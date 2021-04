Súper cierres sólo traen más aglomeraciones: Mario Vázquez

Ante la falta de eficacia de los súper cierres implementados por la Secretaría de Salud, Mario Vázquez, candidato del PAN a diputado local por el distrito 16, expresó que se ha dado un errático manejo de la pandemia, y propuso tomar medidas como ampliar horarios en el área comercial y permitir actividades al aire libre.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cerrar toda actividad los fines de semana y disminuir los horarios de ventas en comercios solo ha traído mayores aglomeraciones, lo cual podría evitarse si, en lugar de ello, se ampliaran los horarios de atención, destacó Mario Vázquez.

“Hay una gran preocupación de las y los chihuahuenses por el Covid-19, y por supuesto también hay preocupación por medidas no lógicas en materia de prevención, como lo son los cierres el fin de semana, se necesitan criterios más efectivos”, enfatizó.

Añadió que los cierres de fin de semana no impactan porque no han disminuido el índice de contagios, por lo que dijo el gobierno estatal debe escuchar a los expertos en salud y determinar qué es viable y qué no lo es.

Finalmente, el candidato del PAN a la diputación local por el distrito 16 aclaró que se acatarán las medidas determinadas por la autoridad correspondiente, sin embargo hizo un llamado para valorar cómo pueden evitarse los contagios de una forma efectiva y sin medidas contradictorias.