Detienen a exmarino, tercer implicado por tortura en caso Ayotzinapa

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Ariel Agustín “C”, ex elemento de la Secretaría de Marina, a quien se le acusa de cometer actos de tortura en contra de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Su captura se da un día después de que la FGR detuviera a Ezequiel "P", director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) y quien también fuera acusado de tortura.

Por tortura en caso Ayotzinapa, la @FGRMexico detiene a director de la Agencia de Investigación Criminal en la entonces PGRhttps://t.co/JgP92sQlAZ pic.twitter.com/LtXGqWev0c — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 18, 2020

De acuerdo con las investigaciones, Ariel Agustín y Ezequiel “P”, junto con otros integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, participaron en la detención, el 22 de octubre de 2014, de Carlos Canto Salgado, quien fuera torturado para que se declarara culpable por la desaparición de los estudiantes.

Los acusados fueron expuestos en un video difundido en redes sociales el año pasado.

Junto con Ezequiel, también fue detenido, Isidro Junco Barajas, quien se sabe era el encargado de la seguridad en la Cámara de San Lázaro.

Con esta detención, la FGR ha cumplimentado tres de las seis órdenes de aprehensión que obtuvo de un juez federal, el 10 de marzo, por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.

Los detenidos fueron internados en el penal federal de Tepic, Nayarit

Las detenciones que aún están pendientes son las del ex titular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta y el ex agente ministerial, Julio Dagoberto Contreras Saucedo.