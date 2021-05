-Ni alianza ni voto pero el PRI se reunifica -Volverán las rayadas para AMLO

BAJAN.- A estas alturas sólo falta El Capi de declinar o que pida votar por alguien con “posibilidades reales”. Del jueves pasado, que se realizó el debate y ni había terminado, cuando se bajó de la campaña Alejandro Díaz para sumarse al proyecto de la candidata del PAN, María Eugenia Campos, dos días después hizo lo propio María Eugenia Baeza y ayer Graciela Ortiz, quien aseguró que no renunciaba pero instaba al voto útil por la aspirante panista.

SUBEN.- Por si las dudas, Alfredo Lozoya se desmarcó de hacer algo similar y Brenda Ríos guardó silencio, igual que Luis Carlos Arrieta, “El Capi”, por lo que hasta el cierre de esta edición, ya quedan cinco aspirantes a la gubernatura contando a Maru Campos y Juan Carlos Loera.

PUNTOMUERTO.- No obstante de la foto del recuerdo, el Instituto Estatal Electoral (IEE) no ha informado que las renuncias se hayan formalizado, menos cuando los partidos Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas se deslindaron de las decisiones de sus candidatos, según indicaron, hechas a título personal, por lo que la indefinición de a dónde irán a dar las boletas cruzadas para esos institutos políticos, sigue siendo un misterio.

COPARMEX.- Tal ha sido la desbandada que hasta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua canceló el debate ciudadano con los aspirantes a la gubernatura, previsto para este miércoles y como se anticipó en este espacio editorial. Y es que si como se preveía el abanderado morenista Juan Carlos Loera no acudía, pues el ejercicio democrático se habría convertido en misa de dos padres... o uno.

*

MADRUGUETE.- Lo que sí es que el exgobernador Fernando Baeza, recordó los viejos tiempos del priismo, convocando a una rueda de prensa para salir con que apoya a Maru Campos, lo que hacía obligada la pregunta de ¿y su candidata? Para enseguida, adelantar que Chela Ortiz declinaría por la panista con tal de que Morena no llegue al poder en Chihuahua.

AVISPERO.- Ya el resto de la información es historia con la encerrona de la aspirante del tricolor, los demás candidatos y la militancia, que reclamaron a Graciela Ortiz hubiera negociado ‘en lo obscurito’, pues salir con esto cuando desde el año pasado se hablaba de una alianza y a nada se llegó, por supuesto que ella dio su mensaje, salió tan veloz como pudo y le dejó el paquete al dirigente estatal Alejandro Domínguez.

AVISPERO II.- Pero Alito cerró filas con la militancia del tricolor, en la tarde los comités municipales se aprestaron a defender sus respectivas candidaturas y unieron el mensaje para decir, la alianza no pasa; ni se bajan ni se rajan, es el nuevo lema. La siguiente pregunta obvia es que si Chela Ortiz no renuncia, con qué mensaje ‘arropará’ a sus candidatos y cuál será su agenda si no hay más promoción del voto qué hacer, al menos en lo que a la gubernatura se refiere.

EFECTOS.- Son de esas estrategias que Alejandro Moreno y Marko Cortés pueden diseñar al centavo desde la capital del país pero ya en cada estado, como éste, hay que analizar los efectos secundarios porque por un lado, sí se manda un discurso concreto para privilegiar que Morena no llegue al Palacio de Gobierno, pero por otro lado sacude el avispero, surgen las suspicacias y ya más de un priista –como Zulma Chacón, que aspira al Distrito Sexto— ha decidido que si ya no tienen representante, entonces votará por Juan Carlos Loera.

PD.- Para los anales históricos que además, Fernando Baeza con todo el protagonismo que carga del verano caliente en 1986, aparezca ahora para impulsar la encomienda de Moreno sin que lo arroparan otros activos exgobernadores como Patricio Martínez y José Reyes Baeza, su sobrino por cierto.

*

MAÑANERA.- Mientras los partidos estuvieron en el estire y afloje, el gobernador Javier Corral hizo gala de la coordinación y el buen trabajo con el gobierno federal, ya para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le cediera el micrófono más de cinco minutos en la “mañanera”, ya es decir que Estado y Federación vuelven a compartir las ‘rayadas’.

PALOMITA.- Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, que se encontraba en territorio chihuahuense para dar el banderazo de salida a la vacunación de los maestros, avaló la labor que se ha hecho en el estado con el control de la pandemia y el esfuerzo de la educación a distancia, considerando que habría las condiciones para que en 15 días los docentes vuelvan a las aulas con todos los protocolos sanitarios y sin alumnos, por ahora.

APLAUSOS.- Y entre muchos aplausos y congratulaciones mutuas entre funcionarios, destacando que toda la campaña de vacunación en el estado contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) pero no se destacó el compromiso y el esmero del voluntariado de la máxima casa de estudios, que ha sostenido exhaustivas jornadas para sacar adelante la programación de vacunas y el personal administrativo que hizo circo, maroma y teatro por conseguir carpas, sillas y mesas, sin embargo, ni el gobernador ni la titular de la SEP hicieron reconocimiento alguno. Caravana con sombrero ajeno.