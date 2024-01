Ernesto Zedillo llama a creer en la democracia y no en cultos

“Creo que el mayor reto es proteger la democracia”, dijo el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en el foro Activer Day, primer evento en México al que asiste el exmandatario en años.

Ante unos 500 empresarios y miembros de Actinver, el expresidente Zedillo opinó sobre el panorama mundial y se centró en los riesgos que tiene la democracia en el mundo en alusión a los gobiernos de izquierda.

“A mi me preocupa esta regresión democrática que está pasando en el mundo”, dijo Zedillo Ponce de León, quien estuvo acompañado del expresidente del Gobierno Español, José María Aznar, en una mesa moderada por el periodista Leo Zuckerman.

El expresidente —que gobernó México de 1994 al año 2000 y enfrentó el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la crisis económica derivada del Error de Diciembre y la entrega del poder a un mandatario no priista— llamó a la ciudadanía a creer en la democracia.

Política Muere Lupita Zedillo, hermana del expresidente Zedillo

“Para tener democracia necesitamos ciudadanos que crean en la democracia y no en cultos”, dijo y añadió que le preocupa que se busque resolver los problemas “con buenos deseos”.

La presencia del expresidente Zedillo en México fue cuestionada esta semana por Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera del martes formuló tres preguntas que le gustaría hacerle: ¿por qué reformó el sistema de pensiones? ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuántos en deuda pública (el Fobaproa)? y ¿por qué privatizó los ferrocarriles?

En días pasados, López Obrador anunció una iniciativa de reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores jubilados reciban al mes el 100 por ciento de su último sueldo. En 1997, durante el mandato de Zedillo, entró en vigor la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual creo las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que son empresas privadas que administran las aportaciones de trabajadores, empresas y gobierno para las pensiones.

“¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir ni el 50 por ciento de su salario?”, cuestionó López Obrador al enterarse de la visita de Zedillo al país.

El Presidente también busca revivir el sistema ferroviario del país, el cual fue privatizado entre 1996 y 1998 durante el gobierno de Ernesto Zedillo, quien desapareció la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) y dio concesiones de entre 20 y 50 años a empresas como Ferromex.

“¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales?”, dijo el martes López Obrador.

Zedillo Ponce de León también ha sido crítico del actual mandatario mexicano, pero sin referirse directamente a él.

En noviembre pasado, durante un foro en la Universidad de Chicago, Zedillo de-seó de que el próximo presidente de México no sea un demagogo, no mienta ni divida a la ciudadanía, y que tampoco haga promesas que no se puedan cumplir.

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan”, dijo entonces.

Ayer,concluyó su participacón en el foro de Actinver manifestando su optimismo pese a las regresiones democráticas que experimenta el mundo.

"Creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas... Entonces soy optimista".

Al concluir su participación, bajó del templete para tomarse fotografías con asistentes que lo felicitaron y le pidieron selfies a lo cual el expresidente accedió amable y sonriente aunque con la cabeza inclinada hacia abajo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A su salida el exmandatario priista fue acompañado por un nutrido grupo de guardaespaldas con apariencia de guardias del extinto Estado Mayor Presidencial, y asistentes que le abrían paso para permitirle su salida de manera libre.