--Relinchan por las riendas del partido naranja --Vienen enroques y cambios en la región sur

DENUNCIA.- El ex alcalde de Parral, Alfredo “Caballo” Lozoya acudió ayer a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia en contra del ex candidato y ex dirigente priista, Fermín Ordóñez, presuntamente por haber cometido el delito de extorsión y amenazas en su contra y según expuso, existen elementos suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación al político.

LONA.- Lo anterior ocurre días después de que se localizara una lona con un mensaje dirigido a Lozoya Santillán, el cual vertía amenazas y señalaba supuestas reuniones del emecista con la DEA. Enseguida, el parralense destacó que el amago tenía tintes políticos.

RÉPLICA.- Al respecto, Ordóñez Arana dijo que le mantenía sin cuidado la denuncia, pues no existen pruebas que lo involucren y aseguró que en los últimos meses buscó a Alfredo a Lozoya para dialogar sobre Movimiento Ciudadano.

DIRIGENCIA.- Un aspecto que por cierto, refrendaría la versión de que el ex priista está interesado en asumir la presidencia estatal del partido naranja. Precisamente, de cara a la elección del próximo 5 de junio, esta semana Fermín Ordóñez operara desde Tamaulipas, pues recordemos que fue nombrado delegado del CEN de MC en la entidad con el espaldarazo del fundador Dante Delgado.





GIRA.- Como exitosa calificaron la gira que llevó a cabo el secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, los días jueves y viernes pasados en los municipios de Jiménez, Allende, López y Parral.

CAMPO.- Primero fue un viaje más de campo, ya que el secretario estuvo con los presidentes municipales, padres de familia y alumnos, visitando escuelas, entregando desde útiles escolares hasta obras de mayor calado como techumbres en planteles y canchas deportivas.

URBE.- Y cerró la semana con una agenda más política, ya que el abogado González Mocken se reunió en Parral con empresarios de FECHAC, también estuvo en la Universidad Tecnológica de ese municipio, así como en un evento de trabajo con el alcalde de “la capital de lo bueno”, César Peña y su equipo.

ESTRUCTURA.- Además, se informó del encuentro que encabezó el secretario con toda la estructura del magisterio en la región, acompañado del subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga, operador de la gira por cierto, así como la directora de SEECH, Sandra Gutiérrez.





MUDANZA.- Esta semana se muda la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a Ciudad Juárez, sin embargo, por lo apresurado del movimiento se verán obligados a rentar oficinas para albergar a todos los funcionarios y empleados que tendrán que moverse a la frontera, junto con su jefe Gilberto Loya Chávez.

RENTA.- Aún no han revelado la ubicación exacta pero se dice que ese gasto ya va contemplado dentro de los 400 millones de pesos que se etiquetaron para la inversión en seguridad en el municipio de Juárez, acción que va de la mano para la puesta en marcha de la Plataforma Centinela.





CAMBIOS.- El joven panista Carlos Silva será el primero de los cambios que se espera vengan en cascada en las dependencias del Gobierno del Estado en Parral; él será designado a cargo de la oficina de la Secretaría de Cultura, nombramiento que mañana se espera lo efectúe personalmente, la titular de la dependencia, Alejandra Enríquez.

MUJERES.- También se habla de modificaciones en la oficina del Instituto Chihuahuense de la Mujer, donde aún no se define el perfil de quién sustituirá en el cargo a Nubia Salas, quien desde febrero pasó al frente del Centro de Atención de Violencia contra las Mujeres, dejando acéfala la institución en el municipio de la capital del mundo.

JMAS.- Mario Mata recién nombrado director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento, nombró en Santa Bárbara al viejo panista de mil batallas Simeón Esparza como titular de la JMAS y en Matamoros a María de los Ángeles Gaucín, con lo que la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos se siente con mayor fuerza en el cono sur del estado con políticos de hueso azul en el gobierno.





IMPASSE.- Las sociedades de alumnos de la UACH, que fueron desaparecidas durante la administración del entonces rector Luis Fierro, regresarán hasta el próximo mes de agosto. Sólo una facultad alcanzó a renovar la mesa directiva de su sociedad de alumnos y fue la de Contaduría y Administración.

CARPETAZO.- Como se detalló en este espacio, la de Derecho está impugnada desde la semana pasada por alumnos y será el Consejo Universitario quien resuelva, aun cuando en la Facultad reconozcan a esa planilla, por lo que se esperaban más episodios en este renglón y el anuncio realizado ayer sobre la suspensión “generalizada” le da un carpetazo total.

REVISIÓN.- Por cierto, se dio a conocer que la mandataria estatal Maru Campos y su gabinete ya revisan la propuesta para reformar la ley orgánica de la máxima casa de estudios que perfila requisitos más rigurosos para aspirar a la Rectoría, sobre todo la experiencia y dejar por sentado en el papel, que las facultades puedan ser autosustentables financieramente hablando.