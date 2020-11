Se manifiestan tianguistas frente a palacio de gobierno exigiendo trabajar, " nos pidieron dos semanas sin trabajar y no hemos recibido nada de apoyos hasta hoy.

Acatamos las medidas como lo pidió la autoridad, pero ya pasaron dos semanas sin que llevemos ingresos a la casa, por ello hoy estamos aquí pidiendo apoyo al gobierno pues no hemos recibido nada, queremos trabajar, no importa las medidas que nos pongan". Señalaron los manifestantes.

Tuvimos que ponernos a recolectar víveres para compañeros, quienes no pueden obtener dinero de otra manera, y pedimos al municipio los apoyos prometidos, nos quieren hacer morir de hambre.

Compañeros tienen enfermedades crónicas y no tienen para comprar los medicamentos, solo deseamos subsistir y llevar comida a nuestras casas, creemos que el enfoque que le están dando no es el correcto, las mismas autoridades estaban en proceso de checar signos y sanitizar los tianguis, pero lo dejaron de hacer.

"Hoy no nos queda otra cosa que hacer que manifestarnos pues nos estamos muriendo de hambre señaló Hugo Córdova de la Unión de tianguistas de Chihuahua, en representación de los tianguistas, quién agrego que se comprometen a hacer todo lo que la autoridad nos pida, pero queremos ya regresar a nuestros puestos de trabajo, ya que solo se dieron unas pocas despensas, que sólo les ayudaron unos días, pero ya a quince días no tenemos medios de cómo seguir con la manutención de nuestras familias, nos morimos de hambre por la falta de actividad, "estamos desesperados pues no queremos la muerte ñ, queremos la vida y la forma es buscar tener que comer, difícilmente nos ha servido la forma en que el gobierno continen la pandemia, las mismas instituciones dejaron de revisar las entradas a la ciudad, por lo que haremos aquí una asamblea y hacer acuerdos que escuche el gobierno en beneficio de todos los tianguistas.

