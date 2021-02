Realizan hoy caravana provida contra el aborto

El Frente Nacional por la Familia invitó a la sociedad chihuahuense para que se sumen hoy a la Caravana por la Vida, para hacer un llamado a los legisladores locales y federales a no legalizar el aborto.

La caravana de autos iniciará a las 16:00 horas, partirá del Santuario de San Pedro de Jesús Maldonado y culminará en el parque El Palomar.

En la invitación se pide a los asistentes que lleven cubrebocas, cuiden la sana distancia y adornen los automóviles con globos de color blanco y azul celeste.

"Se convoca a la sociedad civil se ha manifestarse, al grito de #PorAmorALaVida, en la Caravana por la Vida, dando un claxonazo, haciendo un llamado a los legisladores de todos los partidos políticos para que en este último periodo legislativo generen iniciativas que defiendan la vida desde la concepción hasta la muerte natural; paren la embestida en contra miles de niñas y niños que están por nacer; dediquen ese esfuerzo para mejorar las condiciones de salud, seguridad y economía, temas que siguen lastimando a todo el país", expresó en un comunicado.

El FNF argumentó que es incongruente que en medio de la pandemia, por el Covid-19, la cual le está arrebatando la vida a miles de mexicanos, el Congreso pretenda legislar leyes que incrementen el número de muertos.

"Señores legisladores ¡Hoy nuestro país necesita vida, ni más muerte! Hoy en México, se vive una situación de desempleo, inseguridad y falta de atención a la salud que aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes. A esto, sumamos la difícil situación causada por la contingencia sanitaria en la que estamos inmersos.

Ante este panorama pedimos al Congreso de Chihuahua y al Congreso Federal que prioricen los temas, legislar en contra de la vida y la familia no es prioridad".

La asociación provida sostuvo que el primer derecho humano es el de la vida y que la función del Gobierno es velar por los derechos de todos, empezando por los mexicanos en condición de vulnerabilidad.

"Hacemos un llamado a todos los legisladores para que no pasen a la historia como la legislatura de los asesinos. Nuestro voto va de por medio y no permitiremos que políticos sin conciencia del respeto a la vida lleguen nuevamente a tener un cargo público. La vida es el valor más preciado de cada persona humana y lo vamos a defender desde la concepción hasta la muerte natural. ¡Como mexicanos no queremos el aborto!", finalizó.