AMLO critica moratoria constitucional de Va por México: “mucho ayuda el que no estorba”

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la declaración de moratoria constitucional que la alianza Va por México firmó ayer para impedir aprobar iniciativas de su gobierno.

“No hay nada nuevo, es lo que han hecho. Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. Siguen con sus estrategias, con sus asesores, politólogos, expertos”, criticó.

Puedes leer también: PRI, el partido más multado por el INE en primeros meses de 2022

Las declaraciones del mandatario ocurren a un día de que la coalición integrada por los grupos parlamentarios PAN, PRI y PRD, firmaron un acuerdo de moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, los líderes de los tres partidos opositores aseguraron que no aprobarán reformas constitucionales del Gobierno Federal ante el hermetismo del gobierno y su falta de disposición para entablar un diálogo con los partidos opositores.

Al respecto el mandatario federal criticó que ahora quiera “bloquear'' a una reforma electoral “¿Qué provecho tiene eso? Nada más porque queremos tener la posibilidad de seguir haciendo fraudes, que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes de la voluntad del pueblo”, dijo.

Política Va por México se declara en moratoria constitucional para no aprobar iniciativas de AMLO

En ese sentido aprovechó la oportunidad para destacar que, por ese tipo de acciones, en las pasadas elecciones los partidos opositores perdieron cuatro gubernaturas que antes eran dirigidas por partidos de oposición.

En el caso de la reforma para legalizar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mandatario federal de igual manera criticó que Va por México quiera oponerse a estas modificaciones.

“¿Qué es entonces lo que quieren? Que resucite la antigua policía federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna, eso es lo que buscan. Que regrese a ser manejada desde gobernación sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo, entonces no creo yo que esto les ayude”, señaló.