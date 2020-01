--Viene elección ganadera --Morena confía en encuestas --Regidores se dan con todo 

GANADEROS.- Trascendió que durante los meses de enero y a más tardar en febrero de este año 2020, se abre el proceso de reelección o renovación del Consejo Directivo en la Asociación Ganadera Local de Chihuahua, además se comenta que hay gran interés entre los socios ganaderos en participar y que hay diferentes propuestas que buscan el beneficio de los agremiados.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

PROPUESTAS.- En próximas fechas se espera conocer esas propuestas de los que integren las planillas participantes, afortunadamente este es un gremio muy unido y sin duda que cada una de esas personas que buscan dirigir los destinos de esta asociación lo hacen para mejorar los servicios que se brindan a los socios, que por cierto representan a los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán.

ACCIONES.- Sin duda el presidente, Andrés Manuel López Obrador, inicia el año con algunas acciones prioritarias dentro de uno de los rubros estratégicos de su gobierno, como es la seguridad pública, pues además de la reunión del Consejo de Seguridad Pública convocada para el 13 de enero tiene prevista una agenda previa con este tópico, en la que aparecen una visita a Ciudad Juárez, el día 10, así como a Bavispe, en Sonora, el 12, lugares en los que dentro de los temas principales a revisar serán la inseguridad y la violencia, entre otros.

AGENDA.- En Juárez el viernes 10 de enero, desde temprano, está programada la reunión de seguridad que realizan diariamente los integrantes del gabinete de esa área, y que en esta ocasión revisarán, junto con los distintos niveles de Gobierno, la situación en Juárez, en el estado y el país.

AGENDA I.- Pero también desde Ciudad Juárez se tiene contemplada la emisión de la clásica rueda de prensa mañanera, pues se transmitirá desde allí, la entrevista que concede diariamente el presidente de la República a los integrantes de los medios de comunicación, en la que por cierto estará presente el gobernador, Javier Corral y no se descarta que tenga alguna participación en este ejercicio.

AGENDA II.- Ese mismo viernes existe la posibilidad de que se realice una reunión con miembros de la industria maquiladora en Juárez, con el objetivo de revisar inquietudes del apoyo prometido para la franja fronteriza. Hace un año, por cierto, durante su visita presidencial a esa frontera, Corral Jurado le manifestó al presidente la necesidad de un nuevo convenio de coordinación fiscal. Este tema está más vigente que nunca, por los ajustes en las participaciones federales.

OPERATIVOS.- Otro de los asuntos que pueden ser objeto de una valoración o seguimiento, durante esta visita, es el relativo a los resultados del operativo implementado por el Estado y Federación, para contener el brote de varicela que se presentó en personas migrantes que estaban alojadas en dos centros que les brindan albergue, allá en Ciudad Juárez.

BROTES.- Recientemente se dio cuenta de 9 casos más, detectados en la Casa del Migrante, que se sumaron a los 127 registrados en el Leona Vicario, no obstante para las autoridades de Salud el brote está bajo control y se espera que a pesar de que se presenten más afectados, el número disminuya, en vista de las medidas establecidas y las vacunas aplicadas.

LEBARÓN.- Al continuar su gira por el norte del país, el presidente López Obrador visitará el día 12 enero el poblado de La Mora, en Bavispe, población hasta donde acudirá acompañado por los miembros de su gabinete de seguridad, para entrevistarse a las 09:00 horas con los representantes y residentes de esa localidad, así como de la familia LeBarón, como parte de la atención que se brinda al caso de los homicidios de 9 de sus familiares.

ASISTENTES.- Se espera que en La Mora, el presidente esté acompañado de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, éste último incluso originario de Bavispe.

INVESTIGACIONES.- Previamente, el próximo martes, la Fiscalía General de la República dará a conocer a los familiares de las víctimas los avances de las investigaciones en torno a la masacre ocurrida en las cercanías de Bavispe, en Sonora, según lo confirmó a este medio Julián LeBarón. La dependencia federal informó anteriormente que son 7 los detenidos por este caso, entre ellos quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Janos.

ANUNCIOS.- Por lo pronto y como lo informamos en este mismo espacio, este lunes 6 de enero, en Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado dará luz verde al inicio de los trabajos de construcción del Centro de Salud “Todos Somos Mexicanos”, que se ubicará en los terrenos de lo que fue la antigua Recaudación de Rentas.

SERVICIOS.- En este nuevo centro, al que se le invertirá un poco más de 90 millones de pesos, será integral, pues incluirá consultorios de medicina general, sicología, nutrición, laboratorios, rayos x y estomatología, con unidades dentales.

USUARIOS.- El proyecto se espera concluya en el mes de octubre de 2020, el cual brindará servicio a un estimado de 100 mil usuarios, entre los que se encontrarán quienes actualmente reciben atención en el Centro de Salud Bellavista, de esa frontera.

HOSPITALES.- Con este nuevo centro y con la terminación de los dos hospitales que se encuentran inconclusos, el de Cancerología y el Infantil de Especialidades, se fortalecerá de gran manera la infraestructura de salud en Ciudad Juárez.

CONFIADOS.- Ya son muchos los que aseguran que la plana mayor del partido Morena, fundado por AMLO, andan más confiados que nunca, pues de acuerdo con los números que se van presentando en los últimos meses se les da una preferencia electoral en la mayoría de los estados.

CONFIADOS I.- Incluso en los estados del norte como Chihuahua, donde la raza es demasiado aguerrida, los morenos andan demasiados confiados porque asumen que tienen todas las de ganar en el “estado grande”, e incluso obtener carro completo en el Congreso del Estado.

CONFIADOS II.- Lo malo es que estos confiados lo que no han previsto es que la fuerza que el ahora presidente de México tenía en el 2018, ya no es la misma, salvo por la inflada en las redes sociales que tampoco es la misma, y está visto por la ciudadanía que hay una molestia por el discurso de promesas incumplidas por parte de Andrés Manuel López Obrador.

CONFIADOS III.- Y esto no es invento o cuento, todo ello se puede palpar en los comentarios ciudadanos o lo que se escucha hacia el interior de las oficinas públicas del sector municipal, estatal y federal, muchos coinciden que hay un descontento por lo que el gobierno federal no ha hecho por Chihuahua.

CONFIADOS IV.- Además de que los precandidatos de Morena en el estado no están ayudando mucho y existe ya la desilusión de miles de ciudadanos que votaron por la Cuarta Transformación que ni a primera ha llegado y que de no reactivarse lo más probable es que lleguen a la segunda posición, si no es que a la tercera por aquello de los castigos y las sorpresas.

POSADAS.- Por cierto nos reportan que tras las posadas de Morena que fueron varias y a la vez presumidas por numerosos suspirantes a la silla del presidente Martín Chaparro, hubo algunos mensajes donde se proclamó la "unidad" como valor principal rumbo a la sucesión partidaria.

COMISIÓN.- Otro de los rubros que analizaron quienes se sintieron como los orquestadores de la grilla estatal, fue integrar la comisión de respaldo total al presidente AMLO en los distintos frentes que ocupan los presentes, llámese puestos públicos o cátedra, que incluyen la defensa incluso en redes sociales.

SEDES.- Aunque sigue sin conocerse las sedes de las dichosas reuniones asistieron gente del delegado Juan Carlos Loera, del senador Cruz Pérez Cuéllar, Miguel Colunga, Marcelino Gómez, el recién nombrado delegado de Gobernación, Omar Holguín y hasta el actual presidente Martín Chaparro.

REUNIONES.- Pero también esas lenguas vituperadas nos cuentan que las reuniones han servido para que Hugo González, poco a poco esté permeando una insignia o logotipo, el cual es también coordinador de los asesores de Morena está repartiendo para su colocación en vehículos.

ARRANCADERO.- En las huestes del PAN, el senador Gustavo Madero no acaba de decidirse y mientras eso ocurre, a la alcaldesa, Maru Campos, no se le duerme ni una y ella sí ha aplicado aquella frase de que no por mucho madrugar amanece más temprano.

ARRANCADERO I.- Lo cierto es que la presidente municipal, Maru Campos, se ha desvelado desde hace mucho tiempo en preparar lo que será su campo de acción en el 2021, pero como si las elecciones fueran para hoy y eso le da puntos a su favor y la ciudadanía lo reconoce.

ARRANCADERO II.- El círculo cercano a Maru sabe que tiene que pisar con cuidado para poder convencer a la estructura panista de que ella es la mejor opción y hará todo lo posible por lograrlo, incluso en el PAN saben que el efecto Maru puede ser igual a lo que ocurrió con Vicente Fox Quesada quien se impuso al albiazul en 1999 y logró la Presidencia en el 2000.

ARRANCADERO III.- Por lo pronto las cosas estarán candentes porque nadie quiere perder en el PAN y las fichas del ajedrez se moverán para que cada uno de los grupos obtenga su tajada y logre retener la gubernatura y ¿por qué no?, la mayoría de los municipios y las curules en el Congreso local, falta mucho, sí, pero los tiempos apremian.

AMALGAMA.- De cara a este 2020 el PRI en voz de su líder busca reposicionarse tras estar en la lona, pero eso no va a ser fácil tomando en cuenta que el partido se encuentra secuestrado por Omar Bazán quien en público y privado ha dicho una y otra vez que quiere ser el candidato a la gubernatura en el 2021.

AMALGAMA I.- Y es que el principal problema del PRI se dice que es precisamente su dirigente Bazán, quien es recordado cuando en sus años mozos volaba bajo la bendición de un exgobernador y gracias a ello pudo hacerse de una concesión de taxis para dar servicio de alquiler al aeropuerto local.

AMALGAMA II.- Fuera de ahí el joven político y grillo, más grillo que político, intentó crear unidad al interior del Revolucionario Institucional, pero a la distancia, lo que ha logrado amalgamar es que las fuerzas del tricolor estén en su contra, pues no es bien visto por un buen sector de la militancia.

AMALGAMA III.- Es por ello que quienes siguen teniendo corazón tricolor y ven a lo lejos alguna esperanza, aseguran que esas acciones no le alcanzarán para tener la aprobación de los priistas, además de que es un desconocido para las nuevas generaciones de electores que podrán definir la elección en el año siguiente.

DOLO.- En días pasados se filtró desde el interior del Ayuntamiento capitalino que únicamente cuatro de las 26 comisiones de regidores son las que más trabajan y las que mejores resultados presentan, obvio que este señalamiento causó la molestia entre el resto de los ediles de todos los partidos políticos debido a la intención con la que se hizo la declaración.

CALIDAD.- Las reacciones no se hicieron esperar y se dedujo que “las flores” sagazmente se las autopromovieron los 4 regidores del PAN más cercanos al gabinete municipal; sin embargo, hay quienes aseguran que también deberían valorarse la calidad y trascendencia de los asuntos que ahí se discuten.

DESARROLLADORAS.- Nomás por citar un ejemplo, ellos señalan que en la Comisión de Desarrollo Urbano trabajan como una “maquiladora” al servicio de las empresas desarrolladoras, las que únicamente construyen fraccionamientos hacia el norte de la ciudad con áreas residenciales privilegiadas.

DEUDAS.- En cambio hacia el interior de la Comisión de Gobernación, los regidores le han quedado a deber a los chihuahuenses con el control y revisión de la venta de alcoholes, sobre todo en antros disfrazados de restaurantes y loncherías donde, debido a que permanecen abiertos hasta casi el amanecer, se han suscitado homicidios y balaceras.

IMPOSITIVOS.- Los que comentaron del tema, también aseguraron que en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Chihuahua trabajan con la regla de “mayoritear” los acuerdos, cuando uno de los más grandes aciertos que han presentado en esta comisión fueron la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como el Proyecto de Reconversión del Sistema de Alumbrado Público, con los resultados por demás conocidos.

VIGILANTE.- Por cierto, se sabe que al interior de la Sindicatura han puesto interés en algunos puntos que la Administración Municipal está desarrollando, tales son los casos de bacheo y limpieza de parques, aspectos que la ciudadanía ha exigido constantemente que sean atendidos con prontitud.

REVISIONES.- En días pasados el síndico Amín Anchondo declaró de manera pública que su equipo de colaboradores estará vigilante para que la calidad del material utilizado en el bacheo de las diversas calles de la ciudad de Chihuahua sea el adecuado, ya que ha trascendido, las recientes obras no garantizan la durabilidad y al paso de los días se vuelven a destapar esos mismos hoyancos.

CIUDADANOS.- Algo similar se hará con los trabajos en los parques, donde la gran mayoría de ellos están concesionados a una empresa, misma que al parecer no ha cumplido con los contratos signados, de ahí el malestar de vecinos quienes no ven el debido mantenimiento de sus áreas verdes, por ello la Sindicatura estableció acuerdos con la ciudadanía a quienes les pidió sean ellos mismos los vigilantes e informen si se incumplen estas tareas de limpieza y mejoramiento.

TESTIGOS.- Y de hecho fue así como los vecinos le tomaron la palabra al joven síndico y desde ayer sábado varios de ellos se reunieron en el parque de la Santa Rosa para ser testigos y supervisar que realmente se están realizando los trabajos de mantenimiento y limpieza en esa área verde que consideran importante para sus familias.

EXAGERADOS.- Otro de los temas que no deja de llamar la atención es el alto costo que tanto el Instituto de Cultura del Municipio y la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico pagaron para la elaboración de dos páginas web para promocionar las actividades artísticas, culturales y turísticas. Una de ellas supera la cantidad de 420 mil pesos y la segunda página supera los 450 mil pesos.

INFORME.- De acuerdo a lo trascendido, la observación fue comentada hacia el interior del Cabildo con vista a la Sindicatura para su debida revisión, quienes nos comentaron el tema, aseguran que estos puntos fueron encontrados en el mismo informe anual municipal que se rindió en el mes de septiembre pasado.

REPORTES.- Nos dicen que dentro del gabinete estatal quien cerró el año con muy buenos números fue el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, que a pesar de los golpeteos externos y el fuego amigo, como funcionario dio buenos resultados en una de las encomiendas del jefe del Ejecutivo.

PROGRAMA.- Por ejemplo cuentan que con esa estrategia de apoyar el programa Chihuahua Crece Contigo, el equipo de Quintana Silveyra logró atender a más de 5 mil niños y adolescentes embarazadas de los municipios de Chihuahua, Juárez, Batopilas y Guadalupe y Calvo.

RESULTADOS.- Hay que recordar que el gobernador Javier Corral dijo al inicio de esta estrategia en febrero de 2019 que la intención era de convertir a Chihuahua en el estado que más cuida a sus niños, y los números hablan positivamente del trabajo efectuado en esta materia, los resultados están presentes.

ESTRATEGIA.- Sin duda éste será uno de los programas insignia en el tema de política social para lo que resta de la administración de Javier Corral, ya que se supo que para este año la intención es incrementar las zonas de atención en la entidad y en especial donde bastante apoyo hace falta.

VISIÓN.- Este pasado viernes, el presidente municipal de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, validó ante las secretarías de Educación y de Hacienda del gobierno estatal el convenio para que el Telebachillerato 8648 continúe funcionando en ese municipio y facilite la preparación a jóvenes, que en muchos de los casos no cuentan con recursos económicos para pagar colegiaturas e inscripciones en otras instituciones de la capital del estado.

FACILIDADES.- Y es que la falta de transporte público es otro problema aclamado por la sociedad de Aquiles Serdán, mismo que representa otro obstáculo para los estudiantes; por ello la autoridad local dispuso reforzar este proyecto educativo para el nivel medio superior y que, con ello, cientos de adolescentes continúen con sus metas de preparación académica en una institución cercana a sus hogares.

PREPOTENTE.- Todo parece indicar que la mala educación y sobre todo la falta de los puntos más elementales de los protocolos para la protección de los periodistas son algunos de los elementos que más desconocen varios de los muchachitos que se dicen protegidos por el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya, un ejemplo de ello lo tenemos grabado en video.

AGENTE.- Resulta que durante la cobertura de un incendio en una vivienda ubicada en un fraccionamiento al norte de la ciudad, un policía municipal cuyo nombre es Ernesto y que por cierto resultó ser el suplente del coordinador del turno del segundo de Luna, demostró el nivel de prepotencia con el que está impuesto a dirigirse con los reporteros.

CELULAR.- En el video se muestra cómo este elemento empuja a uno de nuestros reporteros y no sólo eso, sino le arrebata el celular para que no siguiera grabando el incidente, incluso se da el lujo de maniobrar el aparato para intentar borrar el video, total, si ésas son las instrucciones de Loya, mejor que nos avisen con tiempo para no hacer nuestro trabajo.