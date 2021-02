Tras fatal accidente, piden donadores para Dannia

Verónica Romero, madre de la joven Dannia Grimaldo Romero, comentó que hasta el momento ninguna autoridad se han acercado para dar respuesta al accidente que tuvo la joven el día de ayer, en donde una camioneta impacto al Uber en el que viajaba.

El accidente se presento a las ocho de la noche en la calle Miguel de Cervantes y Avenida Tecnológico, al norte de la ciudad, en donde una persona en aparente estado de ebriedad omitió un semáforo en rojo impactando al Uber, el conductor identificado como Víctor Gerardo N, perdió la vida en el lugar mientras que la joven quedo gravemente herida siendo trasladada a un nosocomio para su atención médica.

“No se ha acercado ninguna autoridad, el transito que me atendió ayer dijo que ni me acercara a fiscalía por qué no me iban a atender, que mejor me esperara a ver que me decían”, expresó la madre de la joven accidentada.

Pidió a las autoridades hacer justicia ante este lamentable hecho, pues por parte de la persona que ocasiono el accidente no han tenido ningún acercamiento, ni por parte de la seguradora que les brinda la plataforma de UBER.

Los vehículos involucrados son un Gol, en el que viajaban Gerardo y Dannia, mientras que la camioneta que los impacto es una Lincoln con placas ENJ-19-96.

Dannia Grimaldo, presenta lesiones de consideración, pues hasta el momento se está intubada y presentando sangrado interno, motivo por el cual están solicitando a la ciudadanía el apoyo con donadores de sangre O positivo, está internada en el Hospital Morelos del IMSS, en el área de terapia intensiva.

Agregó que mantiene contacto con un testigo del accidente mismo que se puso quien busco a la madre de la joven para informarle que la señora trato de darse a la fuga del lugar y fue detenida por los mismos testigos que señalan que hasta ofrecía dinero a las personas para que se responsabilizaran de este hecho.

De acuerdo a las versiones que le han hecho llegar a la señora Verónica Romero, refiere que la causante del hecho ha declarado que fue a ella a quien le chocaron la camioneta y que no se hará responsable por los hechos.

