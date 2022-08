--Planchan dirigencia capitalina del PAN… --Con un “Chami” a reventar presentan “Juárez Vigilante”

PLANCHA.- No es por desinterés que no se ha registrado una sola planilla, tras la convocatoria publicada el 3 de agosto pasado para dirigir el Comité Municipal del PAN; es la operación plancha, según trascendió.

DIRIGENTE.- A decir de fuentes cercanas al blanquiazul, todo está perfilado para que Alfredo Chávez sea el próximo dirigente capitalino, de lo cual se está encargando de afinar el secretario general interino Armando Garay, quien es la mano derecha del diputado.

UNIDAD.- Así que mientras Cuquis Soto, como titular provisional del Comité le cuida la silla a Chávez Madrid, se amarran los acuerdos para ir con un candidato de unidad, por lo que seguramente ella regresaría a la Secretaría General. Para ello, todavía tienen hasta el próximo 5 de septiembre para registrarse.

HONORARIO.- Como la ley no le impide al legislador aceptar otro cargo siempre que no cobre doble sueldo, al parecer su intención es retener la curul e instar a que se le nombre presidente honorario del Comité Municipal, de ese modo no recibiría un ingreso de Acción Nacional y el reglamento interno tampoco impide ostentar el cargo sin cobro.

CONSEJEROS.- Se dice que, en cambio, donde la grilla sí está a todo lo que da es en la elección de los consejeros estatales y nacionales para acomodar a equipos de ciertos grupos, así que ahí sí se medirán fuerzas.





***





ESTAFETA.- En la transición de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que el 1º de septiembre entregará la diputada panista Georgina Bujanda, la propuesta es que sea Adriana Terrazas, de la bancada de Morena, tal y como se preveía.

BENJAMÍN.- No a iniciativa del partido guinda que insistía en que fuera el congresista Benjamín Carrera, sin embargo, en la votación del piso 18 de la Torre Legislativa ganaron los sufragios de las demás fuerzas políticas que por mayoría respetaron el turno de los morenistas, pero señalaron a Terrazas Porras.

PLENO.- De modo que para el segundo año de la 67 Legislatura, la propuesta de la mesa directiva será que la encabece la juarense, lo cual se votará ante el Pleno y es casi un hecho que así se quede.





***





MADRUGUETE.- En el intenso cabildeo de los concesionarios de camiones urbanos en Chihuahua y Juárez, parece que los operadores fronterizos del sistema BRT trataron de darle madruguete al gobierno, agradeciendo la apertura para un aumento a la tarifa.

DESPLEGADO.- De acuerdo con un desplegado, los juarenses hicieron un reconocimiento público a César Jáuregui, secretario general de Gobierno, ante el próximo incremento al servicio de transporte público y a la vez subrayaron la sensibilidad de la autoridad por impulsar la movilidad al ajustar el monto de la tarifa oficial.

VIABLE.- Sin embargo, Ricardo Tuda, director de Transporte Público de gobierno del estado, rechazó que se autorizara una mayor tarifa y puntualizó que la intención es entrar al estudio técnico para la actualización del precio, determinar si es viable o no y de cuánto, pues los concesionarios lo entendieron entonces como un tal vez, con altas probabilidades.

INVERSIÓN.- Ayer, de hecho, Jáuregui Moreno se reunió en la capital con representantes de Index Chihuahua, a quienes presentó el diagnóstico del transporte de personal que prevalece en el estado y los industriales de la maquiladora se mostraron interesados en aumentar inversiones en el ramo.

TARIFA.- Sobre el incremento o no a la tarifa, el funcionario dijo que se analizará en función de las mejoras que los concesionarios hagan para dignificar el transporte y recordó que hace como 10 años no se sube.





***





SEGURIDAD.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presentó anoche su plan de seguridad para el municipio fronterizo: “Estrategia de Seguridad Juárez Vigilante”, de lo cual destaca la instalación de más de mil cámaras de última generación en tecnología, que se suman a las casi 300 existentes en la ciudad.

JUÁREZ.- También se contempla la instalación de seis arcos de seguridad en diversas vialidades del municipio y destinar 100 millones de pesos para la adquisición de equipo táctico, armamento y municiones.

VIGILANTE.- En el evento, el presidente municipal hizo un especial reconocimiento y felicitación a quienes forman parte de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal, al agradecerles a nombre del pueblo de Juárez su entrega y dedicación como lo demostraron el “jueves negro”, pues eran patrullas de esa corporación las que se movilizaban de un punto a otro para atender los reportes.

DESPLIEGUE.- La explanada de la Megabandera del Chamizal fue el escenario para presentar el proyecto ante una nutrida asistencia de políticos, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil, que si antes consideraban innecesario tanto despliegue policiaco, ahora lo ven urgente.