--Xóchitl refrenda su apoyo total a Chihuahua --Invitación a Plaza de Todos, con remitente de CDM

VISITA.- Con la visita de la candidata de Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, no perdió la oportunidad para reconocer los resultados de los representantes del gobierno estatal y del municipal, además aprovechó para refrendar el apoyo total a la entidad si es beneficiada con el voto de los mexicanos.





ALIANZA.- Al abarrotar la explanada de El Palomar, la aspirante sostuvo que habrá de comprometerse con las comunidades indígenas y con los niños, que regresará los fondos eliminados para la seguridad y hasta se adelantó a decir que ella se hará cargo de la seguridad de todas las familias, además de incrementar el presupuesto para los municipios y defender la vida.





MENSAJE.- En el cierre de campaña de Marco Bonilla, candidato a presidente municipal de Chihuahua destacaron su esfuerzo y resultados. Durante el evento, los líderes de los partidos enfatizaron la necesidad de votar por la coalición PAN-PRI-PRD para defender tanto a la ciudad como al país de las políticas de Morena.





MENSAJE II.- Mario Vázquez, en representación de los senadores, afirmó que están listos para proteger a Chihuahua y sus políticas públicas desde el centro del país. Alex Domínguez, hablando por los candidatos a diputados federales, subrayó la importancia de la coalición para garantizar un país con seguridad, salud, servicios, economía y apoyo al campo chihuahuense.





CONVOCATORIA.- La Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lanzó una atenta invitación a sus agremiados para que asistan al cierre de campaña de la candidata al Senado por Morena-PT-Verde, Andrea Chávez Treviño, programada para este día en La Plaza de Todos.





DEDICATORIA.- Dicen que la instrucción llegó desde el centro del país, con dedicatoria especial para la Sección Octava, donde el patrón es el gobierno federal, luego de que apuntaron a 2 mil profes para el mitin de Claudia Sheinbaum, pero no se notaron ni en el evento ni su ausencia en las aulas.





PASE.- A los maestros les advirtieron que habrá pase de lista y les sugirieron que se lleven el carro completo, es decir, cinco invitados como si fueran parte de la familia para que luego no se les señale como acarreados.





PUBLICIDAD.- Sólo queda una duda, ya que la Plaza de Todos, (antes de toros) pues está ocupada con grandes vinilos de Kike Valles aspirante a la alcaldía por Movimiento Ciudadano y propietario del inmueble. Habrá qué ver si se retira la propaganda de MC para dar paso a Morena, para evitar confusiones y por aquello de los dichos de que son lo mismo.





RARO.- Por cierto hablando sobre la candidata al Senado, dicen que algo raro sucedió el pasado jueves por la tarde cuando de manera imprevista Chávez Treviño canceló un evento previamente programado en las instalaciones del Paraninfo Universitario. Las invitaciones al público en general se distribuyeron desde la semana pasada y ese día se cancelaron sin previo aviso.





ASISTENTES.- Sin embargo, varias personas acudieron al edificio de Rectoría sólo para encontrar los pedazos de puerta que dejaron sus seguidores cerradas. No obstante, a los que fueron no les notificaron que ya no habría evento. Es más, ni el equipo de la aspirante se dio a la tarea de ofrecer una explicación o mínimo pedir disculpas a los despistados asistentes.





PISTA.- Trascendió que una de las posibles razones de suspenderlo fue porque los líderes estudiantiles Luis Arrieta y Mario Moreno le vendieron a la candidata espejitos con el supuesto plantón cultural que organizaron en la Plaza Hidalgo, a donde no asistieron más de 50 personas y curiosamente muchos ni siquiera eran estudiantes.





ENOJO.- Dicen que fue tanto el enojo de Andrea Chávez que prefirió cancelar su mininforme de actividades y reprimir a sus muchachos que no supieron llevar un movimiento político a escenarios mediáticos que pudieran lucirse a nivel nacional.





PLEITOS.- Ojinaga es de los pocos municipios donde el PRI y el PAN no pudieron ponerse de acuerdo para ir en alianza. Así que según se estableció desde la fronteriza ciudad del desierto, el abanderado tricolor, Andrés Ramos De Anda, supuestamente lleva la delantera para reelegirse en la Presidencia Municipal, aspecto que tiene preocupados a los blanquiazules que podrían quedar en tercer lugar en las elecciones del 2 de junio.





CUATRO.- De acuerdo a los trascendidos, la contendiente blanquiazul por la alcaldía, Lucy Marrufo, ha buscado varias maneras de “ponerle un cuatro” al priista y con ello restarle votación. El escenario más reciente fue una invitación a debatir y convivir con un supuesto grupo de “conversadores de la cultura”, cuando en la realidad se trataba de mera concurrencia panista.





ACUSACIONES.- El clima político en Ojinaga, aseguran, ha entrado en intenso calor —más que el del termómetro— sobre todo cuando faltan unos cuantos días para que termine el proceso local. Por lo pronto son los mismos blanquiazules quienes piden a su dirigencia estatal una dosis de “calmante” para Lucy Marrufo, a quien en su desesperación le dio hasta por pelearse con los medios de comunicación.









CIERRES.- Las camisas verdes de Tavo Borunda cerraron campañas por la región noroeste de Chihuahua. Dicen testigos que esa zona se convirtió en una propuesta sólida en la región, la del aspirante a la alcaldía en Nuevo Casas Grandes, Iván Fierro quien es bien visto por la mayoría de los habitantes.





FUERTES.- En ese contexto, el pasado fin de semana se observó al líder del partido acompañado por un grupo vestido de verde limón recorriendo los municipios de Nuevo Casas Grandes y Ascensión donde mostraron su músculo político con los aspirantes Iván Fierro y Víctor “La Fiera” Palacios.