Vive en El Paso médico infectado por Covid-19

CD. JUÁREZ, Chih.- El primer caso registrado de una persona con coronavirus en Juárez es un ciudadano y residente de El Paso, Texas, el cual está en cuarentena en su casa ubicada en aquella ciudad.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Desde su viaje, donde habría ocurrido su posible infección y hasta ayer, habría tenido contacto con unas 3 mil 500 personas, pero específicamente en esta región Juárez-El Paso con unas 30 personas.

Alejandro Díaz, médico pediatra, alergólogo, inmunólogo y experto en temas migratorios y medicina global, explicó que él tuvo contacto telefónico con el joven referido, el cual le dio detalles de su caso y podría haberse infectado en un avión que iba de Londres a Los Ángeles.

El entrevistado indicó que tal como se ha mencionado, el paciente es un hombre de 29 años, pasante de Medicina, quien realiza su servicio social o pasantía en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Aclaró que tras tener su periodo vacacional, aprovechó con su novia y otras dos parejas, es decir un total de seis personas, para irse a pasear a Europa, del 2 al 12 de marzo pasado.

Tras cuestionarlo sobre el posible contacto que habría tenido con personas enfermas, narró que fue muy evidente que en el vuelo de Londres a Los Ángeles varias personas iban tosiendo, pero en especial una mujer que estaba a unos cuantos asientos, la cual tosía escandalosamente.

Tras llegar a El Paso, Texas, a la novia la recibió su mamá, y él se fue a su casa a dormir, ya que vive en dicha ciudad.

Al día siguiente, el 13 de marzo, comenzó con dolor de cabeza, congestión nasal y ardor en los ojos.

Señaló que el padre del joven es amigo de la infancia y lo contactaron, por lo cual una vez al saber los síntomas les recomendó que le practicaran la prueba del coronavirus, debido además al contexto global de la pandemia en Europa.

El paciente se comunicó con su jefe y éste le instruyó para que acudiera al Hospital Regional de Zona 66 del IMSS ubicado en Juárez.

Su novia lo llevó en El Paso, rumbo al puente internacional, donde su papá los recogió a ambos en lado juarense, alrededor de las 16:00 horas.

De ahí se fueron al nosocomio y una hora después aproximadamente, los recibieron dos médicos equipados y le hicieron el estudio para el coronavirus.

Tras terminar el estudio le recomendaron que se quedara en su casa, pero éstos no sabían que vivía en El Paso y éste se cruzó por la Línea Exprés, para luego ir a la casa de la novia, donde se encontraba la mamá y el papá de ella, así como un hermano, con los cuales platicó por espacio de una hora y de ahí se fue a su casa, de donde no había salido hasta el día de ayer.

Refirió que se han difundido que visitó Italia, pero no es verdad, sino que estuvo solamente en sitios de Irlanda, Inglaterra y Francia, así como en Los Ángeles.

Aclaró también que no es de Nuevo Casas Grandes.

El médico Alejandro Díaz hizo hincapié en que el caso de este joven está en la estadística de México, pero no en la de Estados Unidos, a pesar de que allá vive actualmente.

“Es para que nos demos cuenta de qué tan porosas son nuestras fronteras”, dijo, donde diariamente miles de personas cruzan de un lado a otro a pie o en vehículos.

Calculó que habría muchos más casos de los reportados por autoridades de salud, ya que no se han hecho pruebas en su totalidad a quienes portarían el Covid-19, ya que muchos de ellos ni siquiera tendrían los síntomas, debido a que el periodo de incubación puede ser de 14 y hasta 24 días.

“Calculo que en un periodo de cuatro semanas, ya vamos a estar lidiando con números infinitamente superiores al número actual”, consideró.

“Lo virus no tienen pasaporte, no tienen visa, no tienen palabra de honor. Se están expandiendo y expandiendo de forma logarítmica, exponencial”, apuntó.