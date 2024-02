--Noroeste, firme combate --Focos rojos en Juárez: ¿Ibáñez vs Loya?

SEGURIDAD.- El gabinete de seguridad encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos se trasladó ayer a Nuevo Casas Grandes para realizar la Mesa de Seguridad, colocar la primera piedra del nuevo edificio de la Fiscalía Zona Noroeste y dar seguimiento a las estrategias para combatir a los grupos criminales de esa región.

NOROESTE.- Como se recordará en ese municipio se tuvo que retirar a la Policía Municipal cuyos elementos no aprobaron los exámenes de confianza y fueron señalados por trabajar para los delincuentes, tras lo cual asumió el control de vigilancia la Secretaría de la Seguridad Pública Estatal con apoyo del Ejército y Guardia Nacional.

REUNIÓN.- Junto con la jefa del Ejecutivo acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el fiscal general César Jáuregui; el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez; y el fiscal de Distrito Zona Noroeste, Alejandro Vargas, así como el cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Eric S. Cohan y la alcaldesa Edith Escárcega.

ASISTENTES.- También el delegado estatal de la FGR, Ramón Ernesto Badillo Aguilar; el coordinador de la Guardia Nacional en Chihuahua, Jesús Gabriel López; el secretario técnico de la Mesa de Seguridad, Fernando Ávila y el comandante de la Quinta Zona Militar, el general Saúl Luna Jaimes.

FISCALÍA.- Además de darse a conocer una inversión de 90 millones de pesos en lo que será la nueva sede de esa Fiscalía, se detalló que se construirá una oficina de la FEM y un Centro de Mando Centinela que atenderá a los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera y Gómez Farías.





***





CONSPIRA.- El representante de la mandataria estatal en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez, ha sido señalado por algunos panistas como el principal conspirador en contra de Rogelio Loya, aspirante del PAN, PRI y PRD por la alcaldía de ese municipio. Al menos, eso se dice.

EQUIPO.- Según trascendió, Ibáñez Hernández estaba convencido de que el candidato saldría de su equipo y al resultar el recaudador Loya no sólo no le pareció, sino que se indignó al grado de planear embates para afectar su campaña, la cual de por sí, no tiene un panorama alentador.

MANCUERNA.- Quien también se ha visto involucrada en el asunto es la diputada local Marisela Terrazas, pues Ibáñez es su principal promotor y su hija será la suplente de ella que competirá por el IV Distrito Federal, la posición que dejó Daniela Álvarez quien va por el Senado.

¿RIENDAS?- El tema no acaba ahí, pues también hay quejas de la comunidad religiosa en esa frontera que señalan a Ibáñez y Terrazas por tratar de manipularlos y utilizarlos como ya lo han hecho en ocasiones anteriores, ofreciéndolos a sus superiores como si ellos llevaran las riendas de la comunidad cristiana en Ciudad Juárez, lo que podría resultar contraproducente para el Frente Amplio por México en la contienda fronteriza.





***





SUPLENTE.- Y ya puestos los ojos en Juárez, un dato interesante es que la priista y empresaria Adriana Fuentes fue nombrada suplente del panista Mario Vázquez Robles, quien competirá en primera fórmula por el Senado. Un movimiento que reafirma el compromiso de la alianza del FAM para ceder espacios.

SUPLENTE II.- Si bien no se ha revelado todavía el nombre de quien ocupará la suplencia de Daniela Álvarez, quien compite en segunda fórmula, se sabe que podría ser alguien de la capital para distribuir la presencia y el trabajo electoral, lo cual se anunciará el próximo miércoles en la ciudad de Chihuahua.

ESTRATEGA.- Por lo pronto, ayer en la reunión que sostuvieron los aliados en Ciudad Juárez también se reveló que Adrián Jáquez, conocido estratega electoral, coordinará la campaña de ambos precandidatos a la Cámara Alta.





***





ABUELO.- En diferentes eventos, la petición más sentida que le hacían los adultos mayores al alcalde capitalino Marco Bonilla era el regreso del “Abuelo Vigilante”, así que finalmente ayer dio a conocer que ese programa vuelve para auxiliar a alumnos y padres de familia en la hora de entrada y salida de las escuelas.

VIGILANTE.- Ese esquema tuvo éxito décadas atrás y se quitó cuando la violencia escaló a un punto crítico —en aquel periodo de 2008 a 2013— pero las condiciones actuales permiten retomarlo, mantener activos a los abuelos y resaltar su función útil para la sociedad, asimismo resguardar a los menores en los pasos peatonales de escuelas.

PARTICIPATIVO.- El arranque de “Abuelo Vigilante” que beneficiará a 90 planteles de la ciudad se llevó a cabo en la primaria Dr. Ángel Castellanos, donde por cierto se acaba de colocar un domo, reflectores nuevos que iluminan dentro y fuera de la primaria, así como en los salones y rampas para mejorar el acceso costeados por el Presupuesto Participativo.