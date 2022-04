--Redefinirán la estrategia de seguridad --La Unión Ganadera bien representada

MASACRE.- Sin duda la masacre ocurrida la noche del domingo en el carril de carreras de caballos, ubicado en El Sauz, alertó a las corporaciones y de nueva cuenta, obliga a replantear la estrategia y debiera ser uno de los temas centrales de la Mesa de Seguridad Estatal en Palacio de Gobierno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

COORDINACIÓN.- Los tres niveles de gobierno tendrán que asumir la responsabilidad que a cada uno corresponde, pues es un secreto a voces que en el área del Sauz, las carreras clandestinas –como lo puntualizó la Dirección de Gobernación— son el menor de los problemas.

CONTROLES.- El “huachicol” está a la orden del día y es aquí donde la FGR y Segob deben actuar en consecuencia, mientras la FGE, la SSPE y la DSPM se concentran en el control de carreras y palenques en un seccional municipal, donde pueblo y medio está armado.

INVESTIGACIÓN.- A la luz de los hechos, lo menos que se espera son investigaciones de fondo por parte del fiscal Roberto Fierro, ya que según el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales pero los testimonios exponen un ataque.

***

QUERÉTARO.- El alcalde Marco Bonilla apenas regresó de Querétaro, donde atendió junto con el jefe policíaco Julio César Salas, la invitación de alcaldías capitalinas precisamente para abordar estrategias en seguridad y convocó a su gabinete para redoblar los esfuerzos en este rubro y redefinir las acciones a ejecutar.

PECUU.- Sirve que se revisa la efectividad de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) en una situación como la suscitada en El Sauz, ante la cual tanto elementos estatales y municipales tardaron en intervenir a la espera de que llegara un convoy del Ejército o la Guardia Nacional.

***

MEDIDAS.- A las denuncias interpuestas por violación y abuso sexual por parte de agentes de Vialidad, así como la manifestación realizada ayer por las colectivas en las oficinas de la dependencia, el titular de la SSPE, Gilberto Loya informó que 25 tránsitos fueron sacados de la calle –los que pertenecían al distrito señalado— hasta que se determine quiénes son los responsables. En tanto, fueron enviados a hacer labores administrativas. Además, indicó que en el turno nocturno sólo las agentes podrán multar a las conductoras.

INTERNOS.- Para algunos este lamentable acontecimiento debe dejarle varias lecciones a César Komaba, director de la Policía Vial. De entrada poner más atención en su corporación, que las inspecciones y pruebas que realicen sean periódicas y al azar, sin dejar de mencionar que existe una área de Asuntos Internos, la cual se debe fortalecer para actuar de inmediato y no esperar a que sea lo mediático y la politización, los factores de reacción.

FISCALÍA.- Sumado a la importancia que Komaba Quezada debe mostrar, pues en varias reuniones privadas trascendió que su comentario es “que la Fiscalía se encargue”.

***

GANADERO.- El próximo presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes acudió el fin de semana a Hermosillo, Sonora, como invitado especial a la toma de protesta de Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, donde además compartieron el pan y la sal con el gobernador Alfonso Durazo.

TOP.- Y es que en la entidad, la toma de protesta es una formalidad pero para el sector, Bustillos Fuentes ya es su nuevo representante y por ello, se

encuentra ejecutando una agenda por la República con el compromiso de mejorar a la UGRCH y seguir en el top 3 a nivel nacional.

***

CANACO.- La próxima semana, el ex alcalde de Guachochi, Hugo Aguirre presentará su libro “Pies Ligeros” en las instalaciones de la Cámara Nacional del Comercio. Quienes harán los honores de comentar su texto será Omar Armendáriz Jurado, presidente de la Canaco Chihuahua; el maestro Octavio Rodríguez Gaytán, así como el profesor Miguel Ángel González, ex titular de la Coordinadora de la Tarahumara, hoy COEPI. Además la mesa panel será moderada por la maestra Claudia Arlett Espino, ex presidenta del Instituto Estatal Electoral.

***

HUMANISTAS.- La capital estará activa con eventos, ya que el próximo sábado se llevará a cabo el evento Encuentro de Humanistas en Acción convocado por el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete, en lo cual se contará con la presencia del jefe nacional albiazul Marko Cortés.

***

EJEMPLO.- La reunión de alcaldes de ciudades capitales en Querétaro dejó muchos mensajes, el más importante fue que Chihuahua capital es punta de lanza a nivel nacional en temas de seguridad. Por citar un ejemplo, el edil de Hermosillo, Sonora expuso que tomó como modelo al PECUU para la compra de drones con cámaras de vigilancia para patrullar su ciudad y agradeció al presidente municipal Marco Bonilla, las facilidades para conocer las herramientas tecnológicas y resguardar a los chihuahuenses.

MODELO.- La Plataforma Escudo Chihuahua también salió a relucir en el encuentro por los resultados en la contención de robos de autos, asaltos a centros comerciales, gasolineras y hasta planteles educativos.

BLINDAJE.- El interés por conocer el modelo de protección, investigación y reacción de Chihuahua llegó hasta los medios locales de Querétaro, que abordaron al alcalde Marco Bonilla para ahondar más en el tema y saber cómo ha avanzado el municipio para salir del círculo rojo de inseguridad en el que estaba hasta hace tres administraciones.