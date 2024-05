"Miguel La Torre miente": Directora del Implan ante acusación de tráfico de influencias

La directora del Instituto Municipal de Planeación Estratégica (IMPLAN), Alondra Martínez Ayón, calificó como mentiroso al candidato a presidente municipal por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Miguel La Torre, quien la acusó de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“Recibí unas acusaciones, en las cuales yo no estoy de acuerdo: se ha afectado a mi persona; y en ese sentido, mienten reiteradamente. Miguel La Torre miente”, aseveró en una rueda de prensa de último momento, en el exterior del edificio Eloy S. Vallina, en la calle Victoria y avenida Independencia, del Centro Histórico de Chihuahua Capital.

La directora Martínez Ayón señaló que el candidato morenista acusó que la empresa CADUMA recibe un proyecto en esta administración, que beneficiaría con una serie de contratos, que en conjunto, producirían un total de 7 millones 500 mil pesos.

“Cabe mencionar que fue el año pasado, yo entro a la Dirección del IMPLAN el primero de enero del 2024. Ese proyecto fue iniciado y finalizado en el año 2023, en otra dirección, que no es la mía. También, se dice que en mi caso soy dueña de la empresa, no tengo ninguna acción, ni mucho menos. Y eso, se declara en mi 3 de 3. Nunca he sido parte de la empresa, ni soy parte de la empresa. No soy socia”, afirmó Alondra Martínez

Acotó que la contratación entre la administración municipal de Chihuahua y la empresa CADUMA, se hizo bajo una ley de adquisiciones, con base en la cual se licitó, se adquirió ese servicio, la cual no corrió por la cuenta de la actual directora del IMPLAN, y señaló que su expediente es transparente, y se encuentra verificado por el área de Transparencia.

“Como mujer se me está afectando, completamente. Cuando yo tomo la Dirección del IMPLAN, la empresa aquí ya no tiene cabida, eso fue el año pasado. Ahorita que estoy en la Dirección, no van a poder tener ningún proyecto aquí, la empresa lo sabe y yo estoy consciente, y soy tan abierta, que lo declaré también. Como que pudiera haber un conflicto de intereses, por eso no se va a presentar ningún proyecto como tal”, dijo Alondra Martínez.

Y continuó, “Soy madre de familia, tengo tres hijos, y obviamente soy ejemplo para ellos, y como mujer, en ese sentido, se me está afectando. Estoy bastante molesta con Miguel La Torre y las declaraciones tan mentirosas que está haciendo en este momento”.

La titular del IMPLAN atribuyó las declaraciones de Miguel La Torre a un golpeteo político, a nada más; y sostuvo que su puesto como directora del IMPLAN, no fue impuesto por nadie. El reglamento y creación del IMPLAN, dice que durante la selección, la aspirante entrega su solicitud, con cierta experiencia y con requisitos que se tienen que cubrir; el aspirante es evaluado por una empresa externa y es quien decide quién queda en la dirección del Instituto.

“El golpeteo político, no veo ni por dónde. Básicamente, yo estoy aquí por una selección que lleva un proceso. Me siento bastante ofendida, si sigue esto, yo sí voy a interponer una denuncia, porque me está afectando el levantamiento de falsos”, finalizó.