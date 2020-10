Vacían presa Las Vírgenes, volumen es de 17.6 %

La mañana del martes 13 de octubre, la Comisión Nacional del Agua decidió cerrar la extracción de la presa Las Vírgenes, en el municipio de Rosales, de donde se extrajo líquido para el pago del Tratado de Aguas y Límites de 1944, que concluirá el próximo 24 de octubre.

El bajo nivel de la presa presenta un panorama devastador, que fue difundido en redes sociales por el diputado federal por el PAN Mario Mata Carrasco, con la incertidumbre de si se provocó daño en la estructura de la presa en sus turbinas por el tráfico de azolve al exprimirla a nivel muy bajo, y por la población pecuaria que habitaba el cuerpo de agua.

“Las Vírgenes está al 17%, ya la cerraron esta mañana del martes 13 de octubre, pero es porque ya no pueden extraer más agua. Ya no nos vamos a recuperar, ya no va a haber más lluvias, además se murieron muchos peces, hay peligro que nos hayan dañado las turbinas, posible daño estructural. Fue con mucha saña”, refirió el legislador.

En el ecosistema de la presa Las Vírgenes había black bass, pez chato, mojarra, entre otras especies.

“Estuvieron sacando agua con muchos sólidos disueltos, y eso afecta a las turbinas, era azolve con mucho sodio. Y se teme por el daño estructural, porque gran parte de la presa se hacía con cemento y arcilla. Tenemos que esperar a que se vuelva a llenar para saber si hay o no filtraciones. Desconozco si se puede hacer inspección en seco, pero generalmente, se espera a que se llene nuevamente, por lo que se sabría hasta el nuevo ciclo de lluvias”, refirió.

El diputado Mata Carrasco compartió que el desolador panorama de las islas que se han formado en lo que era el cuerpo de agua de la presa, por el bajo nivel al que llegó luego de la extracción, genera impotencia y frustración, porque además el agua no les va servir para pagar el Tratado de Aguas, pues al trasvasarla a El Granero, esta última tiene una capacidad de únicamente 2 millones de metros cúbicos diarios que son extraíbles, por lo que sería imposible superar los 22 Mm3 de aquí al 24 de octubre, cuando vence el ciclo 35 del Tratado de Aguas.

Así mismo, anticipó, que si se intenta sacar agua de la presa La Boquilla, el resultado sería similar, pues no serviría para el pago del tratado por la suficiencia de recurso hídrico con el que cuenta ya El Granero, que no hay manera de modificar su limitada extracción; por lo que advirtió que la intención sería darle un uso distinto al pago de las obligaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

“Se la quieren llevar para uso público urbano de Tamaulipas y Nuevo León, pero ahorita en las presas Marte R. Gómez, presa El Cuchillo, el Río San Juan, hay mucha agua, están llenas, con eso podrían surtir fácilmente las localidades ribereñas; y a lo mejor las del Bravo Medio, que son Acuña y Piedras Negras, sí podrían surtir de aquí de Chihuahua; pero nada más dos ciudades, no de las 13”, señaló.

Además, adelantó que para el ciclo agrícola 2021 la producción del campo quedará muy restringida, con tan sólo un 20 al 25% de su capacidad total, lo que afectaría gravemente a la economía de la gente que habita en esos lugares.

Para finalizar, apuntó que el gobierno federal se quiere deslindar de la responsabilidad que tiene con la gente de El Consuelo, de donde era originaria Jessica Estrella Silva Zamarripa, víctima mortal del conflicto del agua, y donde los productores han bloqueado las vías hasta el cumplimiento de los puntos de su pliego petitorio.

“Quiere endilgarle el problema al Gobierno del Estado, cuando todo lo que ellos piden es de orden federal”, concluyó.

Reporte de registro de presas, 13 octubre de 2020

(Hm3) (%)

Estado Presa Almacenamiento Porcentaje Municipio

Chihuahua El Granero 154.81 52.93 Aldama

Chihuahua La Boquilla 918.02 31.73 San Francisco de Conchos

Chihuahua Las Vírgenes 62.65 17.64 Rosales

Coahuila El Centenario 14.82 60.31 Jiménez

Coahuila Int. La Amistad 74.61 4.22 Acuña

Coahuila La Fragua 13.48 28.51 Jiménez

Coahuila San Miguel 13.18 62.30 Jiménez

Coahuila Venustiano Carranza 211.58 29.84 Juárez

Nuevo León Cuchillo Solidaridad 1,128.53 100.48 China

Nuevo León José L. Portillo 97.57 32.52 Linares

Nuevo León Rodrigo Gómez 32.09 87.26 Santiago

Nuevo León Salinillas 12.76 67.12 Anáhuac

Tamaulipas Derivadora Blancas 20.33 24.27 Mier

Tamaulipas Int. Falcón 146.29 10.82 Guerrero

Tamaulipas Marte Rodolfo G. 880.83 112.68 Camargo

Tamaulipas Vicente Guerrero 2,140.45 54.73 Padilla

Tamaulipas Tampico 637.00 94.23 Tampico

Tamaulipas Emilio Portes Gil 123.49 51.55 Xicoténcatl





