que pretende es mantener a los gobernadores sometidos o humillados, a él ni lo van a callar ni a intimidar, pues se van a topar con pared, se va a responder con respeto y firmeza cualquier acusación indebida.

NOGALEROS.- Por lo que se ve, en este asunto habrá más represalias y va para largo, más allá del 24 de octubre, fecha en la que se tiene que saldar el adeudo de agua por concepto del Tratado de 1944 y con ello aumente en presión e intensidad; por lo pronto y para tratar de deslegitimar el conflicto al evidenciar grandes intereses, López Obrador anunció que hoy viernes dará a conocer el caso de una familia de nogaleros que tiene acaparados varios derechos de agua.

SOLUCIÓN.- Aún no se avizora en lo inmediato una solución que evite la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército como solución a un conflicto, que mientras más escala también invade otras áreas como la seguridad y la política; lamentablemente ésta última, que debió ser la vía para resolverlo, fracasó, ahora sólo impera la visión centralista de que Chihuahua tiene que cumplir, a lo que no se ha opuesto, con cierta cantidad no fijada legalmente y que le es exigida sólo por lo tradicionalmente establecido.

SONORA.- Cambiando de ideas, según la última información del área de inteligencia, el líder criminal Francisco Javier A. M. “el Jaguar” ya no se encuentra en sus tierras, es decir, en Madera; gracias al trabajo de las diferentes corporaciones estatales en materia de seguridad, tuvo que brincar al territorio sonorense, pues aquí prácticamente ya lo tenían rodeado.

SONORA.- Y es que al oriundo de El Largo Maderal, gracias a un trabajo de coordinación y de inteligencia, lo hicieron prácticamente brincar de un poblado a otro, de un monte a otro, hasta que finalmente logró refugiarse en un poblado, pero ya en el estado de Sonora, pues cuando baja a Chihuahua, al verse de nuevo rodeado huye por el lado de Agua Prieta, donde ahora se busca la colaboración para hacer lo propio y lograr su captura.

INTELIGENCIA.- Recordemos que “el Jaguar” mantuvo una disputa muy fuerte en la región de Madera, pues por órdenes de José Crispín S. Z., “el Tío”, líder criminal de “Los Salazar”, defendía dicha plaza, en la que en más de una ocasión se enfrentó a Roberto G. M., “el Mudo”, líder de esta región para La Línea, según informes de la SSPE, y que gracias precisamente a esta corporación y de la FGE, han logrado que en los dos últimos meses bajaran casi al 100% los homicidios de esta zona.

DINEROS.- Información interna de la FGE en Chihuahua, como de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, advierte que La Línea como “el Jaguar” obtienen financiamiento, armamento, equipo y todo lo necesario para disputar el territorio a través de bandas criminales de Sonora, en específico de “Los Toltecas” y “Los Paredes”.

BUROCRACIA.- Precisamente una de las quejas que han permeado entre las corporaciones estatales es el burocratismo con el que se maneja la Guardia Nacional, similar a lo que ocurre en el Ejército, situación que ha hecho lenta y tardía muchas acciones y ejecuciones que se pueden dar en el momento; hay que recordarlo, la GN tiene prácticamente las mismas facultades que el Ejército.

BUROCRACIA I.- Sólo por poner un ejemplo, al ser una corporación federal y por ende poder actuar en todo el territorio mexicano, debe la GN solicitar permiso al comandante de su entidad para poder cruzar a otra entidad y que el comandante de esta entidad informe en la Ciudad de México de dónde llegará la autorización o no del permiso de entrada que han solicitado; cuando esto sucede, generalmente el criminal ya se encuentra en otro estado o inclusive en otro país, es decir, ya no pudieron actuar.

CEN.- Y hablando de la Ciudad de México, ayer el jefe del gabinete municipal Mario Vázquez Robles, acompañado de Daniela Álvarez, aspirante a diputada federal por Juárez, tuvieron reunión con el jefe nacional del PAN, Marko Cortés; según se supo el tema principal fue el método de elección del candidato a la gubernatura por Chihuahua.

CEN I.- Trascendió que todo está muy avanzado para que sea la militancia albiazul la que elija a su candidato/a por la gubernatura; desde luego que no desaprovecharon la oportunidad para hacerle llegar de primera mano al jefe nacional información de la alcaldesa capitalina, resultados de encuestas y el ánimo en el que se encuentra la militancia hoy por hoy.

CEN II.- Se sabe que el CEN dejó en claro que avalará todas las decisiones que se tomen en las entidades que disputarán la primera magistratura, pero sobre todo, se dice, pedirán como requisito, exista consenso entre las fuerzas políticas internas de Acción Nacional, para poder avalar las candidaturas.