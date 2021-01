Sindicatura envío revisión a apoyos pero fueron negados

Desde el pasado mes de agosto de 2020, el equipo de la Sindicatura de Chihuahua inició una solicitud de revisión a la Tesorería Municipal en relación a las cuentas referentes a transferencias y ayudas sociales que brindó el Municipio de Chihuahua durante todo el ejercicio de 2018, a fin de garantizar que el recurso fue debidamente ejercido y comprobado.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Sin embargo, en respuesta por medio de un oficio turnado posteriormente, la Tesorería Municipal no accedió a entregar la información solicitada a la Sindicatura, argumentando que no está dentro de las facultades de este organismo revisar el recurso de estos apoyos por no ser parte del patrimonio municipal o de los archivos que integran la cuenta pública, lo cual no tiene sustento alguno.

Al respecto, Amin Anchondo, síndico de Chihuahua, detalló que “esta revisión se planeó a partir de un documento que se publicó en la página de transparencia que contenía una cantidad de apoyos a este Ayuntamiento que no coincidían con lo que normalmente se tiene contemplado".

Asimismo, agregó que “revisar los apoyos que otorgan todos los niveles de gobierno es de suma importancia para impulsar el desarrollo integral de muchas personas y organizaciones, los cuales no se deben otorgar a través de terceros, aunque sean servidores o servidoras públicas, sin la debida comprobación de su destino”.

Desde la Sindicatura se redoblarán esfuerzos para solicitar que se transparente la información de los recursos municipales para garantizar que están llegando a las beneficiarias y beneficiarios que realmente lo necesiten o bien, conocer si se ejercen indebidamente y actuar en consecuencia.

Cabe destacar que esta revisión ya fue turnada al Ayuntamiento y denunciada ante el Órgano Interno de Control (OIC) para que se determinen las medidas pertinentes, en tanto que el detalle de esta revisión puede ser consultado a través de la página oficial www.sindicatura.mx/revisiones.

Te recomendamos: