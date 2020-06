--Por morir la Conago, nace la Alianza --Se “decepcionan” de algunos panistas --A ver cómo revira la DDUE

ALIANZA.- Como lo adelantó desde hace unos días, Javier Corral se sumó por invitación a la Alianza Federalista de Gobernadores, que se conforma por nueve mandatarios de distintos orígenes partidistas y quienes en conjunto, entre otras peticiones, se han manifestado por ayuda del gobierno federal a raíz de la contingencia sanitaria, así como por un nuevo pacto fiscal, un tema en el que el chihuahuense ha sido una voz insistente en país.

EXPERIENCIA.- Ayer viernes, Corral Jurado asistió a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a la reunión Interestatal de Gobernadores #Covid-19, acompañado de varios miembros de su gabinete, para compartir, según publicó, la experiencia del gobierno de Chihuahua en el rubro de la salud y la implementación del plan emergente en apoyo a la economía, así como para participar en el diálogo con José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, invitado por los gobernadores.

BOA.- En su oportunidad lo que Corral dejó en claro frente a sus homólogos fue que a pesar de que la reunión pareciera el callejón de las trompadas, no son parte de la BOA (Bloque Opositor Amplio), pues consideró que no es el momento de rupturas o de confrontación -con el gobierno federal- para no hacer el caldo gordo a la polarización, sino es una oportunidad de definiciones de los gobernadores de México como factores de contrapeso y equilibrio con la federación, más en los momentos actuales.

EQUILIBRIO.- Para que no se tomara ese encuentro como un movimiento político, Corral enfatizó que la oposición la van a representar los partidos en su propio ámbito y en los parlamentarios, pues no la constituyen los gobernadores a quienes corresponde ser un equilibrio en el sistema federal.

CONAGO.- La integración de esta alianza se anticipa como el surgimiento de un nuevo organismo que sustituya a la añeja Conferencia Nacional de Gobernadores, impulsada por el PRI en los sexenios federales panistas, de la cual Corral dijo que dejó de cumplir con su función, por lo que, según parece, veremos a este grupo más dinámico y con temas que ya están en su agenda, incluso en la de la federación, como lo es por lo pronto un nuevo pacto fiscal.

GOBERNADORES.- Bajo este nuevo esquema de organización, acudieron a Tampico los gobernadores, por Chihuahua, Javier Corral; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Colima, José Ignacio Peralta; Durango, José Rosas; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; Nuevo León, Jaime Rodríguez; Michoacán, Silvano Aureoles, y el anfitrión Javier García Cabeza de Vaca.

CASETA.- Y hablando del gobierno del estado, este lunes desde el Congreso del Estado le solicitaron tome en cuenta la opinión de los vecinos, productores y empresarios del ejido Sacramento para instalar precisamente la caseta de cuota ubicada en la rúa Chihuahua-Juárez aún más al norte, debido a que ya hay zona habitacional y la afectación económica a estas familias es mayor, por ello la bancada del PRI pedirá se estudie y analice este movimiento de caseta.

CONSTRUCCIÓN.- Luego del voto razonado de cinco diputados locales del PAN –de 11 que conforman la bancada- en contra de las iniciativas en materia electoral del Ejecutivo, de las discusiones y confrontación que causaron al interior del Partido Acción Nacional, se dice comienza el camino de la unidad en el partido de don Manuel Gómez Morín.

CONSTRUCCIÓN I.- Quienes conocen de este instituto político afirman que ahora la tarea titánica que deberá encabezar la presidencia del Comité Directivo Estatal, y el mismo Javier Corral, es la de construir, en el año que queda, una verdadera unificación entre la militancia albiazul, pero sobre todo entre los dos grupos políticos más fuertes.

UNIDAD.- Sin duda, cuando la militancia está en desacuerdo o simplemente no es tomada en cuenta respecto a las decisiones que involucran la vida interna y externa del partido y de la sociedad misma, reacciona; o cuando se intenta mover la balanza para ciertos grupos o candidatos, también reacciona, fue precisamente lo que sucedió en Acción Nacional.

MENSAJES.- Lo anterior no será sencillo, aún y cuando a poco más de 24 horas de haber rechazado las propuestas electorales, varios cercanos al mandamás de Palacio utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de desaliento no tanto por no haber pasado la reforma, sino de decepción por quienes –del PAN- se mostraron en contra, así las cosas, veamos si podrán lograr esta nada fácil tarea.

ELECCIÓN.- Vaya presión que recibieron los diputados de Morena, sobre todo los juarenses, por dejar en claro que la elección directa a regidores sigue en pie, que está salvada, pero que de aprobarse próximamente ya sería aplicable para la elección de 2024, pero no para la de 2021, situación que los obligó a emitir comunicado para dejar las cosas en claro.

INCONGRUENCIA.- Y no lo lograron para la del próximo año debido a que en las comisiones unidas del Congreso del Estado votaron en contra de las iniciativas del mandatario estatal, en la que se proponía precisamente la elección directa de regidores, así como la disminución de los mismos, por ello la molestia de varios diputados de haber reunido las tres iniciativas del Ejecutivo en un solo dictamen.

ANÁLISIS.- Total que el tema de la elección directa de regidores aún no muere, seguirá siendo estudiado y analizado, pedirán opinión técnica de la autoridad electoral federal, y al final lo que presentaron los diputados morenistas fue juntar en una sola iniciativa la propuesta de varios de ellos, en la que permeó la elección directa, incluir la revocación de mandato y eliminar la propuesta la disminución de regidores que conforman los cabildos.

COMÚN.- Precisamente este lunes se estará votando en sesión extraordinaria temas en materia electoral, como lo es el que partidos políticos puedan postular un candidato independiente en el formato de candidatura común, iniciativa del priista Omar Bazán; pero también el límite de edad para ser candidato a gobernador, la edad mínima para ser diputado local, así como para ser electo miembro del Ayuntamiento, Junta Municipal o comisaría.

CONFLICTO.- Veamos cómo sortea el tema del parque El Platanito la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a cargo de Gabriel Valdez (a quien por cierto varios funcionarios de primer nivel del gobierno capitalino le mandan saludos muy seguido por su filiación priista), pues tal como sucedió en la colonia Santo Niño, los vecinos no buscan quién se las hizo sino quién se las pague, por ello han desatado su energía en contra ciertamente del propietario del inmueble, pero también en contra de la administración municipal, tendrán que planear bien qué es lo que harán en este parque, pues lo menos que requiere ahora la alcaldesa capitalina es un conflicto entre vecinos y la autoridad municipal.