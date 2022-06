--Maru, Serrato y Gabo reconocidos en el CEN azul --Sólo salieron dos a defender a Alito

SEGUIMIENTO.- Para muchos, lo que puede ser un verdadero acierto ante la crisis de inseguridad es que el gobierno estatal y el federal continúen con la presencia permanente de los elementos castrenses en la Sierra Tarahumara, es decir, ya que están allá y vieron la situación no se quede sólo en detener a José Noriel P. alias “El Chueco” y encontrar a los dos hermanos, oriundos del municipio de Urique, a quienes el líder criminal privó de su libertad el mismo día que asesinó a los jesuitas y al guía de turismo.

JESUITAS.- Ésa es la petición consensuada entre la mayoría de los sectores de la sociedad, pues aún falta ver la reacción los miembros de la Compañía de Jesús, pues ya pidieron a los medios de comunicación y la ciudadanía en general estar pendientes de las acciones que anunciarán, pues el camino por la paz apenas inició en Cerocahui.





***





COALICIÓN.- La gobernadora María Eugenia Campos será una de las seis integrantes que conforman la Comisión Especial para la construcción legislativa en materia de gobiernos de coalición, por parte del CEN del PAN para formular la legislación que está pendiente de esta figura político electoral.

COMISIÓN.- Además de la primera panista del estado, también integran esa comisión Cecilia Patrón Laviada, Lupita Murguía, Santiago Creel, Gustavo Madero y Francisco Ramírez Acuña.





***





RECONOCIMIENTO.- Precisamente y hablando del PAN de Chihuahua, en días recientes el CEN de Acción Nacional reconoció a sus militantes que gastaron más que saliva y sudor durante la campaña a las gubernaturas del pasado proceso electoral, en el caso de la campaña ganadora de Durango fue donde el equipo chihuahuense más aportó.

RECONOCIMIENTO II.- Por ello, en el CEN reconocieron a los panistas empezando por la mandataria Maru Campos, así como Gabriel “Gabo” Díaz, jefe estatal albiazul y a Luis Serrato Castell –sonorense de nacimiento y chihuahuense por adopción— quienes estuvieron dentro del “war room” de Estructura Territorial. Esto en el marco de la reunión de la Comisión Parmente Nacional del partido, en la que participan los 32 dirigentes estatales en la Ciudad de México.





***





AVANCE.- La agrupación México Republicano que busca convertirse en partido político en Chihuahua sigue avanzando en la realización de asambleas municipales, que es uno de los requisitos que la Ley Electoral pide para poder constituirse como tal.

MANZANERA.- En Ciudad Cuauhtémoc ya instalaron la coordinación regional que estará a cargo de César Nevárez, quienes tendrán la tarea de sacar adelante seis asambleas en igual número de municipios aledaños a la región manzanera.





***





DEFENSA.- Después de la solicitud de expulsión que pidieron los ex gobernadores priistas de Chihuahua, en defensa del dirigente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno sólo salieron Alejandro Domínguez, líder estatal del partido y el diputado federal Hiram Hernández Zetina, quien por cierto no sólo reviró al solicitar la expulsión del senador Miguel Ángel Osorio Chong, además aseguró que fue el senador quién operó con los ex mandatarios.

DEFENSA II.- Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza instaron a que Alito renuncie a la presidencia del PRI, a lo que Hiram –sobre todo— se lanzó en contra de ellos y ya con la barra servida y el brazo caliente aseguró que hará la formal solicitud de expulsión de Osorio en los próximos días. Llamó la atención que la ex senadora e integrante del CEN del PRI, Graciela Ortiz no se pronunciara al respecto.





***





OBSERVATORIO.- Mañana jueves se llevará a cabo la toma de protesta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que ahora presidirá la magistrada Roxana García, presidenta del Tribunal Estatal Electoral. Además se impartirá la conferencia “Retos de la participación política de las mujeres” a cargo de Claudia Valle Aguilasocho, magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.





***





NADBANK.- El gobierno municipal firmó ayer un convenio con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank por sus siglas en inglés) para financiar a fondo perdido los estudios para la construcción del nuevo Relleno Sanitario Metropolitano hasta por 7 millones 100 mil pesos.

TRANSPARENCIA.- El hecho de que el banco creado en el marco del TLCAN, ahora T-Mec, le entre a solventar los gastos de una obra municipal es síntoma de que hay transparencia no sólo en el proyecto, sino también en la administración de este gobierno. Es algo que los organismos internacionales toman en cuenta para invertir recursos que no van a pagarse.

AMBIENTAL.- Una vez culminados los análisis y las investigaciones de las universidades se estaría cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la NOM 083 de SEMARNAT, así como los contemplados en la Legislación Ambiental Federal y Estatal en materia de impacto ambiental para que en el corto plazo, empiece la construcción de este relleno que dará servicio a Chihuahua capital, Aldama y Aquiles Serdán.

PROYECTO.- Seguro que en gran parte se debió a la seriedad que inyectaron los encargados del proyecto, pues de todos es sabido que será la obra insignia de Marco Bonilla y que hasta los directores de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano dejaron de lado sus diferencias para sacar adelante este gran reto.