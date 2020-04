La Mañanera vista por Reyes Razo | "Yo soy del Partido de la Fraternidad Universal"

"Yo soy del Partido de la Fraternidad Universal" -reveló el Presidente López Obrador -al juzgar "detestable, discriminatorio" maltratar, ofender, agredir a personas que hoy exponen su vida al procurar la salud ajena. "Apenas concluya esta crisis sanitaria les organizaré a médicos, enfermeras, técnicos, camilleros, conductores de ambulancias, personal de intendencia, especialistas, anestesiólogos un Homenaje Nacional", ofreció.

Le conmovió la dilatada historia de sufrimiento que esta crisis sanitaria origina a quienes su vocación inclina a sacrificarse por el bienestar del prójimo. Zoé Robledo estremeció a los asistentes a la conferencia mañanera del Presidente López Obrador. Un casero jalisciense echó de sus habitaciones a un médico. Ignorancia y miedo estimularon al desconsiderado rentista. Enfermeras, médicos y camilleros soportan agresiones verbales de transeúntes que temen que el mero roce y hasta la presencia de una "bata blanca" los dañe.

López Obrador exaltó la generosidad, el altruismo de los profesionales de la ciencia de curar. "Recibí aliento del responsable de Teletón. Me ofrece las instalaciones de sus Centros de Rehabilitación para acoger enfermos contagiados por coronavirus. Podrá decirse y hablarse mucho de Teletón -dijo- pero hay que dar cuenta de este gesto. Y agradecerlo. Es una muestra de calidad humana y solidaridad.

Ayer el Presidente atravesó distintos estados de ánimo. "Encontré un gobierno carcomido por distintas plagas. Corrupción influyentismo. ¿Gobierno? ¿Cuál? Esto era -tiempos del neoliberalismo- una oficina de gestoría de negociazos. Propicia a la élite que se sentía dueña de México.

"Se concentró aquí un grupo de personas que cobró sueldos altísimos. De tal magnitud que se sabía que ese gobierno era el más caro dl mundo. "Que cobren mucho para que no roben nada", se resignaban los ciudadanos. Y no era, no es justo. No es lo debido. Prehistórico mamut vivía aquí. Achacoso, gotoso, mañoso. Lento su proceder. Por ello requiero la ayuda de todos para moverlo.

"Observo que mis adversarios creen imposible que este gobierno abrace el desempeño austero. Vivieron los tiempos de un gobierno caro y bueno para nada. Inútil. Es tiempo de ser un verdadero servidor. Como lo fue José María Morelos y Pavón: Siervo de la Nación.

"Quiero que el pueblo pague menos por su gobierno. Que este aparato no sea oneroso. Ni extravagante. Displicente: ¿No lo creen? ¿Acaso no era una excentricidad, un abuso el emplear un helicóptero para ir a jugar golf?

"No voy aumentar impuestos. Eso se hizo en el pasado. Los tecnócratas cercaban al Presidente de la República en turno: "Es que no hay para donde hacerse", le decían. Y ¡pácatelas! Subían los tributos, los precios de los combustibles.

"Yo digo que sin corrupción se puede salir adelante.

"Aquí -estaba en el Palacio Nacional el Presidente López Obrador- no vale el influyentismo. Aquí no hay lugar para los "buenos componedores". Ni para cómplices "agarraderas". NO hay intermediarios. Ni gestores. Entregó los recursos directamente a quien los necesita.

"Y no se condonan impuestos. Es inmoral. Paga el obrero y paga el pequeño comerciante. Y los de mero arriba, los muy famosos no. Años y años sin tributar Hacienda. "Tengo buenas "palancas" donde se debe. Se jactaban. Y es cierto.

"Hace poco una de esas firmas muy endrogadas nos envió a sus abogados "Aquí traemos

500 millones de pesos. Los entregamos y asunto arreglado

"Hacienda rechazó es actitud. La deuda es de miles de millones. Imposible ese trato. Ante el rechazo esos abogados plantearon imperiosos:

"O aceptan hoy estos 500 millones… O nos vamos a pleitear de aquí al año 3,000".

"Les advierto - soltó López Obrador - que yo, yo tengo un equipo de abogados que siguen mis instrucciones. Son magníficos. E in-co-rrup-ti-bles. Van ver. Pórtense bien"

Y antes de irse:

"Ayúdenme. No salgan de su casa. Quédense en la casa. Métanse a su casa

Así en el Palacio Nacional.