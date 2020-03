Sabían 8 personas plan para asesinar a Miroslava

A cuatro días de que culmine el juicio oral contra Juan Carlos “N”, “el Larry”, han declarado poco más de 50 testigos, de los cuales 10 fueron identificados con identidad reservada y el resto pertenecían a agentes, analistas, investigadores y los diferentes elementos de seguridad que participaron en los operativos, cateos, análisis de información y demás datos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Hasta el momento se ha esclarecido la participación de más de alrededor de ocho personas que conocieron o planearon la muerte de la periodista Miroslava Breach, entre los que destacan algunos políticos como el exalcalde de Chinípas, Hugo Amed “N”, el ex secretario particular del gobernador Javier Corral, José “N”; el exvocero del PAN Estatal, Alfredo “N”; el ex dirigente estatal del PAN, Mario “N” y el propio gobernador, quien recibió la información que estaban amenazando a la periodista.

Según lo presentado en el juicio oral contra “el Larry”, se determinó que el motivo del asesinato se debió a que la periodista de La Jornada habría publicado y denunciado el poder del grupo criminal Gente Nueva Salazar, para colocar funcionarios públicos, candidatos y el desplazamiento de poblaciones serranas.

Ese motivo sería lo que causaría la inconformidad de José Crispín “N”, quien reunió a “el Larry”, a Wilbert Jaziel “N” y Ramón “N”, a quienes les pidió que viajaran a Chihuahua y mataran a la periodista, partiendo en avioneta privada el 17 de marzo de 2017 a la ciudad de Chihuahua, donde estuvieron hasta el 25 de marzo, dos días después de los hechos.

Para conocer toda la historia y acreditar la participación de todos los involucrados, los más de 50 testigos han aportado pruebas y evidencias que acreditan la comisión del delito, ya que recuperaron más de 24 videos, encontraron los vehículos que participaron en los hechos y aseguraron dos domicilios donde permanecieron antes, durante y después de cometer el asesinato.

Previo a que asesinaran a Miroslava, los funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) intentaron mediar la situación entre la periodista y el exalcalde de Chínipas, quien respondía a la instrucción de Crispín, según lo reveló el propio hijo del líder de Los Salazar, a fin de que revelara la información a lo que se negó y fue cuando comenzaron las amenazas y finalmente la privaron de la vida el 23 de marzo de 2017.

El testigo con identidad reservada “Apolo” fue el encargado de revelar la estructura de la Gente Nueva Salazar, que es un grupo del Cártel de Sinaloa, que opera en el estado de Chihuahua, donde reveló que “el Larry” es el coordinador de “jefes de plaza” en Chihuahua, Chínipas, Guazapares y Urique, que tenía varios pistoleros y que comenzó laborando con Alfredo Salazar, quien actualmente está preso.

En este caso, por lo menos cinco testigos con identidad reservada han sido amenazados de muerte para que no participen y declaren al respecto, por lo que uno de ellos ha decidió acatar la instrucción y no presentarse a testificar en contra de “el Larry”, ya que teme por su vida y la de su familia, incluso no se sabe nada de él desde 2018.

Para el 4 de marzo, el fiscal general del Estado César Augusto Peniche participará como testigo del caso, a fin de que revele más datos de prueba que ayuden a reforzar la teoría de la FGR de que “el Larry” es el responsable de haber privado de la vida a la periodista bajo la instrucción de un grupo criminal.

Actualmente Wilbert Jaziel, quien colaboró con “el Larry” a planear el homicidio, sigue prófugo de la justicia y según lo explicado por el hijo de Crispín, se refugia en Chínipas y actualmente trabaja como pistolero del líder criminal; mientras que Ramón Andrés Zavala Corral, quien accionó el arma, fue asesinado el 22 de diciembre de 2017.

En total sobre el caso de Miroslava Breach, han asesinado a cinco personas que conocieron o que se vieron involucradas en el caso, como es el piloto Jorge David “N”, quien era el piloto privado que los trasladó de Chínipas a Chihuahua, dos jovencitas identificadas como Nitzia Mendoza y Yoselín Morquecho murieron cuando “el Larry” aterrizó en Chínipas.

De igual forma, en la colonia Junta de los Ríos en el mismo año 2017 fue asesinado un hombre que respondía al nombre de Gabriel Ochoa Cárdenas, a quien le plantaron un arma .38 súper, seguido de una cartulina en la que intentaron distraer la investigación del caso y fincarle la responsabilidad del homicidio de la periodista.

Familiares de la periodista, de “el Larry”, amigos o conocidos de Jaziel “N” y decenas de testigos más fueron pieza clave para plantear la participación de los involucrados del caso, que todo recae en la instrucción que ordenó el líder del grupo Los Salazar, José Crispín, quien se molestó por esas publicaciones.