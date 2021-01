Se reúne Juan Carlos Loera con militantes y simpatizantes

Juan Carlos Loera de la Rosa, realizó un recorrido casa por casa en dos colonias de Ciudad Juárez para llevar la consulta “Mi Prioridad Eres Tú” a militantes y simpatizantes de la ciudad fronteriza, donde las principales demandas que plantearon los entrevistados en las colonias México 68 y Fovissste Chamizal son atender la seguridad pública, los servicios públicos y la pavimentación en las calles.

“Ha sido un recorrido muy gratificante, las personas reconocen mucho el trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también señalan que hay una ausencia de la policía, de vigilancia”, indicó el candidato Juan Carlos Loera.

La colonia México 68 no cuenta con espacios públicos para que los jóvenes practiquen el deporte o las familias tengan esparcimiento, “la carencia de espacios públicos ha sido fundamental para que no se llegue a un completo desarrollo humano; los niños, las niñas, los jóvenes, no tienen espacios públicos para el ejercicio físico y la recreación, eso es lo que la gente nos ha estado diciendo y también que no ha habido un gobernador que regrese a la colonia México 68”, añadió el precandidato.

Jorge López Aguilar, habitante de la colonia México 68 y obrero de maquiladora, consideró importante la visita del precandidato porque pudo plantear el problema del abuso infantil y la violencia contra la mujer, que es muy grave en Juárez, “no sólo en esta zona, es un problema a nivel nacional y no se hace nada; el abuso infantil puede ser físico, verbal y sicológico, y se agrava porque de 10 casos, 9 de los responsables salen libres y sólo uno enfrenta a la justicia. Hay poco presupuesto gubernamental para atender y prevenir el abuso infantil y la violencia contra la mujer”, dijo el ciudadano Jorge López.

Flora Lozano Favela, de 74 años, también solicitó atender el problema de la inseguridad y los servicios públicos, “principalmente necesitamos seguridad y la luz, que nos pavimenten porque llueve y se pone muy feo aquí, los carros no pueden salir y es un río cuando llueve”, finalizó.

