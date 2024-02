Libro de AMLO saldrá a la venta la próxima semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador, mostró su nuevo libro titulado “Gracias” que saldrá a la venta la próxima semana, el cual consta de 20 capítulos y 560 páginas.

Aprovechó la oportunidad para leer el prólogo dedicado, especialmente a los jóvenes. “En este texto, dirigido a los jóvenes, me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego al dinero ni al poder”.

Del contenido en general, dijo que hace una síntesis de los momentos que ha vivido a lo largo de su gobierno. Sin embargo, desistió adelantar más sobre el tema.

Durante su conferencia festejó los altos niveles de popularidad en diferentes encuestas.

“Esa es la dimensión y el tamaño del miedo que tienen. Entre más me golpean, más digno me siento”, así lo comentó al mostrar notas que descalifican acciones de su gobierno.

Presumió la encuesta de aceptación de líderes del mundo de Morning Consult que lo ubica en segundo lugar 65 por ciento, por encima de Javier Milei con 63 por ciento. También mostró otra encuesta de un medio impreso que lo ubica con 73 por ciento de aceptación a nivel nacional, por lo que agradeció al pueblo.

Sobre la reunión trilateral Canadá-México-Estados Unidos que se llevará a cabo hoy en Palacio Nacional, López Obrador dijo que se abordarán temas migratorios y de seguridad.

Respecto a la reunión bilateral de ayer, se limitó a señalar que fue "muy buena" y que se trataron temas como fentanilo, tráfico de armas, migración, seguridad, entre otros.

Por último, el presidente hizo burla de quienes recurren a la Organización de Estados Americanos (OEA) "¡Cómo no me voy a reír! ¡Es una cosa tan fea, tan fea que causa risa, pues no risa porque se meten en todo!”, cantó el presidente AMLO, al criticar la intervención constante de este organismo internacional en tema de nuestro país.

Sin decir el nombre de Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición criticó que todos los opositores que van a Washington acuden a la OEA para hacer el “besamanos” con su titular Luis Almagro.