En el INE tenemos una alianza con la ciudadanía: Lorenzo Córdova

Para el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la manifestación de este domingo en la Ciudad de México, no fue de rechazo al organismo que dirige e invitó a que se analice la Reforma Electoral con información y no con el hígado.

“Al principio parecía que sí, pero luego dijo que no (el presidente Andrés Manuel López Obrador) y que era un motivo de celebración y me parece perfecto, quien quiera celebrar que celebre, quien quiera a la institución democrática que lo haga, hay espacio para todos y da mucho gusto que haya manifestaciones como la de hace dos semanas, de la sociedad que defiende”, dijo refiriéndose a la manifestación que se denominó “en defensa del INE”.

Lorenzo Córdova es respetuoso de las opiniones de todos los mexicanos

“Son tan respetables las opiniones públicas de unos, como de otros y lo que hoy se refleja es que México es un país plural, diverso y que tenemos que trabajar para que todas y todos quepamos en este país, porque este país no es de algunos o de otros, las mayorías van y vienen”.

En medio de la discusión por la Reforma Electoral propuesta por el presidente, López Obrador, garantizó contacto con representantes de todos los partidos y se dijo confiado en que no sea aprobada como se plantea.

“En el INE tenemos una alianza con la ciudadanía, hablamos con todos los partidos políticos, nos reunimos con todas las dirigencias de los partidos políticos, hay quien se escandaliza porque el presidente del INE tiene comunicación con el dirigente de un partido, pero no hay un solo dirigente de ningún partido político con el que no haya comunicación fluida y permanente y que en el INE trabajemos para el fortalecimiento de esos partidos, que son fundamentales para la democracia”.

Aseguró que existe disposición para que las fuerzas políticas cuenten con la información necesaria “y que las reformas sean producto no del hígado, no del estómago, no de los rencores personales, sino de la información” y agregó que desde agosto en el INE no han recibido solicitud de información, pero siguen “atentos y dispuestos” para que la decisión sea la más apropiada para los mexicanos.

