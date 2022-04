--Reforma electoral y el round que viene… --Álvaro Bustillos al frente de la UGRCH

ELECTORAL.- Como era de esperarse hubo reacciones locales de la oposición, también de los académicos y juristas con las propuestas de reforma electoral enviada por el Ejecutivo Federal. Hasta los morenistas locales le pusieron “peros”.

ELECTORAL II.- Para juristas como los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, específicamente de la Comisión Electoral, la iniciativa retrata de cuerpo entero el concepto de “democracia” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

ELECTORAL III.- Realmente no se sabe cuál sea la jugada y por qué enviarla ahora, cuándo al ser reforma constitucional, tal y como la eléctrica seguramente no pasará. A no ser que la idea sea que se quede en el tintero, desviar la atención de los temas de fondo como la crisis económica que está por azotar al país y de pasada, le da más elementos para la pista de circo con los traidores a la patria.

***

CURULES.- Entre los legisladores del partido guinda, los comentarios fueron de apoyo a la reforma en cuanto a desaparecer los tribunales locales y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), no así en el aspecto de disminuir la cantidad de curules para reducir el presupuesto legislativo, según lo destacó el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada.

MENTES.- Desde el punto de vista técnico más que político, coinciden los especialistas, hay puntos rescatables. Incluso, algunos morenistas aseguraron que si la reforma la hubiera redactado Santiago Nieto Castillo otros matices estarían impresos, sin embargo, no fue así y no quedó más que Horacio Duarte y Pablo Gómez, abogados electorales de la izquierda.

MENTES II.- No había más, si algo adolece la 4T es de mentes brillantes en temas electorales y a su mejor opción lo despidieron por haberse casado en Guatemala.

***

UNIDAD.- Diálogo, unidad y acercamiento con los pequeños, medianos y grandes productores enmarcará el mensaje que envíe hoy Álvaro Bustillos en la asamblea general anual de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, donde se formalizará el acto protocolario para nombrarlo presidente del organismo productivo más importante en la entidad, el cual recibirá de manos de Eduardo Prieto, quien lo administró durante dos gestiones consecutivas.

UNIDAD II.- Por ello, el trabajo que Bustillos Fuentes ha venido realizando en los últimos meses, muy de cerca con los agremiados se enfoca en acciones para robustecer su proyecto a corto y mediano plazo.

UNIDAD III.- Ganadero de tercera generación y uno de los principales exportadores de cabezas de ganado de México, Álvaro Bustillos visitó a las 51 asociaciones locales, conoce perfectamente el reto que asume en un organismo que aglutina a 8 mil asociados y 30 mil productores.

***

COMBATE.- Por la tarde y noche, los 15 diputados locales azules se reunieron en cónclave, encabezado por el líder del Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles para darle seguimiento a la agenda legislativa del PAN, así como a las visitas que han realizado los congresistas a sus colonias y distritos. Y hay un tema que discutieron por varias horas.

AUTONOMÍA.- Les preocupa a los legisladores, las diferentes reformas morenistas con “toques marxistas” que han venido proponiendo a nivel federal como la modificación a los libros de texto de las escuelas públicas, donde advirtieron que darán la batalla jurídica y política para que en Chihuahua se respete la autonomía.

***

RECONOCIMIENTO.- Clara Torres Armendáriz dio a conocer ayer el reconocimiento nacional que se entregó al Gobierno del Estado, por ser la primera entidad del país en poner a la niñez a nivel de gabinete estatal con la creación del Instituto Estatal de Desarrollo Integral de la Infancia, que ella dirige.

RECONOCIMIENTO II.- Fue en la instalación de la primera red nacional de comisiones legislativas en materia de niñez y adolescente en la Cámara de Diputados, donde la diputada federal Ana Lilia Herrera, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, destacó la labor realizada por el gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván.

***

ENÉSIMO.- El que se subirá al avión para viajar por toda la República Mexicana es el senador Rafael Espino De la Peña, quien dijo que iniciará un ejercicio de parlamento abierto para dar a conocer el proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial de la Federación, que establecía un término para su promulgación.

CANNABIS.- Espino aprovechará su estancia en diversos estados del país para que en su calidad de integrante de la Comisión de Justicia del Senado, buscar el consenso en el tema que presentó en la máxima tribuna, referente a la regulación de la cannabis.

***

BUS.- Todo está listo para la operación del nuevo sistema de transporte público en Ciudad Juárez, al menos por parte de los concesionarios de transporte. Falta que el Gobierno del Estado les dé luz verde para que empiecen a operar en la etapa preparatoria.

LEY.- Además los usuarios quieren corroborar si tanta inversión y destrozos valieron la pena. Por lo pronto, hoy los concesionarios envían un saludo a los diputados locales para que se pongan a correr el lápiz y hagan los ajustes necesarios a la Ley de Transporte.