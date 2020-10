Regresar a principios básicos para unir Morena

Recordar los principios fundamentales de la cuarta transformación es el primer paso para que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Chihuahua regrese a trabajar con unidad y honorabilidad, de acuerdo con Hugo González, consejero estatal del partido.

El Consejero Estatal de morena, emitió un pronunciamiento en el marco del proceso de la elección de la dirigencia nacional y la división interna que el proceso generó durante las últimas semanas.

En el documento titulado IDEARIO, solicitó a la militancia recordar que el origen del partido viene de la lucha de hombres y mujeres que buscan un cambio verdadero, una transformación pacífica y democrática en Chihuahua. A fin de lograr una transformación de fondo con apego a la honestidad, congruencia, austeridad.

“Sabemos que el cambio verdadero se logrará con metas a corto, mediano y largo plazo, pues los niveles de corrupción de los gobiernos neoliberales son escandalosos, más no imposibles de erradicar. Con perseverancia, transparencia lo vamos a conseguir”, explicó.

Por lo anterior, exhortó a que el movimiento se mantenga con un origen de pensamiento de izquierda, con espíritu crítico, y libertad de pensamiento. El documento establece cinco principios sobre los cuales Morena podrá triunfar en las elecciones del 2021.

El primer principio establece el fortalecimiento y cercanía con las bases a fin de tener una organización partidista para la conformación de comités en cada una de las secciones de los 67 municipios del estado de Chihuahua.

Mientras que a través de la formación política se logrará que la militancia de Morena esté capacitada para la defensa de la cuarta transformación. El dialogo, hacia el exterior e interior del movimiento, se plantea como la clave para la unidad y el trabajo en equipo.

“Vamos a ganar los procesos electorales, y lo haremos con candidatos de perfiles con honorabilidad, no hay lugar para los líderes de ocasión que no les importa ser distintos al resto de los partidos políticos, y que no entienden, ni comparten el proyecto de la Cuarta Transformación”, establece el principio número cuatro.

Por último, se establece que para los comicios del 2021, el partido no deberá beneficiar candidaturas de personas, que en el corto tiempo represente un triunfo, pero, que a la larga solo representen sus intereses de lucrar y negociar con la democracia.