AMLO admite error al proponer a Lilly Téllez: "soy responsable porque yo la propuse"

El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su responsabilidad por el escándalo durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska protagonizado por la senadora Lilly Téllez.

El mandatario explicó que decidió no asistir a la ceremonia para evitar una posible humillación, escándalo o agresión verbal. Además, acusó a los medios de comunicación de manipular información en caso de que se hubiera producido alguna agresión.

Asimismo, arremetió contra la prensa nacional, asegurando que muchos periodistas y conductores de noticias son "segundones de oligarcas" que no se hacen responsables de sus acciones.

En relación a la prensa, el presidente expresó que "le da vuelo" a las humillaciones de aquellos que no forman parte de la "mafia del poder". Debido a esto, decidió no asistir al evento, aunque envió un mensaje de aprecio a Poniatowska a través de su cuenta de Twitter.

"Proponer a Téllez, uno de mis errores"

El presidente aprovechó para decir que ha cometido muchos errores, entre otros, haber propuesto a gente que lo ha traicionado, como la senadora Lilly Téllez y el senador Germán Martínez, además de los ministros Margarita Ríos Farjart yJ uan Luis González Alcántara Carrancá.

“Hace unos días me decía mi hijo Jesús: ‘Oye papá, ¿y has cometido errores como Presidente o antes?’. Uno no es perfecto, y cometemos errores y le explicaba de gente que recomendé y que nos traicionaron”.

Por lo que respecta a las diatribas del mandatario en contra de la prensa, sostuvo que los comentaristas radiofónicos que lo critican “dan sueño” y reiteró que la prensa se debería llamar: medios de manipulación.