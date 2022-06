--Maru lleva el gabinete a Camino Real --Morena busca a panistas y priistas

COLONIA.- Desde que la gobernadora María Eugenia Campos tomó protesta en Ciudad Juárez y a partir de ello, se comprometió a no olvidarse de la frontera y así lo ha hecho con visitas semanales o quincenales, incluso con encuentros vecinales, ayer replicó el programa en la capital del estado al instaurar “Juntos en tu colonia” y empezó por el sector de Camino Real.

ORIENTE.- Nada casual debió ser la selección ya que precisamente el oriente se ha caracterizado por la pobreza, la inseguridad y un crecimiento desmesurado y desordenado que llevaron al punto de tener primero las casas y luego, tuberías, calles y alumbrado.

GABINETE.- Al parecer, precisamente por ello, a esa zona de la ciudad fue Maru Campos con casi todo el gabinete: Gilberto Loya, titular de Seguridad Pública del Estado; Ignacio Galicia, de Desarrollo Humano; Alan Falomir, de la JMAS; Fernando Álvarez Monje, de Coesvi y Enrique Rascón, de la Comisión para los Pueblos Indígenas. Además de personal del DIF Estatal, de la Fiscalía General, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, de la Secretaría del Trabajo, la de Cultura, del Instituto de la Juventud, del Registro Civil, del Deporte y de Educación.





***





MORENOS.- Fuentes de la clase política aseguran que varios actores pertenecientes al partido de Morena han buscado a panistas y priistas para ofrecerles candidaturas en el proceso electoral de 2024. Y la búsqueda no sólo se ha realizado entre los capitalinos, sino en la frontera, en la Sierra y en la región sur del estado.

CANDIDATOS.- Los perfiles que se encuentran reclutando, desde luego son de activos importantes que cuentan con presencia y liderazgo ya sea en un municipio o en un distrito, según sea el caso para una candidatura a la alcaldía o a una diputación.

GARANTÍAS.- Y para motivar a los interesados, el partido guinda ofrece la garantía que de no ganar, serían acomodados en algún cargo federal ya que confían, en que de nueva cuenta la presidencia de la República será para Morena, por lo que traen luz verde desde las oficinas de Mario Delgado y de Palacio Nacional para ofrecer cargos.





***





MESA.- Para dar una demostración de organización, oportunidad y análisis, el secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken instaló la llamada Mesa de Educación Zona Norte en un conocido hotel de la frontera.

PLAN.- Con la presencia de directivos de más de 40 de los diferentes subsistemas educativos e instituciones de educación superior, pública y privada, el abogado y también maestro universitario González Mocken llamó a todas figuras del ámbito docente a realizar un ejercicio de análisis y planeación de las diferentes estrategias que se implementarán para materializar el Plan Estatal de Desarrollo en la materia.

FÁCIL.- La estrategia planteada por el secretario juarense es sencilla, según subrayó al plantear la integración de seis mesas temáticas: infraestructura educativa, formación y desarrollo docente, análisis de la deserción y abandono escolar, educación especial, educación y deporte, así como equidad de género.

SEGURIDAD.- Interesados en la exposición, directivos del Tec Milenio, UACJ, UACH, las dos universidades tecnológicas, incluso la Universidad Cultural propusieron al secretario añadir una con el tema de seguridad escolar, por lo que serán siete mesas temáticas, que abordan aspectos fundamentales después de la pandemia.





***





PEAJE.- Contento se veía ayer el diputado emecista, Francisco Sánchez al informar que su iniciativa para cobrar el peaje con tasa preferencial a las familias de Camargo, La Cruz y Conchos en la caseta carretera Camargo-Conchos fue aprobada en el Congreso del Estado.

PEAJE II. “Este triunfo es para los camarguenses”, destacó al puntualizar que el objetivo es que el gobierno estatal diseñe los mecanismos necesarios para realizar cobros diferenciados en ese tramo tan utilizado a diario por el comercio y la sociedad en general ya que el municipio de Camargo quedó entre tres casetas de peaje, lo que los coloca en una posición de desventaja. Al menos, una de tres ya es ganancia, según destacó Sánchez Villegas.





***





DIVISIÓN.- Según dieron a conocer, algunos alumnos de la Facultad de Derecho consideran una falta de respeto que el director de la institución, Luis Rivera Campos esté presentando en eventos públicos y ante autoridades jurisdiccionales al estudiante Emilio Avilés como presidente de esa sociedad de alumnos.

DIVISIÓN II.- A decir de los inconformes así ocurrió ayer que el directivo se reunió con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, aunado a que la dirección convocó a Consejo Técnico a pesar de que en temporada de exámenes no se puede llevar a cabo, al margen de que las autoridades de la UACH y el Consejo Universitario ya establecieron que mientras no se resuelva la impugnación, no podrá reconocerse a esa sociedad de alumnos.

ELECCIÓN.- Como se informó, aún así la elección siguió su curso, inclusive cuando las urnas electrónicas y el sistema informático del Instituto Estatal Electoral lo habían retirado, en cuanto supieron de la impugnación ante el Consejo Universitario pero hubo quien siguió recibiendo los votos y por ello, en la noche la Facultad de Derecho dio a conocer los resultados de sus comicios.