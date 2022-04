--Vialidad, bajo la lupa de la FEM --Replaqueo a partir de mayo

LUGAR.- De nueva cuenta el estado de Chihuahua fue contemplado en la estadística por tener un importante número de personas desaparecidas, ya que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de 3 mil 400 personas que de un día a otro, desaparecieron en diferentes circunstancias.

EFICACIA.- Aunque la Fiscalía General del Estado anunció que tiene más de 97% de efectividad en localizar personas, la cifra de personas ausentes sigue siendo alarmante, pues sólo de mujeres desaparecidas permanecen más de 500 casos vigentes, que humanamente es casi imposible de buscarlas, si se considera la carga laboral que mantiene cada uno de los agentes y el tiempo que en la mayoría de los casos permea los reportes.

***

TRÁNSITOS.- El problemón que se le viene al director de la Policía Vial, César Komaba Quezada por el presunto mal comportamiento –en el mejor de los casos— de sus subordinados y peor, si se comprueba que se trata de abuso sexual o violaciones, conforme a las tres denuncias interpuestas desde el año pasado a la fecha contra agentes viales, que por redes sociales se hizo público hasta ahora.

TRÁNSITOS II.- Menos querrá el directivo que esto haga resurgir a demonios del pasado, cuando en julio de 2020 fue destituido por la entonces alcaldesa María Eugenia Campos, como subdirector de Gobernación por un comentario de mal gusto contra las mujeres durante una sesión de comisiones entre regidores y funcionarios.

VERACIDAD.- Al margen de la labor que lleve a cabo la Fiscalía de la Mujer, seguramente Komaba será el primero en indagar la veracidad de las acusaciones que sitúan a algunos tránsitos como agresores sexuales, sobre todo en un entorno reforzado con acciones preventivas y reactivas que la gobernadora Maru Campos ha echado a andar para mandar el mensaje a las chihuahuenses de que no están solas.

***

PLACAS.- De no haber otro retraso o inconveniente de último momento, el canje de placas iniciará en dos semanas, de acuerdo con el anuncio realizado por el secretario de Hacienda del Estado, Jesús Granillo Vázquez.

NOTIFICADA.- La empresa ganadora de la licitación es Lazos Internacionales, S. A. con sede en la Ciudad de México, la cual ya fue notificada desde hace un par de semanas, por lo que es de suponerse que no habrá inconveniente en cumplir con los tiempos.

TRÁMITE.- Y es que como se recordará, el intercambio de metales se recalendarizó de marzo a abril y después a mayo. En esta ocasión, se creará un nuevo padrón estatal vehicular, lo que implicará que el poseedor del automotor deberá demostrar necesariamente la propiedad.

***

PLANTA.- Desde la Sierra Tarahumara crece la petición para crear una planta tratadora de agua en el municipio de Guachochi, donde al no contar con esa infraestructura, se ha provocado la descarga de aguas negras al río principal de la zona, lo que ya encendió la alarma entre autoridades y especialistas.

PLANTA II.- Dicen que el proyecto rondaría los 80 millones de pesos pero que es prácticamente impagable para el Ayuntamiento, que encabeza José Miguel Yáñez cuyo presupuesto no alcanza ni para cubrir todas las necesidades del municipio, por lo que ya gestionan con el Gobierno del Estado, un esquema de inversión bipartita para terminar con la preocupante contaminación del río Güerachi.

***

PRECIOS.- Desde hace un mes, los empresarios empezaron a evaluar el impacto de medidas como los controles de precios. A nivel local, no había una cámara que no tuviera el tema sobre la mesa, no como promotores del esquema sino por lo que veían venir y según trascendió, la próxima semana, si no es que hoy en la mañanera, el presidente podría estarlo anunciando.

PRECIOS II.- De ser así, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tendría amarrado el acuerdo con los dueños de las principales cadenas de supermercados con una estructura parecida a la que en su momento implementaron Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, que en ambos casos fue contraproducente.

TELARAÑA.- No obstante de las recomendaciones de los especialistas para dejar que el mercado se estabilice sobre oferta y demanda, atacar el problema de fondo que es la menor producción nacional y el riesgo de que la actividad agropecuaria deje de ser costeable; Tatiana Clouthier y Luisa María Alcalde, secretarias de Economía y del Trabajo ya estarían tejiendo la telaraña.

BURBUJA.- Los controles de precios, pactos de solidaridad y compromisos de precios como se les quiera llamar son modelos que suenan atractivos en lo inmediato pero tienden a provocar más burbujas inflacionarias, tal y como se vivió en sexenios anteriores.

SABLAZO.- Sin embargo, cuando el río suena en Palacio Nacional es que el agua ya corrió y se estarían congelando precios de 24 productos, que según la administración federal, integran la mayor parte de la canasta básica, a cambio de mantener precios de gasolinas, casetas de peaje y algunos aranceles. Menudo reto que tendrán enfrente el sector privado y los gobernadores.