--Quieren las dos magistraturas --Se pelean diputados --Avanza Alianza Federalista, suman 11

MAGISTRADO.- Luego de que la bancada de Morena en el Congreso del Estado se diera cuenta que la renovación de dos magistrados del Tribunal Estatal Electoral (la de Víctor Yuri Zapata y José Ramírez Salcedo, pues fueron electos por 5 años y vence su periodo) a finales de este año es votada en el Senado de la República, decidieron llegar a un acuerdo con el diputado priista Omar Bazán para analizar el dictamen en el que precisamente solicitan la eliminación de dos magistraturas del TEE; el resto de los tres magistrados, Julio Merino, César Wong y Jacques Adrián, saldrán en 2022.

MAGISTRADO I.- Hubo incongruencia sin lugar a dudas de los diputados locales de Morena, al votar en contra la iniciativa del gobernador Javier Corral para eliminar dos magistraturas del TEE, aún y cuando uno de los suyos la había propuesto, sólo por ir en contra del mandatario estatal; ahora que Bazán continuó impulsándola, piden tiempo y días para poder operar el tema y que no se eliminen dichas plazas.

MAGISTRADO II.- Debido a que son los senadores quienes votan y eligen a los magistrados de los tribunales estatales electorales del país, y ahora que el partido guinda tiene mayoría en la Cámara de Senadores saben que fácilmente una magistratura le corresponderá a uno de los suyos, sino es que ambas, todo depende de lo que alcancen a negociar, se dice que ya tienen un par de nombres para colocarlos en las oficinas de la Santo Niño.

INCONGRUENCIA.- Por ello, al recordar que les corresponden dichas plazas, pidieron que no entrara el dictamen, y así poder renovarlas a finales del año; se envolvieron en sus incongruencias: primero presentaron iniciativa para reducir de 5 a 3 el número de magistrados del TEE, Bazán había hecho ya lo propio, luego Javier Corral presenta lo mismo, y es hasta aquí donde la votan en contra; Bazán continúa con el tema de reducción (por haber entrado antes que la del gobernador) y es aquí donde Morena pide se baje del Pleno.

WHATS.- Hablando del poder Legislativo, según nos informan los que saben, recientemente hubo una discusión entre algunos diputados que integran un mismo grupo de WhatsApp, donde una legisladora no escatimó en hablar mal de un compañero suyo, legislador, olvidando que se encontraba en el mismo chat.

WHATS I.- Tal fue su sorpresa que en cuanto recordó que ahí estaba su compañero no le quedó más que eliminar los mensajes que había enviado, no cabía de la vergüenza la diputada priista parralense Betty Chávez, misma que compartía chat con María de los Ángeles Gutiérrez, legisladora federal del Distrito 9 y Lorenzo Parga, legislador local del Distrito 21, así como líderes empresariales de la región de Parral.

RECUPERACIÓN.- Junto con 10 de sus homólogos que conforman la Alianza Federalista, el gobernador Javier Corral acudió ayer a la ciudad de Durango a la reunión interestatal Covid-19, en la que se analizó el desarrollo de la pandemia y en la que se revisaron temas de atribuciones en materia sanitaria y medidas de recuperación económica.

AGENCIA.- Como resultado de la reunión surgieron varios acuerdos de los gobernadores, entre los que sobresalen la constitución, por las entidades allí representadas, de un organismo o agencia de promoción y de atracción de inversiones, que sustituya al finiquitado ProMéxico; además, el generar un esquema de acompañamiento con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el desarrollo de las economías regional y estatal.

MÉDICOS.- Otra de las decisiones tomadas fue la homologación de los criterios en las convocatorias de contratación de personal médico y de enfermería, por la disminución o bajas que se padece a consecuencia del combate en primera línea a la pandemia, así como establecer el uso obligatorio de cubrebocas en sus estados, medida que ya se aplica en Chihuahua.

SUMA.- Esta alianza federalista, que inició sólo con estados del noreste, se fue conformando hasta llegar a 9 hace unas semanas, y ayer se sumaron Aguascalientes y San Luis Potosí, para alcanzar las 11 entidades en este bloque que reúne a mandatarios del norte, centro y occidente de nuestro país, quienes solicitan a la federación cambiar el pacto fiscal, así como apoyos extraordinarios para atender la pandemia y sus consecuencias en materia de salud y economía.

CONTAGIOS.- Mientras tanto aquí en nuestra capital también ayer se revisaron los datos derivados de los efectos de la pandemia en Chihuahua con las autoridades federales, según se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud estatal, para evaluar su situación luego de informarse que tuvimos el pico más alto de los registros de contagios en un día con 151, algo que se dijo es muy preocupante y que motivó un llamado a disminuir la movilidad social y a no relajar las medidas de prevención, ante un eventual riesgo de saturar los hospitales.

SEMÁFORO.- Hoy jueves los gobernadores tendrán una reunión con funcionarios federales, vía plataforma digital, encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para revisar la conveniencia de la aplicación de un semáforo quincenal, que sustituya al semanal, pues para algunos mandatarios resulta complicado manejar un periodo tan corto, según se dijo por la funcionaria federal, petición que los mandatarios congregados en la Alianza Federalista negaron efectuarla. Tal vez de ahí tendremos una pista para saber si continuamos en color naranja en la entidad la próxima semana.

SEMÁFORO I.- Lo cierto es que más allá de lo que logren las autoridades federales y estatales, la ciudadanía en general ya no muestra interés por el semáforo, para muestra un botón, los parques llenos, camiones igual, el Centro Histórico muestra lo propio, paradas del camión al tope; únicamente se cumple con la sana distancia y cubrebocas en los supermercados y restaurantes, pues ahí se exige de lo contrario no puedes ingresar, de ahí en más no hay semáforo ni medidas como tal.