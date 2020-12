Sale humo blanco de Morena - Coparmex propone, PAN rechaza

ANUNCIO.- Si todo marcha como han venido informando, hoy antes del mediodía desde el CEN de Morena, Mario Delgado, presidente nacional, estará dando a conocer el nombre del candidato de su partido a la gubernatura, luego de una semana de “encuestas” aplicadas a simpatizantes del partido guinda.

ANUNCIO I.- Hasta el cierre de esta edición, de los ocho aspirantes la apuesta se cerraba en tres: Juan Carlos Loera, Cruz Pérez Cuéllar y Rafael Espino; la rumorología se soltó toda la tarde y noche, unos aseguraban que don Cruz, otros que don Juan Carlos, algunos más que don Rafa, sin embargo nadie tenía la certeza para cantar al ungido, se sabrá entonces hoy quién será el abanderado.

RECESO.- La detención del exmagistrado Jorge Abraham R.A., el viernes pasado, por parte de la Fiscalía General del Estado, fue una muestra de que aun ni estos días más relajados por la temporada navideña habrá un receso en la llamada Operación Justicia Chihuahua, pues a pesar de que se encontraba prófugo desde hace unos meses, tras un serie de indagatorias fue localizado en la Ciudad de México.

SUSTRAÍDO.- Ayer, a través de sus redes sociales el gobernador Javier Corral aseguró que el Gobierno del Estado de Chihuahua se mantendrá respetuoso del estatus legal que determine el juez de Control. El exfuncionario se encontraba sustraído de la justicia desde el pasado mes de agosto, en que un Juzgado de Distrito negó la suspensión definitiva por el amparo que había interpuesto.

CIERRE.- No obstante que esta detención no está relacionada con la nómina secreta del exgobernador, hay quienes dicen que faltan las que anticipó hace unos días el fiscal general, César Augusto Peniche, quien comentó que se esperaban órdenes de aprehensión de carpetas judicializadas por ese caso; así pues, a once días de que finalice el 2020 habrá que ver cómo se cierra el año en este tema.

PERFILES.- Rechazados por el Partido Acción Nacional fueron los 28 perfiles que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó en Chihuahua, con la finalidad de que los intereses del mundo empresarial fueran representados en el próximo proceso electoral. Los problemas de la iniciativa Alianza por México comenzaron cuando a nivel local no se encontraron los perfiles adecuados –dicen-, debido a la falta de interés de los empresarios por saltar a la política.

COALICIONES.- El Consejo Político Estatal del PAN aprobó las coaliciones, pero poniendo un candado que evite que la dirigencia estatal pueda realizar designaciones directas, es decir, podrán hacer alianzas con otros partidos, pero los candidatos deberán salir de acuerdos previos entre la militancia azul, a diferencia de la propuesta que fue rechazada anteriormente.

REGISTRO.- Se escuchó fuerte el galope de Alfredo Lozoya, quien este sábado se registró como precandidato a gobernador, en un evento con apoyo de todos los municipios del estado recibió su constancia de registro y envió un mensaje en el que dejó claro que va en serio y con todo en su tarea de, como dice él, acabar con la política del pasado. Dicho sea de paso, y tal como lo adelantó este espacio, ayer logró reunir a los diputados locales, dirigencia estatal y al diputado federal naranja.

SERIO.- Por lo anterior, lo acompañaron actores de diferentes municipios, desde Juárez hasta Guadalupe y Calvo, lleva ya varios meses trabajando y recorriendo no solamente Parral, sino varios municipios de toda la entidad; cuenta ya MC con una estructura sólida, sobre todo se notó cuando el profe Arturo Parga estuvo a cargo, por ello el Caballo se siente algo cómodo, pues sabe que MC ya no es lo que era antes. Muchos lo colocan como un aspirante realmente serio a la gubernatura, veamos cómo inicia formalmente su campaña.

AJUSTES.- Lo que sí, es que si quiere continuar con esa seriedad, deberá verificar personalmente quiénes le apoyan en la organización de sus eventos, pues ayer se retrasaron una hora, el escenario no estaba montado, corría gente con cables por todos lados, nadie se ponía de acuerdo, no se respetó ninguna medida sanitaria y la cereza del pastel fueron los presentadores, a quienes regularmente se les ve en los antros platicando con borrachos y animando a la chaviza a bailar y pasarla bien; “gracias a Dios, Dante Delgado no pudo venir”, dijeron algunos emecistas.