Se reúne Marco Quezada con habitantes de la zona rural del municipio de Chihuahua

Marco Adán Quezada Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua, acudió en reunión privada a la zona rural del municipio, atendiendo la invitación de diversos pobladores de las regiones de El Sauz, Nuevo Delicias, Colonia Terrazas, Ejido El Faro, Punta de Agua, Bellavista, todo esto ubicado al norte de la capital del Estado.

Esta reunión tuvo como objetivo escuchar las inquietudes actuales presentadas por los habitantes de estas zonas, entre las que destacaron la sequía, programas sociales, servicios básicos como; alumbrado, pavimentación, salud y seguridad pública.

A ésta asistieron docente, quienes describieron a detalle las condiciones en las que desempeñan su labor y las carencias con las que cuentan, convirtiéndose en una problemática social en la región.

“Agradezco la invitación a esta reunión de amigos, me complace que me sigan considerando uno de ellos, he escuchado con atención sus intervenciones y he tomado nota de cada caso, esto permitirá hacer un análisis con la información que me han compartido”, expresó en su mensaje Marco Quezada.

Resaltó que trabajará para impulsar acciones en la región las cuales evitarían la deserción escolar, que la niñez y la juventud no se distraiga en actividades que les resulten perjudiciales, por lo que se comprometió como amigo de todos a regresar pronto en una condición diferente a esta zona para platicar de nuevo.

