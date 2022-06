--La casa en orden: Maru Campos --Pasa Relleno Sanitario, primer filtro

CASA.- A un año de ganar las elecciones, la gobernadora María Eugenia Campos rindió un informe de resultados sobre lo trabajado desde la transición hasta su toma de protesta y la actualidad. Lo más importante era poner la casa en orden, como lo estableció desde un principio.

CONTROL.- Para ello, se puso fin a las fugas de capital, controlar el gasto de todas las dependencias y que todo egreso sea comprobable, se creó el Consejo Hacendario para que expertos en la materia ayuden en la aplicación del plan de rescate financiero.

MARGEN.- A decir de la mandataria estatal, la fórmula dio frutos y hoy se cuenta con un presupuesto balanceado para cubrir las necesidades básicas y se cuenta con margen de solvencia para realizar inversiones y terminar con obras inconclusas, que la gestión anterior inauguró pero no funcionaban.

SOLVENCIA.- Hasta le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por primera vez en 11 años, ahora no se solicitarán adelantos en las participaciones federales para el Estado debido a que se ha sabido administrar y aprovechar el recurso.

NARANJAS.- Sobre la integridad de las mujeres, la gobernadora indicó que se instalarán Puntos Naranjas en establecimientos comerciales –como en Parral— y el sistema de transporte –como en la capital— para que cualquiera que se sienta en peligro pueda ser resguardada y asistida.

JUNTAS.- Además de que se reforzará el programa “Juntas sí podemos ahorrar” para replicarlo en toda la entidad y se entreguen tarjetas con beneficios y descuentos en más de 200 tiendas y empresas que participan en el proyecto. “Para cuidar a una mujer –puntualizó—, nada como otra mujer”.





***





SALIDA.- Era prácticamente un hecho y finalmente se materializó la renuncia de la diputada local Ilse América García a la bancada de Movimiento Ciudadano, además envió oficio a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que la adhieran a la fracción parlamentaria de Morena, coordinada por Cuauhtémoc Estrada.

GUINDA.- La relación –a decir de ella— con su anterior coordinador naranja, Francisco Sánchez ya era insostenible y si a ello se le suman las invitaciones que tanto Estrada como el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera le profirieron, terminó por ocurrir lo que ya se sabía desde hace meses. Incluso antes de mandar su oficio, se difundió la información con foto de la reunión que sostuvo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Lo más que pase es que Francisco Sánchez ya no se maneje como bancada, toda vez que sólo él ocupa la curul.





***





PROYECTO.- Las sanas prácticas administrativas y la transparencia del gobierno municipal capitalino en el manejo de los recursos , le valieron al alcalde Marco Bonilla para que el proyecto del Relleno Sanitario fuera avalado por Banobras.

COMITÉ.- Desde marzo, el Comité de Validación del banco estatal hacía los análisis de factibilidad para la construcción y lo palomearon, con lo cual se autorizó un recurso a fondo perdido por 4 millones 225 mil pesos para el pago a las universidades que realizaron los estudios.

AHORRO.- Si a este dinero se le suman los 7 millones de pesos que proporcionará NADBank (Banco de Desarrollo de América del Norte) a Chihuahua, se construirá el Relleno Sanitario y el gobierno municipal no desembolsará un solo peso.





***





EJEMPLO.- A propósito de la administración municipal, seguramente el director de Servicios Públicos Municipales, Federico Muruato Rocha y el director de Mantenimiento Urbano, Héctor Fernando García dejaran de lado las diferencias y discusiones, que afloraron desde el inicio y según fuentes cercanas a los funcionarios, han ido escalando.

INSOSTENIBLE.- Según se estableció, la cuestión es que ya está afectando la coordinación entre las oficinas municipales. Un aspecto en el cual, el presidente municipal ha sido estricto en el mandato a su gabinete, no aplicarlo sería insostenible y por menos que eso, otros funcionarios han salido.





***





VIGÍA.- Ayer desde la Ciudad de México, el congresista Rafael Espino no se quiso quedar atrás respecto del caso del ex gobernador César Horacio D. y opinó que en su calidad de senador será un estricto vigilante del proceso judicial, que sin impunidad se ejerza la ley por los delitos de los que está acusado tanto al ex gobernador como sus ex colaboradores.

RECLAMO.- Espino de la Peña secundó con ello, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ayer en la mañanera sostuvo que estará vigilante de que en la entidad se haga justicia, no haya omisiones y se le procese por todo lo que deba, sin descartar la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República.





***





RENOVACIÓN.- El Comité Directivo Estatal del PRI, a cargo de Alejandro Domínguez iniciará el proceso de renovación de las presidencias y secretarías generales de 47 comités municipales, objetivo trazado para que en próximas semanas prácticamente se tenga un roster nuevo tricolor al frente de los municipios.

OVERHAUL.- Alex Domínguez sabe que se juegan el todo por el todo en 2024 por lo que pretende tener bien aceitada la estructura y si aún permanece la alianza con el PAN y PRD seguir enfrentando el avance de Morena.





***





ENTREGA.- El paso que dio el alcalde parralense Cesar Peña con los medios de comunicación de la localidad puso fin a una lucha que el gremio mantenía al menos, desde hace 15 años. Y es que se concretó el comodato del edificio frente al parque de la CNOP, así que les entregó las llaves y ya dependerá de los periodistas hacer un buen uso del inmueble.