--Obispos por el libre y razonado voto… --Brighite, sin cuadros para hacer campañas?

PAZ.- A partir del desaire de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum con la Iglesia Católica y su suscripción bajo protesta al acuerdo por la paz, el asunto anticipa que no quedará sólo en eso.

DIAGNÓSTICO.- Tras cuestionar Sheinbaum Pardo que el clero tiene una percepción equivocada o parcial de la violencia en el país, tanto la Conferencia del Episcopado Mexicano como algunos obispos han insistido en el rigor del diagnóstico presentado de lo que pasa en la República.

VOTO.- En especial, el pulso de las parroquias en sus comunidades y por ello, algunos representantes del clero siguen sumándose a las voces que no dejarán de hacerse notar, lo que parece ya molestó a la aspirante morenista quien pidió a los sacerdotes que dejen de orientar el voto de los feligreses.

LIBERTAD.- Lo anterior a propósito de un audio difundido por redes sociales, en el que un un sacerdote de la Diócesis de Celaya, Guanajuato señaló a Xóchitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México como una defensora de la libertad.

PENSADO.- Está equivocada, expuso ayer el obispo de la Diócesis de Ciudad Juarez, José Guadalupe Torres al indicar que la Iglesia no interfiere; fomenta valores cristianos como la verdad, la justicia y el bien común, así como la democracia y el libre albedrío para ejercer un voto bien pensado. Así las cosas.





***





SEÑALES.- Tras semanas de silencio la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, dio señales de vida al felicitar a los aspirantes locales que se registraron ante el Instituto Estatal Electoral, lo que aprovechó para un arrebato de que está en la lucha política del estado.

SOLOS.- No son las bases de su partido guinda a quien pareciera hablarles, la líder en la entidad, pues la tribu fundadora integrada por un centenar de militantes y se han hecho llamar Los de Abajo tienen meses tratando de que los escuche, se han manifestado y en su más reciente pronunciamiento advierten que en las campañas no moverán un dedo.

RECLAMO.- Según un comunicado de ese grupo, se privilegió a políticos de otras fuerzas políticas que se sumaron a sus filas justo en las intercampañas para negociar cargos públicos y la dirigencia se los dio, por encima de aquellos que han enarbolado la bandera de la 4T desde el principio.

SUELAS.- Granados de la Rosa tendrá entonces que evaluar quiénes y cómo promoverán a partir del 25 de abril, el voto de la mayoría de sus postulados, pues está claro que con esos cuadros no contará para la labor de desgastar la suela y tocar puerta por puerta para convencer a los chihuahuenses.

HUECO.- Después de eso, su llamado a acabar con los caprichos del mal gobierno estatal se escucha con poca resonancia, ya que omite todos los sectores que el Estado actualmente apoya por la cancelación de programas y fideicomisos federales y se centra en el tema de la discapacidad, en el cual ya se trabaja.





***





ESTANCIAS.- Por cierto, justo en este tema en días pasados se hizo viral un video con la entrevista de una televisora juarense que habló con Andrea Chávez, candidata al Senado quien dijo que en sus visitas domiciliarias encontró niños hasta de 4 años, a quienes sus madres dejaron encerrados a falta de estancias infantiles.

TAREA.- A la joven legisladora no le quedó más que reconocer que se lo lleva de tarea para reactivarlas porque si bien, en su óptica justificó que se cancelaron ya que hubo quienes abusaron de esos apoyos para hacer negocio, no explicó por qué no se procedió contra esas personas y en cambio se desmanteló la estructura.





***





QUIEBRE.- Son tales las fracturas que se están presentando entre los morenistas, que sólo se reafirma que en Juárez podrán sentirse seguros pero el resto del territorio estatal es otra historia. Nada menos en el sur de la entidad, la confrontación entre Otto Valles y Héctor Chávez da cuenta de ello.

TEE.- Desde que se definió que Valles sería el candidato guinda a la alcaldía de Parral, Chávez refutó la decisión de la dirigencia y dio a conocer que lo impugnaría, lo cual hizo desde la semana pasada ante el Tribunal Estatal Electoral.

COMISIÓN.- El argumento es la falta de transparencia de la encuesta para definir al aspirante y apela a la protección de sus derechos político-electorales que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ignoró cuando presentó el recurso de inconformidad.

MÁS.- Lo mismo en el municipio de Guachochi, de lo cual recién se daba cuenta en este espacio del choque por la designación de Pablo Francisco Moreno, lo que provocó que José Manuel Pizarro se fuera con Movimiento Ciudadano y junto con él, un grupo de simpatizantes que solían ser guindas.