--Jueves, oportunidad de ganar votos --Extremos de traición en la Fiscalía

TUCOM.- La recta final, es decir los siguientes 20 días, para la candidata del PAN-PRD María Eugenia Campos será de Todos Unidos Contra Maru, incluyendo al gobernador Javier Corral, a quien acusa de operar a favor de Morena y Movimiento Ciudadano con tal de perjudicarla.

TUCOM II.- Tras volver a referir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó todas las impugnaciones contra su candidatura al considerarla legal, Campos Galván declaró ayer en un video, difundido por su equipo de campaña, que los ataques se intensificarán con mentiras y difamaciones.

TUCOM III.- Mostró el documento del que dijo ha sido utilizado por el gobierno del estado de los supuestos recibos certificados de los pagos hechos por el exmandatario César Horacio D. J., indicando que presenta varias irregularidades que demuestran ha sido alterado. En ese contexto, manifestó que le pese a quien le pese será la primera gobernadora de Chihuahua.

TENDENCIAS.- El próximo jueves por la tarde será la última oportunidad para que los candidatos a la gubernatura puedan modificar las tendencias electorales, al menos mediante la presentación de sus propuestas en el debate oficial organizado por el órgano electoral.

DEBATE.- El debate del Instituto Estatal Electoral (IEE) se llevará a cabo en la capital y por ahora los ocho contendientes confirmaron su asistencia, sin descartar que una de las aspirantes por uno de los partidos nuevos tome la decisión de no acudir ante el abandono de su instituto político y que ella dejó de hacer campaña desde hace un par de semanas.

DEBATE I.- Este ejercicio, que en las democracias avanzadas modifica o muta la intención del voto, se presentaría en tres bloques de discusión para los aspirantes en Chihuahua, pues se espera que en realidad sea un debate y no sólo el rezo de buenos deseos bajo el argumento de promesas de campaña y en cambio se aborden los temas fundamentales: seguridad, salud, reactivación económica, educación y sequía.

IEE.- La cuestión es si a Yuri Zapata Leos le tocará organizar ese debate o no, luego de la resolución del TEPJF que revocó su nombramiento el miércoles pasado debido a la cuota de género.

FALLO.- Lo más seguro es que aún esté en el cargo, toda vez que el Tribunal no ha notificado al Instituto ni ha hecho público el fallo en los estrados electrónicos, por lo que se desconoce el contenido para saber si el IEE fue emplazado a emitir otra convocatoria etiquetada para mujeres, o deberá designar a una de las concursantes que en el examen quedó en segundo lugar.

IMPUGNA.- Esa concursante es Janeth Zamarripa y no es la misma que tramitó la impugnación ante el TEPJF, fue la ciudadana Erika Torres y de no reponer todo el procedimiento, no será quien se beneficie con el fallo. Nadie sabe para quién trabaja.

VENADEADO.- Al parecer la destitución de la fiscal Zona Sur, Lilia Maldonado Nieves, se realizará este lunes junto con la del coordinador Ginés Jaime Ruiz, pero eso ya es lo de menos. De acuerdo con más trascendidos de la Fiscalía General del Estado, ellos habrían “puesto” al comandante Luis Raúl Tarango en el sitio y momento para que fuera asesinado.

VENADEADO II.- Según información extraída de las telecomunicaciones y testimonios de allegados de Tarango, todo apunta al coordinador de mando y sea por hechos u omisión a su jefa directa, la fiscal del sur del estado. No se explica, sin embargo, por qué hasta ahora toma la decisión el fiscal estatal César Augusto Peniche, ya que Ginés Jaime era la mano derecha de Óscar Alberto Aparicio, extitular de la Comisión Estatal de Seguridad, quien salió precisamente por las diferencias con Peniche.

TIBIEZA.- Menos se entiende que a gente tan cercana a Aparicio la integrara a la Fiscalía. Poco que agregar, cuando el fiscal habla de la pesada tarea de que el enemigo no sólo está en las calles, sino en casa.

APREHENSIÓN.- Hablando de investigaciones, la que no se ha cerrado aún es la carpeta que mantiene el senador Cruz Pérez Cuéllar, pues los expertos legales dicen que de ganar la elección como alcalde de Juárez, sería la oportunidad perfecta para que la Fiscalía lo lleve ante un juez por haber recibido algunos pagos ilegales del exgobernador César D. J.

EXTRADICIÓN.- Por cierto, como ya se había adelantado, parece que el regreso del exgobernador César Horacio D.J. a México, o de perdida a El Paso, no se dará en la administración de Javier Corral, así que el principal compromiso de verlo tras las rejas se convertirá en otro de los compromisos incumplidos.