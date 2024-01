--Siete meses para recomponer el barco vs inseguridad --A partir del sábado, los enroques en gabinete estatal

LLAMADO.- La gobernadora María Eugenia Campos ha hecho un nuevo exhorto a la Federación para que en coordinación se atienda el problema de violencia e inseguridad que se registra en el estado, en donde en el primer mes del año ya se contabilizaron alrededor de 200 asesinatos de alto impacto.

EMPEÑO.- El exhorto incluye a no claudicar en el empeño, bajo la consideración de que siete meses es buen tiempo enfrentar la inseguridad y no bajar los brazos como lo sugirió recientemente el presidente López Obrador, al asumir que no le alcanzó el tiempo (en el sexenio) y que no le va a alcanzar en lo que resta.

PREVIA.- La nueva petición se registra a unos días de que la gobernadora presente su Segundo Informe de Trabajo, en donde por cierto Morena ha anunciado que no habrá representación de Gobierno Federal, lo que dicho por la mandataria es entendible y a la vez lamentable que no quieran conocer el trabajo de los chihuahuenses.





***





INFORME.- Por cierto, en el marco de su informe, la mandataria estatal ya adelantó que se vienen más cambios en el gabinete a partir del sábado, y los nombres no dejan de pasar de un lado a otro con aquellos que podrían representar a Acción Nacional en el próximo proceso electoral.

PERFILES.- Entre los que figuran se encuentran los que ya se han cantado desde hace varias semanas, como Carla Rivas, Manque Granados, pero llama la atención que vuelven a traer a la escena a César Jáuregui, el actual Fiscalía General, pero será hasta estos próximos días cuando se formalice los ajustes correspondientes.

CIRCULO.- Con la salida de Rivas, a quien probablemente no le alcance para la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común es a Rafael Loera, quien ha buscado llegar a esa posición desde hace varios meses, pero al interior del círculo cercano hablan de una diferencia hasta el momento no bien explicada, pero que le costaría el cargo que tan anhelado tenía el joven político.

EMPRESARIAL.- En Innovación, que dejará María Angélica Granados, por el lado de los empresarios apuntan a que podría ser alguien allegado a los Russek o los Guerrero Elías que al final de cuentas son los que tienen las relaciones con empresarios de todos los niveles y se mueven como peces en el agua.

SALIDA.- Por otra parte cada vez es más fuerte el rumor de que Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad Pública Estatal ha querido dejar el cargo para encomendarse a proyectos más personales y empresariales, pero no ha recibido respuesta afirmativa. Y es que dicen que Loya, nadie puede negar que supo vender y poner en marcha la Plataforma Escudo Chihuahua, y lo mismo pasó con la Centinela, la cual sigue pendiente de poner en marcha al 100%.

OPERATIVA.- A dos años de que se comprometiera a terminar la Torre Centinela, en Ciudad Juárez solo están algunos cimientos y pareciera que los grupos de delincuentes no han permitido que el rascacielos sea finalizado. Al parecer la única carta de salida por la puerta grande de Loya será cuando finalice la Torre Centinela y la deje completamente operativa.





***





COALICIÓN.- Mañana jueves la coalición Morena-PT-PVEM dará a conocer los resultados de las encuestas y los nombres de los candidatos a los 67 municipios, para conocer los perfiles de la 4T en las diversas zonas en el estado.

CAMPAÑAS.- Dicen que la campaña de los diputados panistas Marisela Terrazas y Gabriel García Cantú no logró su objetivo de descarrilar el proyecto que ha encabezado Cruz Pérez Cuéllar y continuará con su gestión por el partido guinda.

ASPIRANTES.- En Hidalgo del Parral, se están perfilando ya los diversos aspirantes a la alcaldía para suplir a la administración de César Peña Valles. Por un lado dicen que sigue creciendo la imagen del empresario Otto Valles Baca para convertirse en el candidato de Morena-PT-PVEM a la alcaldía.

ABANDERADA.- En Movimiento Ciudadano sin duda tendrá como abanderada a Soledad Sánchez Mendoza, y Alfredo Lozoya Santillán sumó al proyecto de su esposa a Pedro Villalobos quien también sonaba como el abanderado en aquel municipio.

ACUERDOS.- Por la coalición PAN-PRI-PRD se definirá entre Salvador "Chava" Calderón Aguirre y Miguel Jurado Prieto. La diputada federal Ángeles Gutiérrez Valdez decidió no participar en el proceso y dejó la libertad a su partido Acción Nacional de definir al "gallo" para la presidencia municipal. Y por México Repúblicano participará en el proceso Rocío Allende, una reconocida abogada de la región.





***





APROBADO.- Ayer quedó aprobada en la Comisión de Desarrollo Económico la propuesta de celebrar a los comerciantes locales con el Día del Comerciante en la primera semana de agosto, iniciativa presentada por la síndica Olivia Franco y con la firma también de los regidores Juan Pablo Campos e Issac Díaz.

COMERCIANTES.- Con esta aprobación de manera unánime al interior de la Comisión ya únicamente resta que se presente en la sesión de Ayuntamiento y se someta a votación del pleno, pero de entrada cuenta con todo el respaldo de las dos principales asociaciones en la ciudad: Cocentro y Canaco.

CELEBRACIONES.- De hecho, en la sesión de la comisión celebrada ayer, estuvieron presentes los dirigentes de ambas agrupaciones, Claudia Portillo y Omar Armendáriz, quienes no ocultaron su satisfacción y se comprometieron a arropar esta fecha con un evento a la altura de Chihuahua capital.





***





CUADRILLAS.- Casi a diario el Gobierno Municipal mantiene cuadrillas de limpieza recorriendo todas las calles de la capital para mantenerlas sin basura y mala hierba, sin embargo, mantienen especial atención en la zona de Romanzza como parte de los compromisos que adquirió el alcalde Marco Bonilla con los vecinos, por el tema de la ampliación del relleno sanitario.

CUADRILLAS I.- Bonilla está cumpliendo al mantener constante atención en la zona, tan solo en este mes la Dirección de Servicios Públicos en dos ocasiones ha atendido los camellones centrales y calles principales con corte de hierba, poda y barrido, acción que las familias agradecen porque por tener el relleno cerca, muchas de las bolsas en tiempo de aire van a parar a la zona habitacional.