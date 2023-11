--Loera dobló su apuesta hacia 2024… --Negativa en segunda vuelta a lebarones

FICHAS.- No puso todas las fichas a una sola partida pero subió la apuesta y la dejó en manos de Morena para que repartan la baraja y decidan si le alcanza para ir por el Senado o la alcaldía de Juárez, así que Juan Carlos Loera renunció ayer a la Delegación del Bienestar, por ética, según sus propias palabras.

CUENTAS.- Él mismo asegura rendir cuentas con buenos números en los programas sociales distribuidos en la entidad, así que bajo esa óptica tuvo un positivo desempeño en el cargo asignado desde que asumió Andrés Manuel López Obrador como presidente. Pero en las aspiraciones y candidaturas eso no es todo.

GOLPETEO.- Para la Presidencia Municipal de Juárez, donde Loera de la Rosa destaca estar mejor calificado por la ciudadanía que Cruz Pérez Cuéllar habrá que revisar sus sondeos de opinión porque el alcalde goza de una aceptable aprobación.

COMPETENCIA.- Para el Senado, Loera compite con figuras de peso como Susana Prieto, Rafael Espino, Andrea Chávez, Armando Cabada y Adriana Terrazas. Todavía más determinante es que al exdelegado lo marca su notorio rompimiento con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

RECUENTO.- Otro factor en el recuento de su periodo como representante del presidente en el estado es que no logró parar un par de goles en la cancha federal: La guerra por el agua y los efectos secundarios del incendio en la estación del INM en Juárez. Así que necesitará más que endosos para hacerse de un lugar en las próximas elecciones.





***





SÉPTIMO.- Si las postulaciones del activista Bryan LeBarón, quien contenderá por la diputación del Séptimo Distrito Federal con las siglas de Movimiento Ciudadano y su primo Alex LeBarón que irá por la misma demarcación pero abanderado por Morena, se anticipa que dividirán a la comunidad mormona sobre a quién apoyar, ¿quién cosechará el triunfo?

RAÍCES.- De acuerdo con el también activista Adrián LeBarón, él apoyará a “cada candidato que pueda fuera de Morena” y como él muchos podrían seguirlo para apoyar a Bryan al menos, en los municipios de Galeana, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, donde la Colonia tiene sus raíces. Otros podrían inclinarse por Alex.

COBERTURA.- No obstante, la demarcación electoral con cabecera en Cuauhtémoc involucra a regiones como Bachíniva, Buenaventura, Cusihuiriachi, Santa Isabel, Gómez Farías, Gran Morelos, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Madera, Matachí, Moris, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio y Temósachic.

GRUPOS.- Ya se verá la fuerza de los grupos para vencer en la contienda, pues Alex tiene cercanía con los agricultores y su esposa Brenda Ríos es operadora en el estado de la precandidata del partido guinda, Claudia Sheinbaum.

DIVISIÓN.- No vaya a ser que quien acabe aprovechando la división sea el o la panista que el Frente Amplio por México designe para representarlos en San Lázaro, ya que según los acuerdos preliminares ese distrito le tocaría a Acción Nacional.





***





RECHAZA.- A propósito de los lebarones, ayer se sesionó en el Tribunal Estatal Electoral la solicitud de autodeterminación de esa comunidad, lo cual fue rechazado al considerar que no son equiparables a pueblos indígenas y tribales.

VIOLENCIA.- Con ello, no se les faculta para contar con la autodeterminación de sus propias autoridades conforme a sus usos y costumbres, que justificaban en la violencia de la que han sido víctimas como la masacre de Bavispe en 2019.

VUELTAS.- Una petición que ha sido la crónica de una negativa anunciada a la que cada instancia le ha dado la vuelta. El Congreso del Estado al enviarlos con el TEE, que en primera vuelta la desechó y de ahí se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VUELTAS II.- Organismo que tampoco resolvió y la devolvió al TEE para ordenar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia hiciera un análisis a profundidad y determinara si podía considerarse equiparable o no a las comunidades indígenas, lo cual sirvió de base para que ayer se volviera a rebotar.

CRUZADA.- A partir de ello, como lo habían anunciado los lebarones comenzarán su cruzada ante organismos internacionales como la ONU para conseguir ese reconocimiento y visibilizar a los diferentes bloques étnicos en el país y sus problemáticas.

INAH.- Llama la atención que el INAH estableció que pese a los actos violentos de los que han sido víctimas no están en una posición de vulnerabilidad de desaparición, marginación o pobreza como están los pueblos indígenas. Ni son los dueños originarios de la tierra bajo conceptos ancestrales o místicos.





***





BRETE.- La jueza penal María Alejandra Ramos se la complicó al Tribunal Superior de Justicia ya que le admitieron un amparo en contra del proceso de selección para elegir a quienes ocuparán las siete vacantes en magistraturas.

FUERA.- En su cuenta de X, la juzgadora cuestionó en días pasados que no podía participar porque los penalistas no estaban contemplados en la convocatoria, reclamó asimismo que no hubiera concurso de méritos y que cuatro puestos estaban asignados a quienes integran el Poder Judicial.

AMPARO.- Ayer Ramos Durán publicó en su red social que “un juez independiente fortaleció mi esperanza de que la carrera judicial no solo es posible en el PJF”. Fue un juzgado federal que le dio entrada a su recurso con el folio 2514/2023 y determinó una suspensión provisional, así que en breve se retomará, salvo que resulte como la juez federal que lleva 6 meses difiriendo audiencias, pidiendo estudios de factibilidad y sin definir los amparos para echar a andar el proyecto del Relleno Sanitario en Mápula.