Es politiquería y electorera la postura del gobernador de Texas: AMLO

Tanto por declarar terroristas a cárteles mexicanos, como por bloquear la frontera de Texas con México anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó una vez más de “politiquería” y electorera la postura que ha asumido el gobernador de Texas, Greg Abbott.

En rueda de prensa celebrada este jueves, el mandatario mexicano dijo que en noviembre próximo hay elecciones en Estados Unidos y personajes políticos de distintas corrientes, utilizan ese tipo de posicionamientos, con la creencia de que les va a redituar en votos, cuando la realidad sería otra.

“Todo esto es politiquería, hace como un mes, dos meses implementó el gobernador de Texas un operativo para revisar los frenos de los trailers en la frontera, grandes colas, bloqueó la frontera de Estados Unidos, causando muchísimos daños al comercio”, señaló AMLO.

Indicó que políticas antiinmigrantes, como la de promover la colocación de muros en la frontera, ha servido de igual manera para acrecentar la discriminación hacia grupos como los mexicanos.

Recordó que en Estados Unidos hay una fuerte presencia de mexicanos y de hispanos en general, que pueden dar un revés a los intereses políticos de los que hacen ese tipo de declaraciones, como la de Greg Abbott.

Cuestionó que un gobernador pueda dar ese tipo de posturas de nombrar terroristas a cárteles de otros países, ya que eso le correspondería en todo caso al gobierno federal encabezado por Joe Biden.

“Entonces están utilizando el tema migratorio con propósitos electorales, habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, sino tiene que ver con el gobierno federal, pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio y por eso es que toman estas medidas”, anotó.

Recordó además que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, los cuales no permitirán el maltrato a migrantes mexicanos.

“Creo ya no funcionan esas prácticas porque en Estados Unidos México, en México, en todo el mundo hay mayor toma de conciencia, más politización y la gente no se deja manipular, y si el señor quiere reelegirse pues debería tomar en cuenta que hay en Texas muchos mexicanos, muchos hispanos, y en todo Estados Unidos y que ya no se ve bien que es éste maltratando a los migrantes en ningún estado de la unión americana”, dijo.