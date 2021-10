--Nuevo Consejo del IEE con Yanko y Yuri Zapata --Del Muro de las Donaciones al de los Lamentos…

ASPIRANTE.- El dos veces exalcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, actual aspirante a presidir el Comité Directivo Estatal del PRI, aseguró que no se bajará de la contienda ni aceptará algún otro cargo para dejar el proyecto de dirigir al priismo chihuahuense, con el cual se comprometió seguir hasta el final.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

IMPUGNACIÓN.- A ello, atribuyó la encomienda de librar una batalla legal para impugnar los nombramientos realizados por el Comité Directivo Estatal en los consejos políticos municipales, ya que hizo cambios en figuras designadas para un periodo de 2020 a 2023.

IGNORANCIA.- En la óptica del actual líder estatal del tricolor, Alejandro Domínguez, es preocupante que un aspirante a llevar las riendas del partido desconozca sus propios estatutos. Lo más importante, puntualizó, es que Ariel y otros detractores meten ruido provocador y él no se subirá al ring ni se desgastará en peleas banales.

ENFOQUE.- Domínguez destacó que mejor se enfocará en sacar adelante la encomienda que el CEN ha encargado a los Comités Estatales, de cara a la Asamblea Nacional a llevarse a cabo en diciembre próximo. Y ya vendrán los tiempos de la renovación local, quizá en enero y en tanto, hay mucho trabajo por hacer y alianzas que tejer con el Gobierno del Estado en pro de los chihuahuenses.

***

CONSEJEROS.- Ayer el Consejo General del INE ratificó a Yanko Durán Prieto como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), tras el término de la presidencia provisional de Claudia Arlette Espino. Como se expuso, la nueva titular posee una sólida trayectoria en ese organismo, el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Superior de Justicia, por ello es reconocida como experta en la materia entre juristas y académicos.

CONSEJEROS II.- Por otro lado, también fueron elegidos Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Ricardo Zenteno Fernández y Víctor Yuri Zapata Leos, este último quien después de ser magistrado del TEE, compitió por la presidencia del IEE, fue seleccionado y dos semanas más tarde, vía impugnación fue removido del cargo pero volvió a inscribirse, logrando ahora una de las tres consejerías.

CONSEJO ESTATAL.- De esta forma, el Consejo Estatal del IEE se conformará por la consejera presidente Durán Prieto, Víctor Zapata, Luis Gutiérrez, Ricardo Zenteno, Fryda Licano, Georgina Ávila y Gerardo Macías. Al igual que Espino, concluyó el periodo de los consejeros Saúl Rodríguez y Gilberto Sánchez.

***

ENCUESTA.- Nada mal le fue al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en la última encuesta de aprobación, elaborada por la empresa Demoscopia Digital. Según el estudio realizado el 26 de octubre pasado, el presidente municipal fronterizo apareció en el Top Ten de los mejor evaluados.

TOP.- De 30 alcaldes considerados en la encuesta de la compañía regiomontana, Pérez Cuéllar obtuvo una calificación de 61.7, mientras que en el primer sitio quedó Luis Donaldo Colosio, de Monterrey, con 68.4 puntos.

***

OJINAGA.- Tras el ascenso de Andrés Ramos De Anda como presidente municipal de Ojinaga, se comenta que gente del exalcalde panista Martín Sánchez Valles, no ha asimilado la derrota y critica todas las acciones de la actual administración.

TACHE.- Lo mismo reprueban que el priista haya despedido a personal de las primeras posiciones en el gobierno local para colocar a personal de su confianza, no sólo como normalmente sucede en todas las gestiones al entrar sino que es una obviedad, designar a quienes son de su confianza.

PALOMITA.- Y mientras los del PAN critican avances, la comunidad ojinaguense ha aplaudido que a poco más de un mes de iniciar el nuevo gobierno municipal, Ramos De Anda comenzara con la remodelación del estadio de béisbol, así como gestione la construcción del Centro de Iniciación Deportiva para atletas de alto rendimiento, que sería el tercero en el país. Así las cosas.

***

MURO.- Ni para presumir. A unos días de que se inaugurara el Muro de las Donaciones en la planta baja del Congreso del Estado con el fin de recabar fondos en la lucha contra el cáncer de mama, tan sólo 12 de los 33 legisladores han aportado algo.

MURO II.- Según se dio a conocer, aparte dos regidores y un funcionario del Gobierno del Estado abonaron algo a la causa, ni siquiera se indicó cuánto pero con los sueldos que manejan entre esas áreas, la cantidad no debía ser problema para ser significativa.

DONATIVOS.- Más aún ya era para que todos los diputados acudieran, pues igual se pueden donar despensas, pelucas, sombreros, cabello y todo aquello que sea de utilidad, además de dinero, para apoyar a las mujeres diagnosticadas con este padecimiento.

RECHAZO.- Causa abierta también a la ciudadanía, que hasta el fin de semana pasado, tenía el registro de 15 personas. Sin embargo, los 21 congresistas que aún no se han puesto guapos tienen hasta el próximo 20 de noviembre para hacerlo, con la confianza de que su aportación es voluntaria, luego de que en el pleno rechazaron la iniciativa de descontarse cada uno cuatro días de sueldo para canalizarlo a tratamientos y medicamentos oncológicos.

***

CUADROS.- Resultó que Elisama Núñez García, empleada de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), específicamente del área de Auditoría, no sólo no ayuda al rector Luis Fierro para lograr un diálogo con las nuevas autoridades, además muy leal que digamos, no es.

MONEDA.- Según se estableció, fue Fierro Ramírez quien la incluyó en su equipo de trabajo en cuanto llegó a la rectoría, así que valdría la pena evaluar a los cuadros, antiguos y nuevos, para que no le paguen con la peor moneda al mandamás de las oficinas en las calles Carranza y Escorza.