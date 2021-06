¡Todos juntos por la Sierra! Únete y apoya con alimentos y agua

La empresa Aras Business Group, ubicada en Torre Azenzo (calle Paseos No. 6801, Col. Vistas del Sol) y El Heraldo de Chihuahua (con dirección en avenida Universidad No. 2507), tienen instalados centros de acopio para recibir alimentos no perecederos y agua embotellada en beneficio de habitantes de la Sierra Tarahumara y de los brigadistas que participan en los trabajos para sofocar los incendios forestales que desde hace días afectan diversas regiones serranas; los insumos se reciben a partir de este domingo 20 y hasta el miércoles 23 de junio en horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. en las ubicaciones mencionadas.

El equipo de Miss México también forma parte de esta campaña de recolección que solicita agua embotellada, comida no perecedera y enlatada, guantes, cubrebocas, herramientas manuales, sueros y papel higiénico, por mencionar sólo algunos de los productos que necesitan las personas de origen rarámuri y también quienes se encuentran en el frente de la batalla contra los incendios; por ello se hace un llamado a la comunidad para unir voluntades y apoyar esta causa, pues la situación se ha tornado crítica para quienes trabajan jornadas extenuantes en un afán por combatir el fuego.

Las empresas con centro de acopio convocan a ayudar los hermanos tarahumaras y a las personas que realizan una labor extraordinaria para sofocar el siniestro que este año ha sido calificado como el más grande del país, de acuerdo con reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Cabe destacar que son cientos de familiares indígenas que carecen de lo básico, así como decenas de mujeres y hombres que conforman la cuadrilla de voluntarios que arriesgan su vida para sofocar los incendios; por la sequía, ráfagas de viento y rayos solares se han convertido en llamas los bosques serranos.

En su intento por salvar la Sierra Tarahumara y otras áreas forestales, los brigadistas viven una situación de crisis, de ahí la importancia de acudir a los centros de acopio con alimentos y artículos de primera necesitad que serán direccionados en su totalidad a las familias afectadas y el voluntariado que participa en apoyo a la zona serrana del país.

La meta es llevar cinco camiones con alimentos y agua embotellada, informó la licenciada Alma Ramírez, de Grupo Aras; a la fecha ya se cuenta con dos unidades repletas de ayuda, la cual se consiguió gracias a la generosidad del personal y proveedores de la empresa; “pero aún faltan por completar, por lo que se invita a ser parte de esta campaña ¡Apoyemos Juntos a la Sierra Tarahumara!”, puntualizó.

Quienes están trabajando en los bosques serranos lamentan observar la devastación de flora y fauna, casas y animales quemándose, así como gente que se queda sin nada tras el paso de los incendios. Manifiestan que familias enteras viven del aprovechamiento del recurso forestal y ahora tendrán que buscar otro modo de subsistir.

NECESITAN PRINCIPALMENTE:

Agua embotellada

Comida no perecedera y enlatada

Cubrebocas, gel antibacterial y herramientas manuales

Sueros

CENTROS DE ACOPIO

El Heraldo de Chihuahua y Aras Business Group (Torre Azenzo)

DÍAS: Del 20 al 23 de junio

HORARIO: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.